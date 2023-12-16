Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Сельта

86' Удар от ворот произведет Сельта

84' Домингес Карлос получил желтую карточку от судьи

83' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Тактическая замена. Рикар Санчес уходит с поля и его заменяет Кальехон Хосе

82' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

81' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Сельта

81' Мелендо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' УДАЛЕНИЕ! - Аспас Яго увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

78' Удар от ворот произведет Гранада

78' Дувикас Анастасиос не смог попасть в створ ударом издали

77' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Рикар Санчес из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Судье надоело, что Ристич Михайло тянет время и он наказал его горчичником

74' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Дотор Карлос получил желтую карточку от судьи

70' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Рикар Санчес из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Рикар Санчес из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Сельта

66' Судье надоело, что Гуаита Висенте тянет время и он наказал его горчичником

66' Узуни Мюрто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Сельта

66' Матч возобновлен

65' Ларсен Йорген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хорошую попытку сделал Бое Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Домингес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Сельта

60' Сарагоса Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Нева Карлос из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Сельта

54' Рикар Санчес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Рикар Санчес выиграл воздушное противоборство у Серви Франко

50' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Микель Игнаси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сегодняшная посещаемость составляет 18027 болельщиков

47' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника