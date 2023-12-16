Тур: 17. Стадион: Месталья. Главный судья: Ортис Мигель
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Васкес
Хесус
23
Перес
Фран
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
8
Педри
11
Рафинья
Диас
14
Фелиш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Гонсалес УгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Барселона
14 матчей
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 0 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 25 побед
41 матч
12.2%
29.3%
58.5%
5 побед 12 ничьих 24 победы
Первый тайм
19.5%
43.9%
36.6%
8 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
4.9%
34.1%
61%
2 победы 14 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.1
0.95
Среднее время на гол
81
94
Всего голов
57
33
Голов в среднем за матч
2.71
1.65
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
79
53
Голов в среднем за матч
1.93
1.29
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
46
69
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|7
|0.41
|Герра Хавьер
|3
|0.18
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.12
|Пепелу
|2 (2)
|0.12
|Перес Фран
|1
|0.06
|Гайя Хосе
|1
|0.06
|Дьякаби Муктар
|1
|0.06
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|0.47
|Торрес Ферран
|3
|0.18
|Гюндоган Илкай
|2
|0.12
|Рафинья Диас
|2
|0.12
|Фелиш Жоау
|2
|0.12
|Канселу Жоау
|2
|0.12
|Кунде Жюль
|1
|0.06
|Гави
|1
|0.06
|Ямаль Ламин
|1
|0.06
|Роберто Серхи
|1
|0.06
|Де Йонг Френки
|1
|0.06
|Араухо Рональд
|1
|0.06
|Педри
|1
|0.06
|Лопес Фермин
|1
|0.06
|Гиу Марк
|1
|0.06
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Амалла Селим
|3
|1
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Герра Хавьер
|2
|1
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Корреа Тьерри
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|5
|0
|Де Йонг Френки
|4
|0
|Левандовски Роберт
|3
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Канселу Жоау
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Хави Эрнандес
|1
|1
|Рафинья Диас
|1
|1
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Барселона
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
4
Валенсия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
14
Валенсия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Барселона
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
2
20%
9
53%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
12%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
6
35%
5
50%
76-90
Забито
18
28
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
22%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
4
22%
5
18%
61-75
3
17%
12
43%
76-90
Пропущено
20
20
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
4
20%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
4
20%
4
20%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
7
35%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0
Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1
Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4
Результаты матчей
Валенсия
Барселона
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
54
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
61
36
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
511
97
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 18
|35
|4.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|10.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 24
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|0:0 Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 3
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|12 - 9
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Хетафе
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|10 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Барселона
Исход игры
Валенсия
7.2% (10)
Ничья
9.4% (13)
Барселона
83.5% (116)
Тотал 2.5
Больше
66.09% (76)
Меньше
33.91% (39)
Обе команды забьют
Да
73.04% (84)
Нет
26.96% (31)
Популярный счёт
1:2 Барселона
44.6% (62)
0:1 Барселона
12.2% (17)
0:2 Барселона
8.6% (12)
1:1 Ничья
5.8% (8)
1:3 Барселона
2.9% (4)
2:3 Барселона
2.2% (3)
2:1 Валенсия
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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