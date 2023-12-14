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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Атлетик Б
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 42
Атлетик Б 11.9% (5)
X 28.6% (12)
Атлетико М 59.5% (25)
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Атлетик Б
Атлетико М

История личных встреч

Атлетик Б
Атлетико М

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

35 матчей

28.6%
11.4%
60%
10 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

22.9%
54.3%
22.8%
8 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
С
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:2
П
3:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:4
П
1:2
КК
1:2
КК
1:0
П
2:0
П
3:0
П
4:0
ЛЕ
3:0
П
2:1
П
3:0
П
0:2
П
1:2
П
2:0
П
1:0
П
1:4
П
2:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.79

Среднее время на гол

65
114

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.74
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

55
37

Голов в среднем за матч

1.57
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

57
85

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 0.5
Гурусета Горка 7 0.44
Сансет Ойян 3 0.19
Уильямс Нико 2 0.13
Беренгер Алекс 2 (1) 0.13
Весга Микель 2 (2) 0.13
Де Маркос Оскар 1 0.06
Юри Берчиче 1 0.06
Вильялибре Асьер 1 0.06
Руис Иньиго 1 0.06
Гарсия Дани 1 0.06
Гомес Унаи 1 0.06
Лекуе Иньиго 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 9 (2) 0.6
Мората Альваро 8 0.53
Корреа Анхель 4 0.27
Льоренте Маркос 2 0.13
Лино Сэмуел 2 0.13
Рикельме Родриго 2 0.13
Молина Науэль 2 0.13
Депай Мемфис 2 0.13
Витсель Аксель 1 0.07
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Вивиан Даниэль 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Уильямс Нико 2 0
Муньяин Икер 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Арес Малком 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 4 0
Эрмосо Марио 4 0
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 3 0
Хименес Хосе 3 0
Аспиликуэта Сесар 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Витсель Аксель 1 0
Рикельме Родриго 1 0
Савич Стефан 1 0
Облак Ян 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
1
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Атлетико М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
19
Атлетик Б
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Атлетико М
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
29%
3
23%
61-75
5
24%
5
38%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

10
19
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
3
30%
1
5%
1-15
4
40%
5
26%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Забито

31
32
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
5
16%
2
6%
1-15
6
19%
8
25%
16-30
5
16%
5
16%
31-45
2
6%
2
6%
46-60
7
23%
6
19%
61-75
6
19%
9
28%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
4
21%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3
Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Атлетико М

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1.5
7
1
5
3
2.5
4
4
3
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
10
6
1.5
10
5
6
10
2.5
6
9
3
13
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Атлетико М
 Заявка 15 11 1 3 32 - 14 34
4.
Барселона
 Заявка 16 10 4 2 30 - 18 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 31 - 19 29
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 8 4 16 - 22 20
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
13.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
14.
Осасуна
 Заявка 16 4 4 8 18 - 26 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 16 1 7 8 15 - 25 10
19.
Гранада
 Заявка 16 1 5 10 20 - 36 8
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
16.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
17.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2023, осталось 2 дня 4 часа 57 минут.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Атлетик Б 11.9% (5)
    X 28.6% (12)
    Атлетико М 59.5% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Атлетико М
    2.50
    3.48
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Атлетико М

    Исход игры
    Атлетик Б
    13.6% (6)
    Ничья
    27.3% (12)
    Атлетико М
    59.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    38.6% (17)
    1:1 Ничья
    22.7% (10)
    0:1 Атлетико М
    11.4% (5)
    1:0 Атлетик Б
    6.8% (3)
    2:1 Атлетик Б
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    1:3 Атлетико М
    4.5% (2)
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