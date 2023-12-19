Милья на чужой половине поля сбил Де Пауля и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! МАЙОРАЛЬ!!! Милья справа отправил вперёд Гринвуда. Удар Мэйсона с острого угла Облак отразил. Мяч отскочил на набегавшего Майораля, который головой пробил над голкипером в дальний угол.

Замена в составе "Атлетико": вместо Родриго Де Пауля на поле вышел Альваро Мората.

Гринвуд справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр. Аспиликуэта сыграл на перехвате.

Второй тайм в Мадриде!

В перерыве в составе "Хетафе" произошла замена: вместо Хуана Иглесиаса на поле вышел Дамиан Суарес.

Прострел Коке справа в центр на Гризманна перехватил Альварес.

Милья от углового флага покатил мяч на Рико. Подачу Диего прервал Витсель. Мяч отскочил к Мате, после навеса которого Латаса головой пробил немного выше перекладины.

Иглесиас справа прошёл вперёд, но смог заработать только аут.

КРАСНАЯ!!! Савич в центре поля отмахнулся от Маты и получил вторую жёлтую карточку. В меньшинстве больше тайма отыграют хозяева.

Замена в составе "Атлетико": вместо Мемфиса Депая на поле вышел Сесар Аспиликуэта.

Удар Майораля с линии штрафной площади заблокировал Витсель. Угловой удар гости разыграли. Рико навесил на Латасу, скидку которого перехватил Гризманн.

После неудачного выноса Витселя Латаса играет на подборе и с лёта с двенадцати метров пробил выше ворот.

Милья от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Гризманн.

Майораль на чужой половине поля толкнул в спину Лино.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ГРИЗМАНН!!! Рикельме справа прошёл вперёд и прострелил к воротам, где Гризманн в касание ногой переправил мяч в сетку.

39' Рикельме слева выдал пас на Лино, чей удар заблокировал Дуарте. Мяч отскочил в центр к Депаю, который оказался не готов к такой ситуации.

38' Навес Рико слева к воротам перехватил Витсель, а Де Пауль выбил мяч из штрафной площади.

37' И ещё раз Льоренте справа забежал в офсайд.

36' Льоренте справа прострелил к воротам, где Гризманн не дотянулся до мяча. Арбитры усмотрели офсайд у Льоренте.

35' Прострел Де Пауля справа в центр штрафной площади перехватил Альварес.

34' Всё обошлось без вмешательства ВАР. Повода для показа Мате красной карточки арбитры не нашли, а значит матч продолжится со всеми игроками на поле.

33' Мата наступил на ногу Де Паулю на фланге. Арбитр фола не зафиксировал. Вмешается ли ВАР в эпизод?

32' Гризманн исполнил подачу от углового флага. Гостям удалось выбить мяч из штрафной площади.

31' Де Пауль по центру низом сделал пас в штрафную площадь на Депая, который с разворота низом пробил в левый угол. Сория успел опуститься на газон и отбить мяч.

30' Гризманн оказался в офсайде.

29' Заброс Максимовича вперёд на Латасу перехватил Эрмосо.

28' Мата слева навесил к дальней штанге, где Латаса немного не достал мяч вверху головой.

27' Рикельме слева ворвался в штрафную площадь гостей, но его удар с острого угла заблокировал Иглесиас.

26' Витсель на фланге перехватил рывок Иглесиаса вперёд. Аксель аккуратно откатил мяч на Облака.

24' Майораль в центре поля подтолкнул в спину Лино.

23' До середины тайма "Хетафе" сохраняет территориальное преимущество. Гости моментов не создают, но постоянно оказывают давление на соперника. Максимович с двадцати семи метров пробил правее ворот.

22' Навес Рико слева к одиннадцатиметровой отметке перехватил Витсель.

21' Навес Гринвуда справа в центр штрафной площади перехватил Льоренте.

20' Гринвуд слева с пятнадцати метров пробил выше ворот после "стеночки" с Майоралем.

19' Рикельме слева откатил мяч на Гризманна, удар которого с восемнадцати метров соперники заблокировали.

18' Рико слева навесил к дальней штанге. Латаса попытался сделать скидку в центр, но на пути мяча оказался Витсель.

17' Заброс Рико к чужой штрафной площади перехватил Витсель.

16' Савич на чужой половине поля ударил по ногам Мату и получил жёлтую карточку.

15' Де Пауль выдал пас в штрафную площадь на Гризманна, который находился в очевидном офсайде.

14' Де Пауль у центрального круга подтолкнул в спину Милью.

13' Майораль справа прокинул мяч мимо Эрмосо, но на подстраховке удачно сыграл Витсель, выбивший мяч за пределы поля от Борхи.

12' Депай оказался в офсайде.

11' Льоренте справа забежал в офсайд.

10' Рикельме слева из пределов штрафной площади пробил в дальний верхний угол, но мяч попал в перекладину.

9' Стартовый отрезок матча уверенно проводят гости. Гости всё успешнее действуют на половине поля столичной команды.

8' Рико заработал первый угловой удар в матче, а исполнил его Милья. Навес последовал к ближней штанге, где Гризманн опередил Мату и мяч от ворот выбил.

7' Латаса справа впереди у углового флага подтолкнул в спину Витселя.

6' Прострел Маты слева в штрафную площадь перехватил Коке.

5' У "Атлетико" в первые минуты встречи игра впереди не клеится. Передачи вперёд у столичных игроков раз за разом получаются неточными. Гости на чужой половине действуют увереннее.

4' После навеса слева Латаса по высокой дуге пробил головой по воротам. Облак спокойно поймал мяч, опускавшийся под перекладину.

3' Латаса на чужой половине поля сбил Лино.

2' "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Хетафе" - в синих футболках и белых трусах.