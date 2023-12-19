Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' УДАЛЕНИЕ! - Корреа Тьерри увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

91' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Корреа Тьерри из команды Валенсия - была желтая, а стала красная.

90' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Валенсия

88' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

87' Удар от ворот произведет Валенсия

86' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

82' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Перес Фран получил желтую карточку от судьи

81' Безумный фол. Перес Фран грубо играет против соперника. Пострадал Pep Chavarria

81' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Пепелу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Амалла Селим получил желтую карточку от судьи

70' Перес Кике получил желтую карточку от судьи

70' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

68' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

66' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Каньос Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Отличная индивидуальная работа от Каньос Серхи , гол забит с изяществом.

61' Г О О О О Л - Каньос Серхи забивает с правой ноги!

60' Каньос Серхи пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

58' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

55' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Валенсия

51' Паласон Иси решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' Васкес Хесус получил желтую карточку от судьи

49' Удар от ворот произведет Валенсия

49' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника