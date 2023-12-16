У Берчиче есть какие-то проблемы со здоровьем, врачи "Атлетика" на поле.

Депай цепляется за мяч около чужой штрафной, но при этом локтем попадает в лицо Лекуе, фол в атаке фиксирует рефери.

Лино получает мяч на левом краю штрафной и пробивает низом в ближний угол, однако снаряд в створ не попадает.

Очередная атака "Атлетико" завершается подачей с правого фланга, но в отсутствии Мораты замкнуть навес оказалось некому.

Льоренте получает мяч на правом краю штрафной, убирает защитника на замахе и пробивает с левой низом - Симон ногой отбивает угрозу!

Микель Хаурегисар и Унаи Гомес появляются на поле вместо Иньяки Уильямса и Ойяна Сансета.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! НИКО УИЛЬЯМС! Уильямс получает мяч на правом фланге от Лекуе, добирается до штрафной, перекладывает под левую и наносит точный обводящий удар в дальний угол!

Потрясающая эффективность у "Атлетика" после перерыва - 2 удара и 2 гола. У мадридцев ударов нет вообще.

Последняя замена в составе гостей, причем довольно интересная - Сесар Аспиликуэта появляется на поле вместо Альваро Мораты.

Иньяки Уильямс врывается в штрафную с правого края и с левой наносит удар в дальний угол - Облак спасает свою команду!

С подачей Нико Уильямса с углового гости справились, мяч вернулся к автору второго гола, тот навесил в руки Облаку.

Льоренте ворвался в штрафную с правого края и прострелил во вратарскую, но Симон отбил мяч на угловой, который успеха мадридцам не принес.

Аспиликуэта бросает длинный аут с правого фланга, но и этот момент не привел к остроте у ворот басков.

Иньяки Уильямс после заброса Сансета простреливает на брата, Нико с линии вратарской умудрился не попасть в створ, но при этом у 11-го номера хозяев был офсайд.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ГОРКА ГУРУСЕТА! Иньяки Уильямс вошел в штрафную с правого края и откатил мяч Эррере, Андер исполнил подачу на дальнюю штангу, а Гурусета, вынырнув из-за спины Витселя, в касание уложил снаряд в ближний угол!

Закономерно повели в счёте хозяева поля, на протяжении 51 минуты "Атлетик" выглядит куда более нацеленным на чужие ворота.

Посмотрим, что покажет "Атлетико" в игре первым номером, к этому как будто подопечные Диего Симеоне сегодня не готовы.

Гризманн после навеса с левого фланга головой скидывает мяч во вратарскую, где Мората фолит против Симона, при этом у Альваро снова случился офсайд.

Гурусета в районе центральной линии получает по ногам от Де Пауля, публика требует второй желтой карточки для аргентинца, но арбитр прощает чемпиона мира.

В следующем моменте Коке неаккуратно подкатился под Иньяки Уильямса на фланге, штрафной готовят хозяева поля.

С подачей младшего Уильямса со штрафного оборона "Атлетико" справилась, а затем Нико сфолил на фланге против Лино.

Мемфис Депай и Анхель Корреа появляются на поле вместо Сауля Ньигеса и Антуана Гризманна.

Уже 4 замены провел сегодня Диего Симеоне, явных фаворитов для усиления атаки у него больше нет.

Депай с правого угла штрафной исполняет подачу к линии вратарской, но защитники "Атлетика" мяч выбивают.

Второй тайм начался! Хосе Хименес и Родриго Де Пауль появляются на поле вместо Чаглара Сёюнджю и Науэля Молины.

Иньяки Уильямс получил мяч на правом фланге и исполнил подачу в штрафную, однако снаряд достался Облаку.

Лино исполняет подачу с левого фланга в направлении Мораты, однако Альваро как обычно оказался в офсайде.

Первое предупреждение в сегодняшнем матче - Де Пауль наказан за размахивание локтями в верховой борьбе с Прадосом.

Прадосу требуется помощь врачей по итогам предыдущего эпизода, но готов полузащитник "Атлетика" продолжить игру.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Гризманн с углового исполняет подачу во вратарскую, однако мяч становится легкой добычей Симона.

45' Одну минуту добавляет Хесус Гиль Мансано.

44' Иньяки Уильямс с правого фланга исполняет прострел в штрафную, мяч дошел до Гурусеты, которого подвела техника - снаряд отскочил далеко.

42' Снова остро атакует "Атлетик", Гурусета после скидки Уильямса оставляет мяч Сансету, который стреляет рядом с дальней штангой!

41' Нико Уильямс с левого края штрафной наносит обводящий удар в дальний угол - мяч цепляет штангу и проходит мимо створа!

40' Витсель испытывает болезненные ощущения после предыдущего блока, мяч угодил бельгийцу в область паха.

39' Иньяки Уильямс врывается в штрафную с правого края, убирает под левую и пробивает по воротам, однако Витсель попытку ганца блокирует.

38' Вслед за штрафным "Атлетико" заработал угловой, но Гризманн навесил крайне неточно, направив мяч в сетку с внешней стороны.

37' Лино цепляется за мяч у углового флага на левом фланге, а Вивиан цепляет защитника "Атлетико" - штрафной назначает Гиль Мансано.

36' Не забивает пенальти Сансет! Хавбек хозяев с "точки" пробивал наверняка, в правую от себя "девятку", но слегка не попал по высоте!

35' Пенальти в ворота "Атлетико"! Нико Уильямс врывается в штрафную с правого края, пытается обыграть Сёюнджю, а турок фолит против испанца!

33' Гризманн получает мяч перед штрафной после отскока от защитника и сразу же направляет его в створ, но Симон был на месте.

32' Гурусета нашел возможность для удара из-за пределов штрафной площади, мяч прокатился чуть левее ворот Облака.

30' 69 процентов игрового времени мячом владеет "Атлетико", но пока у гостей всего один удар. Хозяева 6 раз ударили, четырежды попали в створ, а еще раз гостей спасла штанга.

28' Затишье у нас на поле в последние минуты, "Атлетико" много владеет мячом, но преимущественно на своей половине поля.

26' Небольшая стычка случилась в центре поля после фола на Морате, но быстро футболисты остепенились и продолжили играть.

24' В итоге два угловых подряд подал Гризманн, но ничего опасного мадридцы в чужой штрафной не соорудили.

23' Лекуе прерывает подачу с фланга, было подозрение на игру рукой, но встреча продолжается. Первый угловой зарабатывает "Атлетико".

22' Нико Уильямс врывается в штрафную с левого края и наносит удар по воротам, но Облак вовремя сокращает угол обстрела и парирует мяч!

21' Снова хозяева заходят в штрафную с правого края, Иньяки Уильямс остро простреливает на дальнюю штангу, куда партнеры не поспевают.

20' Сансет получает мяч на левом краю штрафной и низом бьет по воротам - Облак уверенно фиксирует снаряд перед линией ворот.

19' Лекуе на правом фланге атаки хитро обыграл Лино, вошел в штрафную и исполнил подачу на дальнюю штангу, но мяч до Нико Уильямса не дошел.

18' Нико Уильямс получает мяч на левом фланги и исполняет подачу в штрафную, где открывался брат, однако защитник "Атлетико" снимает верх.

17' Отметим, что в прошлом сезоне "Атлетико" дважды обыграл соперника с минимальным счётом, и в обоих случаях победные голы оформлял именно Антуан Гризманн.

15' Мадридцы разыграли штрафной накоротке, после чего Гризманн пробил низом с 20 метров - Симон отбивает отскочивший от газона мяч, на подборе были только свои.

14' Прадос на фланге жестковато встретил Молину, Хесус Гиль Мансано устно предупреждает полузащитника хозяев.

13' Да, в какой-то степени мадридцам в дебюте игры везёт, мощно начинают баски этот поединок.

12' Иньяки Уильямс получает мяч перед штрафной и стреляет низом с 20 метров в дальний угол - штанга спасает ворота Облака!

10' Вырисовывается у нас территориальное преимущество хозяев, "Атлетико" делает ставку на оборону в эти минуты, практически не выходя за центр поля.

8' Попытались хозяева пробиться в штрафную через центр, в итоге Эррера пробил с 15 метров, но точно в руки Облаку.

7' "Атлетико" тоже проиграл "Барселоне", только 2 тура назад, после этого была победа над главным аутсайдером "Альмерией" и виктория в Лиге чемпионов в матче с "Лацио".

6' Отметим, что "Атлетик" не проигрывает во всех турнирах уже 8 матчей, последний раз команда Эрнесто Вальверде оступилась в выездной игре с "Барселоной" почти 2 месяца назад.

5' Иньяки Уильямс ворвался в штрафную с правого края и прострелил в центр, Гурусета низом пробил впритирку с ближней штангой, однако Облак потащил тяжелый мяч!

4' Пытается "Атлетик" включить прессинг, вынуждены мадридцы доставлять мяч Облаку, а словенец пуляет его куда подальше.

3' Пока на "Сан-Мамес" всё довольно спокойно, мяч находится в центре поля то под контролем одной, то под контролем другой команды.

2' Напомним, что "Атлетик" перед этим туром занимал пятое место, а "Атлетико" - третье. Между командами 5 очков, правда, у мадридцев еще есть игра против "Севильи" в запасе.