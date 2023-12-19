Тур: 18. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Альберола Хавьер
0:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаГильямон Уго
50' Желтая карточкаВаскес Хесус
0:1
61' ГолКаньос Серхи
70' Желтая карточкаПерес Кике
75' Желтая карточкаАмалла Селим
81' Желтая карточкаПерес Фран
89' Undefined phrase: football_event_Корреа Тьерри
90' Красная карточкаКорреа Тьерри
90' Желтая карточкаДьякаби Муктар
90' Желтая карточкаНтекья Ранди
90'+9
Ход матча
34'
50'
61'
69'
70'
75'
81'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
470 Количество передач 328
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
21
Васкес
Хесус
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Балью ИванЗащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Гонсалес УгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Валенсия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.11
1.22
Среднее время на гол
42
73
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
77
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.22
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.11
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.11
|Лопес Унаи
|1
|0.06
|Мумин Абдул
|1
|0.06
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.06
|Сисс Пате
|1
|0.06
|Перес Кике
|1
|0.06
|Валентин Оскар
|1
|0.06
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.06
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.06
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|7
|0.39
|Герра Хавьер
|3
|0.17
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.11
|Пепелу
|2 (2)
|0.11
|Перес Фран
|1
|0.06
|Гайя Хосе
|1
|0.06
|Каньос Серхи
|1
|0.06
|Дьякаби Муктар
|1
|0.06
|Гильямон Уго
|1
|0.06
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Лопес Унаи
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Перес Кике
|4
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Трехо Оскар
|2
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Амалла Селим
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Герра Хавьер
|2
|1
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Валенсия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
8
Райо Вальекано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Валенсия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
8
Райо Вальекано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Валенсия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
40%
2
18%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
13%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
6
35%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
4
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
2
11%
4
20%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
1
6%
6
30%
61-75
6
33%
3
15%
76-90
Пропущено
22
21
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
4
19%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
6
27%
2
10%
61-75
5
23%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0
Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2
Валенсия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1
Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2
Результаты матчей
Райо Вальекано
Валенсия
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:2
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
73
36
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
135
612
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 20
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|38 - 11
|42
|3.
|2:1 Заявка
|17
|12
|1
|4
|34 - 17
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 14
|25
|9.
|1:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 33
|16
|15.
|3:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 24
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|17.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|14 - 24
|14
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|0:3 Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 9
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|1:2 Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|3:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|1:2 Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 18
|7
|14.
|3:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|0:3 Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|11 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|10 (4)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|10 (2)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Алехо Иван
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:1 Валенсия
Исход игры
Райо Вальекано
21% (25)
Ничья
61.3% (73)
Валенсия
17.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
25.89% (29)
Меньше
74.11% (83)
Обе команды забьют
Да
83.04% (93)
Нет
16.96% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53.8% (64)
1:0 Райо Вальекано
11.8% (14)
1:2 Валенсия
10.1% (12)
2:1 Райо Вальекано
8.4% (10)
2:2 Ничья
5% (6)
0:2 Валенсия
1.7% (2)
0:1 Валенсия
1.7% (2)
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