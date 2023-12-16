Тур: 17. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 48781 Главный судья: Гиль Хесус
2:0
Второй тайм: 85'
0'
0:0
36' Не забитый пенальтиСансет Ойян
49' Желтая карточкаДе Пауль Родриго
1:0
51' ГолГурусета Горка
2:0
64' ГолУильямс Нико
Ход матча
36'
0:0
49'
51'
1:0
64'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
199 Количество передач 334
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
11
Уильямс
Нико
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ринкон УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Атлетико М
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
35 матчей
28.6%
11.4%
60%
10 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
22.9%
54.3%
22.8%
8 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.79
Среднее время на гол
65
114
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.74
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
55
37
Голов в среднем за матч
1.57
1.06
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
57
85
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8
|0.47
|Гурусета Горка
|8
|0.47
|Уильямс Нико
|3
|0.18
|Сансет Ойян
|3
|0.18
|Беренгер Алекс
|2 (1)
|0.12
|Весга Микель
|2 (2)
|0.12
|Де Маркос Оскар
|1
|0.06
|Юри Берчиче
|1
|0.06
|Вильялибре Асьер
|1
|0.06
|Руис Иньиго
|1
|0.06
|Гарсия Дани
|1
|0.06
|Гомес Унаи
|1
|0.06
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|0.56
|Мората Альваро
|8
|0.5
|Корреа Анхель
|4
|0.25
|Льоренте Маркос
|2
|0.13
|Лино Сэмуел
|2
|0.13
|Рикельме Родриго
|2
|0.13
|Молина Науэль
|2
|0.13
|Депай Мемфис
|2
|0.13
|Витсель Аксель
|1
|0.06
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Вивиан Даниэль
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|4
|0
|Эрмосо Марио
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Хименес Хосе
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
1
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Атлетико М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
19
Атлетик Б
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Атлетико М
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
29%
3
23%
61-75
5
24%
5
38%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
10
19
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
3
30%
1
5%
1-15
4
40%
5
26%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
4
21%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Забито
31
32
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
5
16%
2
6%
1-15
6
19%
8
25%
16-30
5
16%
5
16%
31-45
2
6%
2
6%
46-60
7
23%
6
19%
61-75
6
19%
9
28%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
4
21%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3
Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2
Результаты матчей
Атлетик Б
Атлетико М
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
71
53
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
123
106
105
610
69
313
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|0:2 Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 18
|34
|5.
|2:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|2:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|0:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|9 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Атлетико М
Исход игры
Атлетик Б
16.4% (21)
Ничья
37.5% (48)
Атлетико М
46.1% (59)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (45)
1:2 Атлетико М
28.9% (37)
0:1 Атлетико М
6.3% (8)
1:0 Атлетик Б
6.3% (8)
2:1 Атлетик Б
5.5% (7)
0:2 Атлетико М
2.3% (3)
1:3 Атлетико М
2.3% (3)