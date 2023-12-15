Тур: 17. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Иглесиас Хавьер
0:0
Первый тайм: 41'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
34
Муньос
Икер
15
Пенья
Рубен
16
Гомес
Мойсес
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
21
Сисс
Пате
14
Перес
Кике
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
-
34 Муньос ИкерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
История личных встреч
Осасуна
Райо Вальекано
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.29
Среднее время на гол
72
70
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.47
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
61
79
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|8 (3)
|0.47
|Гарсия Рубен
|2
|0.12
|Гомес Мойсес
|2
|0.12
|Катена Алехандро
|1
|0.06
|Авила Эсекьель
|1
|0.06
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.06
|Арнаис Хосе
|1
|0.06
|Видаль Начо
|1
|0.06
|Муньос Икер
|1
|0.06
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.24
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.12
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.12
|Лопес Унаи
|1
|0.06
|Мумин Абдул
|1
|0.06
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.06
|Сисс Пате
|1
|0.06
|Перес Кике
|1
|0.06
|Валентин Оскар
|1
|0.06
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.06
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.06
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|6
|1
|Авила Эсекьель
|2
|2
|Будимир Анте
|4
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Эррера Серхио
|2
|0
|Круз Хуан
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Унаи Гарсия
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Лопес Унаи
|4
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Трехо Оскар
|2
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
7
9
Осасуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Райо Вальекано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
4
40%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
5
28%
6
33%
76-90
Пропущено
26
20
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
8%
2
10%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
5
19%
5
25%
61-75
8
31%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1
Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1
Результаты матчей
Осасуна
Райо Вальекано
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
610
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 18
|34
|5.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 19
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 22
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 26
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|15 - 25
|10
|19.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 36
|8
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|18.
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 7
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|9 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Осасуна
37.3% (47)
Ничья
53.2% (67)
Райо Вальекано
9.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
25.42% (30)
Меньше
74.58% (88)
Обе команды забьют
Да
78.81% (93)
Нет
21.19% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (63)
2:1 Осасуна
18.3% (23)
1:0 Осасуна
14.3% (18)
1:2 Райо Вальекано
3.2% (4)
0:1 Райо Вальекано
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:0 Осасуна
1.6% (2)
2:3 Райо Вальекано
1.6% (2)
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