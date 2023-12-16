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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Валенсия
0:0
Первый тайм: 27'
Барселона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 135
Валенсия 6.7% (9)
X 8.9% (12)
Барселона 84.4% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
Ничья
Барселона
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25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
4
Дьякаби
Муктар
3
Москера
Кристиан
21
Васкес
Хесус
23
Перес
Фран
6
Гильямон
Уго
18
Пепелу
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
17
Яремчук
Роман
9
Дуро
Уго
13
Пенья
Иньяки
2
Канселу
Жоау
4
Араухо
Рональд
23
Кунде
Жюль
3
Бальде
Алехандро
22
Гюндоган
Илкай
21
Де
Йонг
Френки
8
Педри
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
14
Фелиш
Жоау
Валенсия
4-4-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Валенсия
Барселона

14 матчей

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 25 побед

41 матч

12.2%
29.3%
58.5%
5 побед 12 ничьих 24 победы

Первый тайм

19.5%
43.9%
36.6%
8 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

4.9%
34.1%
61%
2 победы 14 ничьих 25 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
5:2
КК
1:2
П
2:2
П
1:1
П
2:1
КК
0:2
КК
1:0
П
1:1
П
4:2
П
2:3
П
1:2
КК
1:1
КК
7:0
П
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
5:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
4:0
ПД
6:0
КК
3:2
КК
1:1
ПД
0:3

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.1
0.95

Среднее время на гол

81
94

Всего голов

57
33

Голов в среднем за матч

2.71
1.65

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

79
53

Голов в среднем за матч

1.93
1.29

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

46
69

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 7 0.41
Герра Хавьер 3 0.18
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.12
Пепелу 2 (2) 0.12
Перес Фран 1 0.06
Гайя Хосе 1 0.06
Дьякаби Муктар 1 0.06
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 (2) 0.47
Торрес Ферран 3 0.18
Гюндоган Илкай 2 0.12
Рафинья Диас 2 0.12
Фелиш Жоау 2 0.12
Канселу Жоау 2 0.12
Кунде Жюль 1 0.06
Гави 1 0.06
Ямаль Ламин 1 0.06
Роберто Серхи 1 0.06
Де Йонг Френки 1 0.06
Араухо Рональд 1 0.06
Педри 1 0.06
Лопес Фермин 1 0.06
Гиу Марк 1 0.06
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 3 1
Дьякаби Муктар 4 0
Герра Хавьер 2 1
Фулкье Димитри 2 0
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Корреа Тьерри 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Бараха Рубен 1 0
Гильямон Уго 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 5 0
Де Йонг Френки 4 0
Левандовски Роберт 3 0
Ромеу Ориоль 3 0
Канселу Жоау 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Хави Эрнандес 1 1
Рафинья Диас 1 1
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Торрес Ферран 2 0
Араухо Рональд 2 0
Педри 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Валенсия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Барселона
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
4
Валенсия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
14
Валенсия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Барселона
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
2
20%
9
53%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
12%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
6
35%
5
50%
76-90

Забито

18
28
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
22%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
4
22%
5
18%
61-75
3
17%
12
43%
76-90

Пропущено

20
20
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
4
20%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
4
20%
4
20%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
7
35%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0
Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1
Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4

Результаты матчей

Валенсия
Барселона

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
4
1
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
9
7
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Барселона
 0:0 Заявка 17 10 5 2 30 - 18 35
4.
Атлетико М
 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Хетафе
 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 17 5 5 7 17 - 21 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 16 2 7 7 20 - 24 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 0:0 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
5.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 3 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 0:0 Заявка 8 3 5 0 12 - 9 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Хетафе
 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
13.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14.
Валенсия
 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
15.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Хетафе Майораль Борха 10 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Из центра поля последовал заброс на ход Яремчуку по центру, Роман под давлением Араухо не смог как следует сохранить контроль над мячом, в итоге последовал удачный отскок в сторону Пеньи, который при игре на выходе без особого труда забрал мяч в руки. 
  • 25'
    Левандовски получил мяч на правом углу штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч задел ногу Дьякаби и затем его уже без проблем забрал Мамардашвили. 
  • Судья
    24'
    Пепелу ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, в борьбе с Рафиньей Пепелу оказался на газоне, но Мигель Анхель Ортис Арьяс показал, что никакого пенальти не будет. 
  • 23'
    Лопес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Дуро, не удалось ему головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Фелиш при игре в подкате на половине поля соперника нарушил правила против Москеры. 
  • Опасный момент
    21'
    Левандовски от радиуса штрафной площади пробил под правый угол ворот, Мамардашвили в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений. 
  • Угловой
    20'
    Пепелу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дьякаби головой пробил по воротам, мяч попал в защитника "Барселоны". 
  • 19'
    Пепелу с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Пенья сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на угловой. 
  • 18'
    Пепелу с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Москера в падении головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Пенье. 
  • Угловой
    17'
    Пепелу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Левандовски успешно отработал в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 16'
    С правого фланга последовала опасная подача к дальнему углу вратарской "Барселоны" на Лопеса, Канселу сыграл на опережении и головой выбил мяч на угловой. 
  • 15'
    Поднялся Левандовски после паузы, пока что Роберт держится за поясницу, но при этом он должен будет попытаться вернуться в игру. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Левандовски в борьбе с Дьякаби получил повреждение, вышли на поле врачи "Барселоны", пауза в игре. 
  • 13'
    Корреа пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Гильямон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Кунде. 
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    • Опасный момент
      11'
      Рафинья с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Педри, Педри в свою очередь выполнил передачу в центр штрафной площади, Левандовски под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Судья
      10'
      Де Йонг пошёл в высокий прессинг на правом фланге и перехватив мяч у Лопеса упустил его за лицевую линию поля, но боковой арбитр матча отмашки не дал и "Барселона" продолжила атаку. 
    • 9'
      Фелиш с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Гюндоган под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • 8'
      Корреа из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Бальде грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч обратно на правый фланг. 
    • 7'
      Перес совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением Педри Фран упустил мяч в аут. 
    • 6'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади "Барселоны", Пенья спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      5'
      Гюндоган с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Левандовски под давлением соперника выполнил скидку на левый угол штрафной, Бальде пробил по воротам, мяч на себя успешно принял Корреа. 
    • 4'
      Канселу с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Рафинье, который под давлением Москеры заработал угловой для своей команды. 
    • Угловой
      3'
      С углового последовала подача на ближний угол штрафной площади "Барселоны", Дуро смог зацепиться за мяч, но под давлением соперника Уго не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      2'
      Лопес убежал в штрафную площадь по левому флангу и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Яремчук подработал мяч и выполнил удар в правый угол ворот, Пенья в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Барселону" ждёт очень непростое испытание на "Месталье". Хоть "летучие мыши" и проиграли два матча подряд, но и "Барселона" в последнее время играет не очень стабильно, что конечно же может сказаться в выездном противостоянии. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Барселона

    Исход игры
    Валенсия
    7.2% (10)
    Ничья
    9.4% (13)
    Барселона
    83.5% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.09% (76)
    Меньше
    33.91% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    73.04% (84)
    Нет
    26.96% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    44.6% (62)
    0:1 Барселона
    12.2% (17)
    0:2 Барселона
    8.6% (12)
    1:1 Ничья
    5.8% (8)
    1:3 Барселона
    2.9% (4)
    2:3 Барселона
    2.2% (3)
    2:1 Валенсия
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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