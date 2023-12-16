Тур: 17. Стадион: Балаидос. Зрители: 18027 Главный судья: Санчес Хосе
0'
1:0
20' ГолЛарсен Йорген
22' Желтая карточкаЛарсен Йорген
29' Желтая карточкаВаскес Кевин
66' Желтая карточкаГуаита Висенте
70' Желтая карточкаДотор Карлос
75' Желтая карточкаРистич Михайло
80' Красная карточкаАспас Яго
84' Желтая карточкаДомингес Карлос
90' Желтая карточкаГумбау Херард
90' Желтая карточкаДьедиу Фамара
90'+8
Ход матча
20'
1:0
22'
29'
66'
70'
75'
80'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 18
-
6 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
297 Количество передач 473
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Васкес
Кевин
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
35 Fran Abrol
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Гранада
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы
20 матчей
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.7
0.8
Среднее время на гол
128
112
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.05
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
85
94
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|6
|0.35
|Бамба Джонатан
|2
|0.12
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.12
|Аспас Яго
|1
|0.06
|Нуньес Унай
|1
|0.06
|Мингеса Оскар
|1
|0.06
|Старфельт Карл
|1
|0.06
|Сведберг Виллиот
|1
|0.06
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|0.29
|Узуни Мюрто
|5 (2)
|0.29
|Бое Лукас
|3
|0.18
|Омородион Сэмюэль
|3
|0.18
|Санчес Рикард
|2
|0.12
|Вильяр Гонсало
|1
|0.06
|Рубио Мигель
|1
|0.06
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Тапия Ренато
|2
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Васкес Кевин
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Родригес Мигель
|1
|0
|Серви Франко
|1
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|8
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Бое Лукас
|3
|1
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|Микель Игнаси
|3
|0
|Санчес Рикард
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Нева Карлос
|2
|0
|Торренте Рауль
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Гранада
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
9
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Гранада
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
4
7
Сельта
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Гранада
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
8%
2
10%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
8
40%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
3
23%
2
10%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
13
17
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
7
54%
4
24%
76-90
Забито
15
20
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
3
15%
1-15
6
40%
2
10%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
13%
6
30%
61-75
3
20%
6
30%
76-90
Пропущено
26
37
9 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
1
4%
4
11%
1-15
4
15%
6
16%
16-30
4
15%
12
32%
31-45
2
8%
6
16%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
10
38%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0
Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1
Гранада
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1
Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0
Результаты матчей
Сельта
Гранада
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Сельта
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
45
35
27
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
413
611
215
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|0:2 Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 18
|34
|5.
|2:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|2:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|0:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|9 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Гранада
Исход игры
Сельта
82.4% (103)
Ничья
14.4% (18)
Гранада
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (44)
Меньше
61.4% (70)
Обе команды забьют
Да
51.75% (59)
Нет
48.25% (55)
Популярный счёт
2:1 Сельта
32.8% (41)
1:0 Сельта
29.6% (37)
2:0 Сельта
12% (15)
1:1 Ничья
12% (15)
1:2 Гранада
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!