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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Райо Вальекано
0:1
Конец матча
Валенсия
0'
34' Желтая карточка
Гильямон Уго
50' Желтая карточка
Васкес Хесус
0:1
61' Гол
Каньос Серхи
70' Желтая карточка
Перес Кике
75' Желтая карточка
Амалла Селим
81' Желтая карточка
Перес Фран
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Корреа Тьерри
90' Красная карточка
Корреа Тьерри
90' Желтая карточка
Дьякаби Муктар
90' Желтая карточка
Нтекья Ранди
90'+9

Ход матча

34'
 
Гильямон Уго
50'
 
Васкес Хесус
61'
0:1
Каньос Серхи
(Ногуэроль Диего Лопес)
62'
Нтекья Ранди
Камелло Серхио
 
69'
Бебе Тьягу
Де Фрутос Хорхе
 
69'
Перес Кике
Лопес Унаи
 
70'
Перес Кике
 
71'
 
Васкес Хесус
Лопес Диего
71'
 
Перес Фран
Фулкье Димитри
75'
 
Амалла Селим
80'
Фалькао Радамель
Ратиу Андрей
 
81'
Гарсия Альваро
Паласон Иси
 
81'
 
Перес Фран
82'
 
Яремчук Роман
Дуро Уго
82'
 
Гонсалес Уго
Каньос Серхи
89'
 
Корреа Тьерри
90'
 
Корреа Тьерри
90'
 
Габриэль Паулиста
Амалла Селим
90'
 
Дьякаби Муктар
90'
Нтекья Ранди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 470 Количество передач 328
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 119
Райо Вальекано 21% (25)
X 61.3% (73)
Валенсия 17.6% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
2
Ратиу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
19
Де
Фрутос
Хорхе
22
Рауль
де
Томас
34
Камелло
Серхио
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
4
Дьякаби
Муктар
3
Москера
Кристиан
21
Васкес
Хесус
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
6
Гильямон
Уго
18
Пепелу
7
Каньос
Серхи
9
Дуро
Уго
19
Амалла
Селим
Райо Вальекано
4-4-2
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Валенсия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
П
2:0
П
3:0
П
2:2
П
0:0
П
1:1
КК
4:4
П
3:0
КК
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
4:1
П
1:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.11
1.22

Среднее время на гол

42
73

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
77

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.22
Паласон Иси 2 (2) 0.11
Бебе Тьягу 2 (1) 0.11
Лопес Унаи 1 0.06
Мумин Абдул 1 0.06
Де Фрутос Хорхе 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Перес Кике 1 0.06
Валентин Оскар 1 0.06
Фалькао Радамель 1 (1) 0.06
Нтекья Ранди 1 (1) 0.06
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 7 0.39
Герра Хавьер 3 0.17
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.11
Пепелу 2 (2) 0.11
Перес Фран 1 0.06
Гайя Хосе 1 0.06
Каньос Серхи 1 0.06
Дьякаби Муктар 1 0.06
Гильямон Уго 1 0.06
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспино Альфонсо 6 0
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Лопес Унаи 4 0
Сисс Пате 4 0
Перес Кике 4 0
Рауль де Томас 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Фалькао Радамель 2 0
Паласон Иси 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 4 1
Дьякаби Муктар 5 0
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Герра Хавьер 2 1
Фулкье Димитри 2 0
Гайя Хосе 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Гильямон Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Валенсия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
8
Райо Вальекано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Валенсия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
8
Райо Вальекано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Валенсия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
40%
2
18%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
13%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
6
35%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
4
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

18
20
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
2
11%
4
20%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
1
6%
6
30%
61-75
6
33%
3
15%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
4
19%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
6
27%
2
10%
61-75
5
23%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0
Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2
Валенсия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1
Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

Райо Вальекано
Валенсия

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
13
5
6
12
1.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Атлетико М
 2:1 Заявка 17 12 1 4 34 - 17 37
4.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 7 4 6 15 - 14 25
9.
Хетафе
 1:2 Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
14.
Вильярреал
 Заявка 17 4 4 9 23 - 33 16
15.
Севилья
 3:0 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
17.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 0:3 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 2:1 Заявка 9 9 0 0 21 - 9 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
3.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
4.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 1:2 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 3:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
17.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 0:3 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 2:1 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 1:2 Заявка 10 1 4 5 13 - 18 7
14.
Севилья
 3:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 0:3 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 11 (1)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 10 (2)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
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    Прогнозы 119
    Райо Вальекано 21% (25)
    X 61.3% (73)
    Валенсия 17.6% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:1 Валенсия

    Исход игры
    Райо Вальекано
    21% (25)
    Ничья
    61.3% (73)
    Валенсия
    17.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.89% (29)
    Меньше
    74.11% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    83.04% (93)
    Нет
    16.96% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    53.8% (64)
    1:0 Райо Вальекано
    11.8% (14)
    1:2 Валенсия
    10.1% (12)
    2:1 Райо Вальекано
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:2 Валенсия
    1.7% (2)
    0:1 Валенсия
    1.7% (2)
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