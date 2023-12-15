Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

92' Хорошую попытку сделал Монкайола Хон . Удар в створ, но вратарь начеку

92' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Осасуна

91' Рауль Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Монкайола Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Осасуна

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Тактическая замена. Авила Эсекьель уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

83' Орос Аймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Муньос Икер и попал в каркас ворот!

78' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Рауль де Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Авила Эсекьель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Арнаис Хосе получил желтую карточку от судьи

74' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Лопес Унаи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Нтекья Ранди пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

74' Нтекья Ранди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хорошую попытку сделал Будимир Анте . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Круз Хуан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

67' Удар от ворот произведет Осасуна

67' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

64' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

64' Гарсия Альваро Ривера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Авила Эсекьель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Перес Кике навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Осасуна

57' Аресо Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хорошую попытку сделал Рауль де Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Гарсия Альваро Ривера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

54' Гарсия Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей