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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 18027 Главный судья: Санчес Хосе
Сельта
1:0
Конец матча
Гранада
0'
1:0
20' Гол
Ларсен Йорген
22' Желтая карточка
Ларсен Йорген
29' Желтая карточка
Васкес Кевин
66' Желтая карточка
Гуаита Висенте
70' Желтая карточка
Дотор Карлос
75' Желтая карточка
Ристич Михайло
80' Красная карточка
Аспас Яго
84' Желтая карточка
Домингес Карлос
90' Желтая карточка
Гумбау Херард
90' Желтая карточка
Дьедиу Фамара
90'+8

Ход матча

20'
Ларсен Йорген
(Нуньес Унай)
1:0
22'
Ларсен Йорген
 
29'
Васкес Кевин
 
62'
Мингеса Оскар
Васкес Кевин
 
66'
Гуаита Висенте
 
70'
Дотор Карлос
 
71'
 
Мелендо Оскар
Вильяр Гонсало
72'
Де ла Торре Лука
Ларсен Йорген
 
72'
Дувикас Анастасиос
Бамба Джонатан
 
75'
Ристич Михайло
 
80'
Аспас Яго
 
82'
 
Альваро Фернандес
Нева Карлос
82'
 
Кальехон Хосе
Санчес Рикард
83'
 
Дьедиу Фамара
Бое Лукас
84'
Домингес Карлос
 
90'
 
Пуэртас Антонио
Руис Серхио
90'
Пейнадо Франсиско
Дотор Карлос
 
90'
 
Гумбау Херард
90'
 
Дьедиу Фамара

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 18
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 297 Количество передач 473
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Сельта 82.4% (103)
X 14.4% (18)
Гранада 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
4
Нуньес
Унай
28
Домингес
Карлос
21
Ристич
Михайло
17
Бамба
Джонатан
5
Тапия
Ренато
6
Дотор
Карлос
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
23
Гумбау
Херард
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
24
Вильяр
Гонсало
26
Сарагоса
Брайан
7
Бое
Лукас
Сельта
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Гранада

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

20 матчей

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
П
0:3
П
3:1
П
2:1
П
0:2
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
1:1
П
2:1
П
2:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.7
0.8

Среднее время на гол

128
112

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.05
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

85
94

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 6 0.35
Бамба Джонатан 2 0.12
Дувикас Анастасиос 2 0.12
Аспас Яго 1 0.06
Нуньес Унай 1 0.06
Мингеса Оскар 1 0.06
Старфельт Карл 1 0.06
Сведберг Виллиот 1 0.06
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.29
Узуни Мюрто 5 (2) 0.29
Бое Лукас 3 0.18
Омородион Сэмюэль 3 0.18
Санчес Рикард 2 0.12
Вильяр Гонсало 1 0.06
Рубио Мигель 1 0.06
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Нева Карлос 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Гуаита Висенте 2 0
Старфельт Карл 2 0
Васкес Кевин 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Родригес Мигель 1 0
Серви Франко 1 0
Ристич Михайло 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Перес Карлес 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 8 0
Сарагоса Брайан 5 0
Бое Лукас 3 1
Вильяр Гонсало 4 0
Микель Игнаси 3 0
Санчес Рикард 3 0
Пако Лопес 3 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Нева Карлос 2 0
Торренте Рауль 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0

Результаты матчей

Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Гранада
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
9
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Гранада
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

4
7
Сельта
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Гранада
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
8%
2
10%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
8
40%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
3
23%
2
10%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

13
17
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
7
54%
4
24%
76-90

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
3
15%
1-15
6
40%
2
10%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
13%
6
30%
61-75
3
20%
6
30%
76-90

Пропущено

26
37
9 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
1
4%
4
11%
1-15
4
15%
6
16%
16-30
4
15%
12
32%
31-45
2
8%
6
16%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
10
38%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0
Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1
Гранада
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1
Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0

Результаты матчей

Сельта
Гранада

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Сельта
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
2
7
2
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
4
13
1.5
6
11
2
15
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Атлетико М
 0:2 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
4.
Барселона
 Заявка 16 10 4 2 30 - 18 34
5.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0:2 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
5.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 0:2 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
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    Прогнозы 125
    Сельта 82.4% (103)
    X 14.4% (18)
    Гранада 3.2% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:0 Гранада

    Исход игры
    Сельта
    82.4% (103)
    Ничья
    14.4% (18)
    Гранада
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.6% (44)
    Меньше
    61.4% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    51.75% (59)
    Нет
    48.25% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    32.8% (41)
    1:0 Сельта
    29.6% (37)
    2:0 Сельта
    12% (15)
    1:1 Ничья
    12% (15)
    1:2 Гранада
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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