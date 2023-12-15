Тур: 17. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Алавес
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.29
Среднее время на гол
80
70
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
79
79
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|8 (1)
|0.5
|Стуани Кристиан
|6
|0.38
|Савио III
|4
|0.25
|Эррера Янгель
|4
|0.25
|Гарсия Алеш
|3
|0.19
|Цыганков Виктор
|3
|0.19
|Мартин Иван
|3
|0.19
|Давид Лопес
|2
|0.13
|Коуто Ян
|1
|0.06
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.06
|Порту Кристиан
|1
|0.06
|Гарсия Эрик
|1
|0.06
|Фернандес Валери
|1
|0.06
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.25
|Кике Гарсия
|2
|0.13
|Риоха Луис
|1
|0.06
|Дуарте Рубен
|1
|0.06
|Седлар Александр
|1
|0.06
|Гевара Андер
|1
|0.06
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.06
|Хави Лопеc
|0
|0
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Блинд Дэйли
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосабел Андони
|5
|0
|Гевара Андер
|5
|0
|Гарсия Луис
|5
|0
|Дуарте Рубен
|4
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Марин Рафа
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Алавес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
5
Жирона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Алавес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
20
8
Жирона
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)
Алавес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
21
13
Голы по времени матча
Забито
18
5
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
6%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
1
20%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
5%
2
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
25%
31-45
3
15%
3
38%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
1
13%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
5
42%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Забито
38
13
16 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 9
2
5%
3
23%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
10
26%
3
23%
31-45
6
16%
4
31%
46-60
6
16%
1
8%
61-75
10
26%
2
15%
76-90
Пропущено
20
21
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
20%
3
14%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1
Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1
Алавес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1
Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3
Результаты матчей
Жирона
Алавес
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
2:4
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
2:4
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Жирона
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
26
35
26
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
97
106
214
610
214
511
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 18
|34
|5.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 19
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|15 - 25
|10
|19.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 36
|8
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|9 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
Прогнозы на матч Жирона - Алавес
Исход игры
Жирона
88.5% (46)
Ничья
9.6% (5)
Алавес
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (22)
Меньше
57.69% (30)
Обе команды забьют
Да
46.15% (24)
Нет
53.85% (28)
Популярный счёт
2:0 Жирона
34.6% (18)
2:1 Жирона
25% (13)
1:0 Жирона
13.5% (7)
1:1 Ничья
9.6% (5)
3:1 Жирона
7.7% (4)
3:0 Жирона
5.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!