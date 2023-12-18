Тур: 17. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Вратарь
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
-
36 Egoitz Munoz
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Алавес
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.29
Среднее время на гол
80
70
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
79
79
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|8 (1)
|0.5
|Стуани Кристиан
|6
|0.38
|Савио III
|4
|0.25
|Эррера Янгель
|4
|0.25
|Гарсия Алеш
|3
|0.19
|Цыганков Виктор
|3
|0.19
|Мартин Иван
|3
|0.19
|Давид Лопес
|2
|0.13
|Коуто Ян
|1
|0.06
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.06
|Порту Кристиан
|1
|0.06
|Гарсия Эрик
|1
|0.06
|Фернандес Валери
|1
|0.06
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.25
|Кике Гарсия
|2
|0.13
|Риоха Луис
|1
|0.06
|Дуарте Рубен
|1
|0.06
|Седлар Александр
|1
|0.06
|Гевара Андер
|1
|0.06
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.06
|Хави Лопеc
|0
|0
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Блинд Дэйли
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосабел Андони
|5
|0
|Гевара Андер
|5
|0
|Гарсия Луис
|5
|0
|Дуарте Рубен
|4
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Марин Рафа
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Алавес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
5
Жирона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Алавес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
20
8
Жирона
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)
Алавес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
21
13
Голы по времени матча
Забито
18
5
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
6%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
1
20%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
5%
2
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
25%
31-45
3
15%
3
38%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
1
13%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
5
42%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Забито
38
13
16 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 9
2
5%
3
23%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
10
26%
3
23%
31-45
6
16%
4
31%
46-60
6
16%
1
8%
61-75
10
26%
2
15%
76-90
Пропущено
20
21
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
20%
3
14%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1
Алавес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1
Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3
Результаты матчей
Жирона
Алавес
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
2:4
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
2:4
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Жирона
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
26
35
26
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
97
106
214
610
214
511
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|38 - 11
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|4.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 14
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 33
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|14 - 24
|14
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 24
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|5.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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|Беллингем Джуд
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|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона - Алавес
Исход игры
Жирона
87.6% (127)
Ничья
6.9% (10)
Алавес
5.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
53.45% (62)
Нет
46.55% (54)
Популярный счёт
2:1 Жирона
25.5% (37)
2:0 Жирона
25.5% (37)
1:0 Жирона
9% (13)
3:1 Жирона
7.6% (11)
1:1 Ничья
6.9% (10)
3:0 Жирона
2.8% (4)
1:2 Алавес
1.4% (2)
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