Пепелу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дьякаби головой пробил по воротам, мяч попал в защитника "Барселоны".

Левандовски от радиуса штрафной площади пробил под правый угол ворот, Мамардашвили в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений.

Фелиш при игре в подкате на половине поля соперника нарушил правила против Москеры.

Лопес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Дуро, не удалось ему головой пробить по воротам.

Пепелу ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, в борьбе с Рафиньей Пепелу оказался на газоне, но Мигель Анхель Ортис Арьяс показал, что никакого пенальти не будет.

Левандовски получил мяч на правом углу штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч задел ногу Дьякаби и затем его уже без проблем забрал Мамардашвили.

Из центра поля последовал заброс на ход Яремчуку по центру, Роман под давлением Араухо не смог как следует сохранить контроль над мячом, в итоге последовал удачный отскок в сторону Пеньи, который при игре на выходе без особого труда забрал мяч в руки.

Гильямон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Кунде.

Корреа пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч ушёл в сторону от цели.

Левандовски в борьбе с Дьякаби получил повреждение, вышли на поле врачи "Барселоны", пауза в игре.

Поднялся Левандовски после паузы, пока что Роберт держится за поясницу, но при этом он должен будет попытаться вернуться в игру.

С правого фланга последовала опасная подача к дальнему углу вратарской "Барселоны" на Лопеса, Канселу сыграл на опережении и головой выбил мяч на угловой.

Пепелу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Левандовски успешно отработал в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Пепелу с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Москера в падении головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Пенье.

Пепелу с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Пенья сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на угловой.

11' Рафинья с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Педри, Педри в свою очередь выполнил передачу в центр штрафной площади, Левандовски под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

10' Де Йонг пошёл в высокий прессинг на правом фланге и перехватив мяч у Лопеса упустил его за лицевую линию поля, но боковой арбитр матча отмашки не дал и "Барселона" продолжила атаку.

9' Фелиш с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Гюндоган под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

8' Корреа из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Бальде грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч обратно на правый фланг.

7' Перес совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением Педри Фран упустил мяч в аут.

6' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади "Барселоны", Пенья спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

5' Гюндоган с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Левандовски под давлением соперника выполнил скидку на левый угол штрафной, Бальде пробил по воротам, мяч на себя успешно принял Корреа.

4' Канселу с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Рафинье, который под давлением Москеры заработал угловой для своей команды.

3' С углового последовала подача на ближний угол штрафной площади "Барселоны", Дуро смог зацепиться за мяч, но под давлением соперника Уго не смог завершить момент ударом по воротам.