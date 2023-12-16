Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ракитич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Мата Хайме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Дмитрович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Г О О О О Л - Мата Хайме забивает с левой ноги!

37' Гринвуд Мэйсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Хорошую попытку сделал Эн-Несири Юссеф . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Оооо... вот это был удар! Латаса Хуан должен был забить с этой позиции.

36' Латаса Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Рефери не любит споров - именно за это Хосе Бордалас сейчас получил желтую

32' Салас Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ракитич Иван из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Майораль Борха нанес удар головой, но Марко Дмитрович спокойно отбил мяч.

30' Рико Диего из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Хетафе

28' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хуанлу Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Альварес Гастон получил желтую карточку от судьи

22' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

19' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хуанлу Санчес из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновится спорным мячом

14' Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Милья Луис получил желтую карточку от судьи

12' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ракитич Иван пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

7' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Г О О О О О Л - Майораль Борха из команды Хетафе забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Марко Дмитрович прыгнул вправо!

5' После проверки VAR судья не изменил решения - Хетафе пробьет пенальти!

4' Дмитрович Марко получает желтую карточку за неспортивное поведение

4' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хетафе

3' Иглесиас Хуан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Севилья начинает с центра поля

1' Судья начинает матч