  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 18586 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Осасуна
1:0
Конец матча
Райо Вальекано
0'
40' Желтая карточка
Эспино Альфонсо
55' Желтая карточка
Перес Кике
55' Желтая карточка
Сисс Пате
74' Желтая карточка
Арнаис Хосе
1:0
90' Гол
Гарсия Рауль
90' Желтая карточка
Гарсия Рауль
90'+9

Ход матча

40'
 
Эспино Альфонсо
55'
 
Перес Кике
55'
 
Сисс Пате
63'
 
Нтекья Ранди
Перес Кике
69'
Арнаис Хосе
Гарсия Рубен
 
69'
Монкайола Хон
Гомес Мойсес
 
72'
 
Бебе Тьягу
Гарсия Альваро
73'
 
Лопес Унаи
Сисс Пате
74'
Арнаис Хосе
 
83'
Видаль Начо
Пенья Рубен
 
84'
Гарсия Рауль
Авила Эсекьель
 
84'
Ибаньес Пабло
Орос Аймар
 
88'
 
Камелло Серхио
Рауль де Томас
88'
 
Де Фрутос Хорхе
Паласон Иси
90'
Гарсия Рауль
(Арнаис Хосе)
1:0
90'
Гарсия Рауль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 5
  • 20 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 445 Количество передач 284
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Осасуна 37.3% (47)
X 53.2% (67)
Райо Вальекано 9.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
34
Муньос
Икер
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
15
Пенья
Рубен
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
23
Валентин
Оскар
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
14
Перес
Кике
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
Осасуна
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Райо Вальекано

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
0:3
ТМК
1:5
П
1:0
П
3:1
П
2:2
П
1:0
П
6:0
П
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.29

Среднее время на гол

72
70

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
79

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (3) 0.47
Гарсия Рубен 2 0.12
Гомес Мойсес 2 0.12
Арнаис Хосе 1 0.06
Катена Алехандро 1 0.06
Авила Эсекьель 1 0.06
Орос Аймар 1 (1) 0.06
Гарсия Рауль 1 0.06
Видаль Начо 1 0.06
Муньос Икер 1 0.06
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.24
Паласон Иси 2 (2) 0.12
Бебе Тьягу 2 (1) 0.12
Лопес Унаи 1 0.06
Мумин Абдул 1 0.06
Де Фрутос Хорхе 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Перес Кике 1 0.06
Валентин Оскар 1 0.06
Фалькао Радамель 1 (1) 0.06
Нтекья Ранди 1 (1) 0.06
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 6 1
Авила Эсекьель 2 2
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гарсия Рауль 2 0
Эррера Серхио 2 0
Круз Хуан 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспино Альфонсо 6 0
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Лопес Унаи 4 0
Сисс Пате 4 0
Рауль де Томас 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Перес Кике 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Фалькао Радамель 2 0
Паласон Иси 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Осасуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Райо Вальекано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

7
9
Осасуна
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Райо Вальекано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
4
40%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
6
33%
76-90

Пропущено

26
21
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
8%
2
10%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
5
19%
5
24%
61-75
8
31%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1
Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1

Результаты матчей

Осасуна
Райо Вальекано

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
5
4
4
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Атлетико М
 Заявка 15 11 1 3 32 - 14 34
4.
Барселона
 Заявка 16 10 4 2 30 - 18 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 31 - 19 29
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 16 1 7 8 15 - 25 10
19.
Гранада
 Заявка 16 1 5 10 20 - 36 8
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Осасуна вырывает победу
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Осасуна: 61%, Райо Вальекано: 39%.
  • 99'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 98'
    Оооо... вот это был удар! Будимир Анте должен был забить с этой позиции.
  • 98'
    Будимир Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 98'
    Арнаис Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 98'
    Осасуна начинает контратаку
  • 98'
    Арнаис Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Рауль Гарсия снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
  • 95'
    Арнаис Хосе сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О О О Л - Рауль Гарсия из команды Осасуна с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 95'
    Арнаис Хосе из команды Осасуна подал угловой слева.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Осасуна 37.3% (47)
    X 53.2% (67)
    Райо Вальекано 9.5% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осасуна 1:0 Райо Вальекано онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Осасуна
    37.3% (47)
    Ничья
    53.2% (67)
    Райо Вальекано
    9.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.42% (30)
    Меньше
    74.58% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (63)
    2:1 Осасуна
    18.3% (23)
    1:0 Осасуна
    14.3% (18)
    1:2 Райо Вальекано
    3.2% (4)
    0:1 Райо Вальекано
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:0 Осасуна
    1.6% (2)
    2:3 Райо Вальекано
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     