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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 30005 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Севилья
0:3
Конец матча
Хетафе
0'
4' Желтая карточка
Дмитрович Марко
0:1
5' Пенальти
Майораль Борха
12' Желтая карточка
Милья Луис
24' Желтая карточка
Альварес Гастон
34' Желтая карточка
Хосе Бордалас
0:2
37' Гол
Мата Хайме
77' Желтая карточка
Гудель Неманья
0:3
80' Пенальти
Гринвуд Мэйсон
86' Желтая карточка
Ракитич Иван
90' Желтая карточка
Мата Хайме
90'+5

Ход матча

4'
Дмитрович Марко
 
5'
0:1
Майораль Борха
12'
 
Милья Луис
24'
 
Альварес Гастон
34'
 
Хосе Бордалас
37'
0:2
Мата Хайме
(Гринвуд Мэйсон)
46'
Янузай Аднан
Салас Кике
 
65'
Сусо Хесус
Окампос Лукас
 
72'
Мир Рафа
Соу Джибрил
 
77'
Гудель Неманья
 
80'
0:3
Гринвуд Мэйсон
86'
Ракитич Иван
 
90'
 
Оскар Родригес
Милья Луис
90'
 
Кармона Хосе Анхель
Гринвуд Мэйсон
90'
 
Альдерете Омар
Латаса Хуан
90'
 
Мата Хайме

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 6 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 372 Количество передач 261
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Севилья 73.8% (90)
X 20.5% (25)
Хетафе 5.7% (7)
0
выиграет Севилья, со счетом 2:1
Уже
Jonny Depp #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
6
Гудель
Неманья
4
Рамос
Серхио
27
Салас
Кике
26
Хуанлу
Санчес
3
Педроса
Адриа
18
Соу
Джибрил
24
Сумаре
Бубакари
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
4
Альварес
Гастон
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
7
Мата
Хайме
19
Майораль
Борха
14
Латаса
Хуан
Севилья
5-3-2
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Хетафе

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

31 матч

48.4%
9.7%
41.9%
15 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:2
П
1:1
П
0:1
П
1:1
П
5:0
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:0
П
1:1
П
2:1
П
5:1
П
3:0
П
1:0
П
1:3
П
4:3
КК
1:0
КК
2:0
П
1:2
П
0:1
П
0:2
ПД
3:2

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.06

Среднее время на гол

48
84

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.73

Среднее время на гол

60
122

Всего голов

52
28

Голов в среднем за матч

1.68
0.9

Тотал матчей

2.5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
99

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.31
Ракитич Иван 2 0.13
Лукебакио Доди 2 0.13
Ламела Эрик 2 0.13
Салас Кике 2 0.13
Окампос Лукас 1 0.06
Сусо Хесус 1 0.06
Соу Джибрил 1 0.06
Гудель Неманья 1 0.06
Мир Рафа 1 0.06
Педроса Адриа 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 10 (3) 0.59
Гринвуд Мэйсон 3 (1) 0.18
Латаса Хуан 2 0.12
Аленья Карлес 1 0.06
Кармона Хосе Анхель 1 0.06
Митрович Стефан 1 0.06
Мата Хайме 1 0.06
Максимович Неманья 1 0.06
Альварес Гастон 1 0.06
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Альдерете Омар 0 0
Иглесиас Хуан 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 6 0
Ракитич Иван 5 0
Рамос Серхио 3 1
Навас Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Сумаре Бубакари 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Соу Джибрил 2 0
Эн-Несири Юссеф 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Салас Кике 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 7 1
Дуарте Домингуш 4 2
Мата Хайме 5 1
Хосе Бордалас 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Рико Диего 5 0
Альдерете Омар 3 1
Оскар Родригес 4 0
Аленья Карлес 4 0
Альварес Гастон 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Милья Луис 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Гринвуд Мэйсон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
9
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хетафе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
9
Севилья
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Хетафе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
17%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
4
29%
3
19%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Пропущено

10
4
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
40%
2
50%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
15%
4
19%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
20%
7
33%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
7
33%
76-90

Пропущено

24
20
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
5
21%
5
25%
1-15
6
25%
1
5%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
4
17%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1
Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1
Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1

Результаты матчей

Севилья
Хетафе

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Севилья
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
4
5
1
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
5
4
12
1.5
6
11
2
14
2.5
3
14
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Барселона
 0:0 Заявка 17 10 5 2 30 - 18 35
4.
Атлетико М
 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Хетафе
 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 17 5 5 7 17 - 21 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 16 2 7 7 20 - 24 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 0:0 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
5.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 3 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 0:0 Заявка 8 3 5 0 12 - 9 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Хетафе
 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
13.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14.
Валенсия
 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
15.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Хетафе Майораль Борха 10 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Севилья 73.8% (90)
    X 20.5% (25)
    Хетафе 5.7% (7)
    0
    выиграет Севилья, со счетом 2:1
    Уже
    Jonny Depp #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Севилья 0:3 Хетафе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 0:3 Хетафе

    Исход игры
    Севилья
    73.8% (90)
    Ничья
    20.5% (25)
    Хетафе
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (52)
    Меньше
    54.39% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    37.7% (46)
    1:0 Севилья
    22.1% (27)
    1:1 Ничья
    18% (22)
    2:0 Севилья
    9% (11)
    1:2 Хетафе
    3.3% (4)
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