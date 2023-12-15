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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Осасуна
0:0
Первый тайм: 41'
Райо Вальекано
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 125
Осасуна 37.6% (47)
X 52.8% (66)
Райо Вальекано 9.6% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Осасуна
Ничья
Райо Вальекано
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
34
Муньос
Икер
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
15
Пенья
Рубен
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
23
Валентин
Оскар
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
14
Перес
Кике
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
Осасуна
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Райо Вальекано

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
0:3
ТМК
1:5
П
1:0
П
3:1
П
2:2
П
1:0
П
6:0
П
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.29

Среднее время на гол

72
70

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
79

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (3) 0.47
Гарсия Рубен 2 0.12
Гомес Мойсес 2 0.12
Катена Алехандро 1 0.06
Авила Эсекьель 1 0.06
Орос Аймар 1 (1) 0.06
Арнаис Хосе 1 0.06
Видаль Начо 1 0.06
Муньос Икер 1 0.06
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.24
Паласон Иси 2 (2) 0.12
Бебе Тьягу 2 (1) 0.12
Лопес Унаи 1 0.06
Мумин Абдул 1 0.06
Де Фрутос Хорхе 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Перес Кике 1 0.06
Валентин Оскар 1 0.06
Фалькао Радамель 1 (1) 0.06
Нтекья Ранди 1 (1) 0.06
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 6 1
Авила Эсекьель 2 2
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Эррера Серхио 2 0
Круз Хуан 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспино Альфонсо 5 0
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Лопес Унаи 4 0
Рауль де Томас 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Сисс Пате 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Фалькао Радамель 2 0
Паласон Иси 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

7
9
Осасуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Райо Вальекано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
4
40%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
5
28%
6
33%
76-90

Пропущено

26
20
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
8%
2
10%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
5
19%
5
25%
61-75
8
31%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1
Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1

Результаты матчей

Осасуна
Райо Вальекано

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Атлетико М
 Заявка 15 11 1 3 32 - 14 34
4.
Барселона
 Заявка 16 10 4 2 30 - 18 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 31 - 19 29
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 17 4 9 4 16 - 22 21
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 17 4 5 8 18 - 26 17
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 16 1 7 8 15 - 25 10
19.
Гранада
 Заявка 16 1 5 10 20 - 36 8
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
16.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
17.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
18.
Осасуна
 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 12 7
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 9 3 4 2 7 - 7 13
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Осасуна
 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Весь список
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    Прогнозы 125
    Осасуна 37.6% (47)
    X 52.8% (66)
    Райо Вальекано 9.6% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Райо Вальекано
    2.75
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    3.55
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    3.57
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Осасуна
    37.3% (47)
    Ничья
    53.2% (67)
    Райо Вальекано
    9.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.42% (30)
    Меньше
    74.58% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (63)
    2:1 Осасуна
    18.3% (23)
    1:0 Осасуна
    14.3% (18)
    1:2 Райо Вальекано
    3.2% (4)
    0:1 Райо Вальекано
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:0 Осасуна
    1.6% (2)
    2:3 Райо Вальекано
    1.6% (2)
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