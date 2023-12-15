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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Жирона
 
Позже
Алавес
Прогнозы 53
Жирона 86.8% (46)
X 9.4% (5)
Алавес 3.8% (2)
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Ничья
Алавес
6.00
4.41
6.00
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Жирона
Алавес

История личных встреч

Жирона
Алавес

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

П
2:1
П
1:1
КК
2:1
КК
2:2
П
1:2
П
2:3
С
1:0
С
1:0
С
0:3
С
2:2
С
1:1
КК
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.29

Среднее время на гол

80
70

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
79

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 8 (1) 0.5
Стуани Кристиан 6 0.38
Савио III 4 0.25
Эррера Янгель 4 0.25
Гарсия Алеш 3 0.19
Цыганков Виктор 3 0.19
Мартин Иван 3 0.19
Давид Лопес 2 0.13
Коуто Ян 1 0.06
Гутьеррес Мигель 1 0.06
Порту Кристиан 1 0.06
Гарсия Эрик 1 0.06
Фернандес Валери 1 0.06
Блинд Дэйли 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 0.25
Кике Гарсия 2 0.13
Риоха Луис 1 0.06
Дуарте Рубен 1 0.06
Седлар Александр 1 0.06
Гевара Андер 1 0.06
Реббах Абдеррахман 1 0.06
Хави Лопеc 0 0
Гуриди Хон 0 0
Хаджи Янис 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Эррера Янгель 4 0
Коуто Ян 4 0
Блинд Дэйли 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Савио III 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 5 0
Гевара Андер 5 0
Гарсия Луис 5 0
Дуарте Рубен 4 0
Абкар Абделькабир 4 0
Риоха Луис 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Марин Рафа 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0

Результаты матчей

Жирона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Алавес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
5
Жирона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Алавес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

20
8
Жирона
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)
Алавес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

21
13

Голы по времени матча

Забито

18
5
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
6%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
1
20%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
5%
2
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
25%
31-45
3
15%
3
38%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
5
42%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Забито

38
13
16 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 9
2
5%
3
23%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
10
26%
3
23%
31-45
6
16%
4
31%
46-60
6
16%
1
8%
61-75
10
26%
2
15%
76-90

Пропущено

20
21
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
20%
3
14%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1
Алавес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1
Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3

Результаты матчей

Жирона
Алавес

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
2:4
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

2:4
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Жирона
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
5
2.5
3
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
9
7
10
6
1.5
2
14
6
10
2.5
2
14
5
11
3.5
1
15
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Атлетико М
 Заявка 15 11 1 3 32 - 14 34
4.
Барселона
 Заявка 16 10 4 2 30 - 18 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 31 - 19 29
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 16 1 7 8 15 - 25 10
19.
Гранада
 Заявка 16 1 5 10 20 - 36 8
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2023, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.

    Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Алавес.
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    • Прогнозы 53
    Жирона 86.8% (46)
    X 9.4% (5)
    Алавес 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Алавес
    6.00
    4.41
    6.00
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    Прогнозы на матч Жирона - Алавес

    Исход игры
    Жирона
    88.5% (46)
    Ничья
    9.6% (5)
    Алавес
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (22)
    Меньше
    57.69% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (24)
    Нет
    53.85% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Жирона
    34.6% (18)
    2:1 Жирона
    25% (13)
    1:0 Жирона
    13.5% (7)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    3:1 Жирона
    7.7% (4)
    3:0 Жирона
    5.8% (3)
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