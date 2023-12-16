  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 48781 Главный судья: Гиль Хесус
Атлетик Б
2:0
Второй тайм: 85'
Атлетико М
0'
0:0
36' Не забитый пенальти
Сансет Ойян
49' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
1:0
51' Гол
Гурусета Горка
2:0
64' Гол
Уильямс Нико

Ход матча

36'
Сансет Ойян
0:0
46'
 
Де Пауль Родриго
Молина Науэль
46'
 
Хименес Хосе
Сёюнджю Чаглар
49'
 
Де Пауль Родриго
51'
Гурусета Горка
(Эррера Андер)
1:0
59'
 
Корреа Анхель
Гризманн Антуан
60'
 
Депай Мемфис
Ньигес Сауль
64'
Уильямс Нико
(Лекуе Иньиго)
2:0
67'
 
Аспиликуэта Сесар
Мората Альваро
77'
Весга Микель
Прадос Беньят
 
85'
Гомес Унаи
Сансет Ойян
 
85'
Хаурегисар Микель
Уильямс Иньяки
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 199 Количество передач 334
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 128
Атлетик Б 16.4% (21)
X 37.5% (48)
Атлетико М 46.1% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Атлетико М
2.91
3.80
Реклама, pari.ru
99.20
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
24
Прадос
Беньят
21
Эррера
Андер
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
13
Облак
Ян
4
Сёюнджю
Чаглар
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
12
Лино
Сэмуел
19
Мората
Альваро
7
Гризманн
Антуан
Атлетик Б
4-2-3-1
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Атлетик Б
Атлетико М

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

35 матчей

28.6%
11.4%
60%
10 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

22.9%
54.3%
22.8%
8 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
С
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:2
П
3:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:4
П
1:2
КК
1:2
КК
1:0
П
2:0
П
3:0
П
4:0
ЛЕ
3:0
П
2:1
П
3:0
П
0:2
П
1:2
П
2:0
П
1:0
П
1:4
П
2:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.79

Среднее время на гол

65
114

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.74
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

55
37

Голов в среднем за матч

1.57
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

57
85

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 0.47
Гурусета Горка 8 0.47
Уильямс Нико 3 0.18
Сансет Ойян 3 0.18
Беренгер Алекс 2 (1) 0.12
Весга Микель 2 (2) 0.12
Де Маркос Оскар 1 0.06
Юри Берчиче 1 0.06
Вильялибре Асьер 1 0.06
Руис Иньиго 1 0.06
Гарсия Дани 1 0.06
Гомес Унаи 1 0.06
Лекуе Иньиго 0 0
Эррера Андер 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 9 (2) 0.56
Мората Альваро 8 0.5
Корреа Анхель 4 0.25
Льоренте Маркос 2 0.13
Лино Сэмуел 2 0.13
Рикельме Родриго 2 0.13
Молина Науэль 2 0.13
Депай Мемфис 2 0.13
Витсель Аксель 1 0.06
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Вивиан Даниэль 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Уильямс Нико 2 0
Муньяин Икер 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Арес Малком 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 4 0
Эрмосо Марио 4 0
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 3 0
Хименес Хосе 3 0
Аспиликуэта Сесар 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Витсель Аксель 1 0
Рикельме Родриго 1 0
Савич Стефан 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
1
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Атлетико М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
19
Атлетик Б
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Атлетико М
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
29%
3
23%
61-75
5
24%
5
38%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

10
19
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
3
30%
1
5%
1-15
4
40%
5
26%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Забито

31
32
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
5
16%
2
6%
1-15
6
19%
8
25%
16-30
5
16%
5
16%
31-45
2
6%
2
6%
46-60
7
23%
6
19%
61-75
6
19%
9
28%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
4
21%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3
Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Атлетико М

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1.5
7
1
5
3
2.5
4
4
3
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
10
6
1.5
10
5
6
10
2.5
6
9
3
13
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Атлетико М
 0:2 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
4.
Барселона
 Заявка 16 10 4 2 30 - 18 34
5.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0:2 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
5.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 0:2 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    85'
    Микель Хаурегисар и Унаи Гомес появляются на поле вместо Иньяки Уильямса и Ойяна Сансета.
  • Опасный момент
    83'
    Льоренте получает мяч на правом краю штрафной, убирает защитника на замахе и пробивает с левой низом - Симон ногой отбивает угрозу!
  • 81'
    Очередная атака "Атлетико" завершается подачей с правого фланга, но в отсутствии Мораты замкнуть навес оказалось некому.
  • 79'
    Лино получает мяч на левом краю штрафной и пробивает низом в ближний угол, однако снаряд в створ не попадает.
  • Замена
    77'
    Микель Весга появляется на поле вместо Беньята Прадоса.
  • Травма, повреждение
    76'
    Депай цепляется за мяч около чужой штрафной, но при этом локтем попадает в лицо Лекуе, фол в атаке фиксирует рефери.
  • Травма, повреждение
    74'
    У Берчиче есть какие-то проблемы со здоровьем, врачи "Атлетика" на поле.
  • Офсайд
    73'
    Иньяки Уильямс после заброса Сансета простреливает на брата, Нико с линии вратарской умудрился не попасть в створ, но при этом у 11-го номера хозяев был офсайд.
  • 72'
    Аспиликуэта бросает длинный аут с правого фланга, но и этот момент не привел к остроте у ворот басков.
  • Угловой
    70'
    Льоренте ворвался в штрафную с правого края и прострелил во вратарскую, но Симон отбил мяч на угловой, который успеха мадридцам не принес.
  • Угловой
    69'
    С подачей Нико Уильямса с углового гости справились, мяч вернулся к автору второго гола, тот навесил в руки Облаку.
  • Опасный момент
    68'
    Иньяки Уильямс врывается в штрафную с правого края и с левой наносит удар в дальний угол - Облак спасает свою команду!
  • Замена
    67'
    Последняя замена в составе гостей, причем довольно интересная - Сесар Аспиликуэта появляется на поле вместо Альваро Мораты.
  • 65'
    Потрясающая эффективность у "Атлетика" после перерыва - 2 удара и 2 гола. У мадридцев ударов нет вообще.
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! НИКО УИЛЬЯМС!
    Уильямс получает мяч на правом фланге от Лекуе, добирается до штрафной, перекладывает под левую и наносит точный обводящий удар в дальний угол!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Депай с правого угла штрафной исполняет подачу к линии вратарской, но защитники "Атлетика" мяч выбивают.
    • 61'
      Уже 4 замены провел сегодня Диего Симеоне, явных фаворитов для усиления атаки у него больше нет.
    • Замена
      59'
      Мемфис Депай и Анхель Корреа появляются на поле вместо Сауля Ньигеса и Антуана Гризманна.
    • Фол, нарушение
      58'
      С подачей младшего Уильямса со штрафного оборона "Атлетико" справилась, а затем Нико сфолил на фланге против Лино.
    • Фол, нарушение
      57'
      В следующем моменте Коке неаккуратно подкатился под Иньяки Уильямса на фланге, штрафной готовят хозяева поля.
    • Фол, нарушение
      56'
      Гурусета в районе центральной линии получает по ногам от Де Пауля, публика требует второй желтой карточки для аргентинца, но арбитр прощает чемпиона мира.
    • Офсайд
      55'
      Гризманн после навеса с левого фланга головой скидывает мяч во вратарскую, где Мората фолит против Симона, при этом у Альваро снова случился офсайд.
    • 54'
      Посмотрим, что покажет "Атлетико" в игре первым номером, к этому как будто подопечные Диего Симеоне сегодня не готовы.
    • 53'
      Закономерно повели в счёте хозяева поля, на протяжении 51 минуты "Атлетик" выглядит куда более нацеленным на чужие ворота.
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ГОРКА ГУРУСЕТА!
      Иньяки Уильямс вошел в штрафную с правого края и откатил мяч Эррере, Андер исполнил подачу на дальнюю штангу, а Гурусета, вынырнув из-за спины Витселя, в касание уложил снаряд в ближний угол!
    • Травма, повреждение
      50'
      Прадосу требуется помощь врачей по итогам предыдущего эпизода, но готов полузащитник "Атлетика" продолжить игру.
    • Желтая карточка
      49'
      Первое предупреждение в сегодняшнем матче - Де Пауль наказан за размахивание локтями в верховой борьбе с Прадосом.
    • Офсайд
      48'
      Лино исполняет подачу с левого фланга в направлении Мораты, однако Альваро как обычно оказался в офсайде.
    • 47'
      Иньяки Уильямс получил мяч на правом фланге и исполнил подачу в штрафную, однако снаряд достался Облаку.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Хосе Хименес и Родриго Де Пауль появляются на поле вместо Чаглара Сёюнджю и Науэля Молины.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Гризманн с углового исполняет подачу во вратарскую, однако мяч становится легкой добычей Симона.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет Хесус Гиль Мансано.
    • 44'
      Иньяки Уильямс с правого фланга исполняет прострел в штрафную, мяч дошел до Гурусеты, которого подвела техника - снаряд отскочил далеко.
    • Опасный момент
      42'
      Снова остро атакует "Атлетик", Гурусета после скидки Уильямса оставляет мяч Сансету, который стреляет рядом с дальней штангой!
    • Штанга
      41'
      Нико Уильямс с левого края штрафной наносит обводящий удар в дальний угол - мяч цепляет штангу и проходит мимо створа!
    • Травма, повреждение
      40'
      Витсель испытывает болезненные ощущения после предыдущего блока, мяч угодил бельгийцу в область паха.
    • 39'
      Иньяки Уильямс врывается в штрафную с правого края, убирает под левую и пробивает по воротам, однако Витсель попытку ганца блокирует.
    • Угловой
      38'
      Вслед за штрафным "Атлетико" заработал угловой, но Гризманн навесил крайне неточно, направив мяч в сетку с внешней стороны.
    • 37'
      Лино цепляется за мяч у углового флага на левом фланге, а Вивиан цепляет защитника "Атлетико" - штрафной назначает Гиль Мансано.
    • Не забитый пенальти
      36'
      Не забивает пенальти Сансет! Хавбек хозяев с "точки" пробивал наверняка, в правую от себя "девятку", но слегка не попал по высоте!
    • Пенальти!
      35'
      Пенальти в ворота "Атлетико"! Нико Уильямс врывается в штрафную с правого края, пытается обыграть Сёюнджю, а турок фолит против испанца!
    • 33'
      Гризманн получает мяч перед штрафной после отскока от защитника и сразу же направляет его в створ, но Симон был на месте.
    • 32'
      Гурусета нашел возможность для удара из-за пределов штрафной площади, мяч прокатился чуть левее ворот Облака.
    • 30'
      69 процентов игрового времени мячом владеет "Атлетико", но пока у гостей всего один удар. Хозяева 6 раз ударили, четырежды попали в створ, а еще раз гостей спасла штанга.
    • 28'
      Затишье у нас на поле в последние минуты, "Атлетико" много владеет мячом, но преимущественно на своей половине поля.
    • 26'
      Небольшая стычка случилась в центре поля после фола на Морате, но быстро футболисты остепенились и продолжили играть.
    • Угловой
      24'
      В итоге два угловых подряд подал Гризманн, но ничего опасного мадридцы в чужой штрафной не соорудили.
    • 23'
      Лекуе прерывает подачу с фланга, было подозрение на игру рукой, но встреча продолжается. Первый угловой зарабатывает "Атлетико".
    • Опасный момент
      22'
      Нико Уильямс врывается в штрафную с левого края и наносит удар по воротам, но Облак вовремя сокращает угол обстрела и парирует мяч!
    • 21'
      Снова хозяева заходят в штрафную с правого края, Иньяки Уильямс остро простреливает на дальнюю штангу, куда партнеры не поспевают.
    • 20'
      Сансет получает мяч на левом краю штрафной и низом бьет по воротам - Облак уверенно фиксирует снаряд перед линией ворот.
    • 19'
      Лекуе на правом фланге атаки хитро обыграл Лино, вошел в штрафную и исполнил подачу на дальнюю штангу, но мяч до Нико Уильямса не дошел.
    • 18'
      Нико Уильямс получает мяч на левом фланги и исполняет подачу в штрафную, где открывался брат, однако защитник "Атлетико" снимает верх.
    • 17'
      Отметим, что в прошлом сезоне "Атлетико" дважды обыграл соперника с минимальным счётом, и в обоих случаях победные голы оформлял именно Антуан Гризманн.
    • 15'
      Мадридцы разыграли штрафной накоротке, после чего Гризманн пробил низом с 20 метров - Симон отбивает отскочивший от газона мяч, на подборе были только свои.
    • Фол, нарушение
      14'
      Прадос на фланге жестковато встретил Молину, Хесус Гиль Мансано устно предупреждает полузащитника хозяев.
    • 13'
      Да, в какой-то степени мадридцам в дебюте игры везёт, мощно начинают баски этот поединок.
    • Штанга
      12'
      Иньяки Уильямс получает мяч перед штрафной и стреляет низом с 20 метров в дальний угол - штанга спасает ворота Облака!
    • 10'
      Вырисовывается у нас территориальное преимущество хозяев, "Атлетико" делает ставку на оборону в эти минуты, практически не выходя за центр поля.
    • 8'
      Попытались хозяева пробиться в штрафную через центр, в итоге Эррера пробил с 15 метров, но точно в руки Облаку.
    • 7'
      "Атлетико" тоже проиграл "Барселоне", только 2 тура назад, после этого была победа над главным аутсайдером "Альмерией" и виктория в Лиге чемпионов в матче с "Лацио".
    • 6'
      Отметим, что "Атлетик" не проигрывает во всех турнирах уже 8 матчей, последний раз команда Эрнесто Вальверде оступилась в выездной игре с "Барселоной" почти 2 месяца назад.
    • Опасный момент
      5'
      Иньяки Уильямс ворвался в штрафную с правого края и прострелил в центр, Гурусета низом пробил впритирку с ближней штангой, однако Облак потащил тяжелый мяч!
    • 4'
      Пытается "Атлетик" включить прессинг, вынуждены мадридцы доставлять мяч Облаку, а словенец пуляет его куда подальше.
    • 3'
      Пока на "Сан-Мамес" всё довольно спокойно, мяч находится в центре поля то под контролем одной, то под контролем другой команды.
    • 2'
      Напомним, что "Атлетик" перед этим туром занимал пятое место, а "Атлетико" - третье. Между командами 5 очков, правда, у мадридцев еще есть игра против "Севильи" в запасе.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Атлетик Б 2:0 Атлетико М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Атлетико М

    Исход игры
    Атлетик Б
    16.4% (21)
    Ничья
    37.5% (48)
    Атлетико М
    46.1% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    83.48% (96)
    Нет
    16.52% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (45)
    1:2 Атлетико М
    28.9% (37)
    0:1 Атлетико М
    6.3% (8)
    1:0 Атлетик Б
    6.3% (8)
    2:1 Атлетик Б
    5.5% (7)
    0:2 Атлетико М
    2.3% (3)
    1:3 Атлетико М
    2.3% (3)