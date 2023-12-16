Тур: 17. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 30005 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
4' Желтая карточкаДмитрович Марко
0:1
5' ПенальтиМайораль Борха
12' Желтая карточкаМилья Луис
24' Желтая карточкаАльварес Гастон
34' Желтая карточкаХосе Бордалас
0:2
37' ГолМата Хайме
77' Желтая карточкаГудель Неманья
0:3
80' ПенальтиГринвуд Мэйсон
86' Желтая карточкаРакитич Иван
90' Желтая карточкаМата Хайме
90'+5
Ход матча
5'
0:1
12'
24'
34'
37'
0:2
72'
77'
80'
0:3
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
6 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
372 Количество передач 261
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Салас
Кике
18
Соу
Джибрил
10
Ракитич
Иван
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
14
Латаса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Севилья
Хетафе
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
31 матч
48.4%
9.7%
41.9%
15 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.87
1.06
Среднее время на гол
48
84
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.73
Среднее время на гол
60
122
Всего голов
52
28
Голов в среднем за матч
1.68
0.9
Тотал матчей
2.5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
53
99
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.31
|Ракитич Иван
|2
|0.13
|Лукебакио Доди
|2
|0.13
|Ламела Эрик
|2
|0.13
|Салас Кике
|2
|0.13
|Окампос Лукас
|1
|0.06
|Сусо Хесус
|1
|0.06
|Соу Джибрил
|1
|0.06
|Гудель Неманья
|1
|0.06
|Мир Рафа
|1
|0.06
|Педроса Адриа
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|10 (3)
|0.59
|Гринвуд Мэйсон
|3 (1)
|0.18
|Латаса Хуан
|2
|0.12
|Аленья Карлес
|1
|0.06
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.06
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|Мата Хайме
|1
|0.06
|Максимович Неманья
|1
|0.06
|Альварес Гастон
|1
|0.06
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|6
|0
|Ракитич Иван
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Навас Хесус
|3
|1
|Окампос Лукас
|4
|0
|Сумаре Бубакари
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Сусо Хесус
|2
|0
|Соу Джибрил
|2
|0
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|7
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Мата Хайме
|5
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Рико Диего
|5
|0
|Альдерете Омар
|3
|1
|Оскар Родригес
|4
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Альварес Гастон
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
9
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хетафе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
9
Севилья
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Хетафе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
17%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
4
29%
3
19%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Пропущено
10
4
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
40%
2
50%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
21
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
15%
4
19%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
20%
7
33%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
7
33%
76-90
Пропущено
24
20
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
5
21%
5
25%
1-15
6
25%
1
5%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
4
17%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1
Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1
Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1
Результаты матчей
Севилья
Хетафе
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Севилья
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
27
26
18
17
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
63
25
45
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
412
611
214
314
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 18
|35
|4.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|10.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 24
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|0:0 Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 3
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|12 - 9
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|10 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 0:3 Хетафе
Исход игры
Севилья
73.8% (90)
Ничья
20.5% (25)
Хетафе
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (52)
Меньше
54.39% (62)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
2:1 Севилья
37.7% (46)
1:0 Севилья
22.1% (27)
1:1 Ничья
18% (22)
2:0 Севилья
9% (11)
1:2 Хетафе
3.3% (4)
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