  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Атлетико М
1:1
Второй тайм: 61'
Хетафе
0'
15' Желтая карточка
Савич Стефан
38' Вторая желтая карточка
Савич Стефан
1:0
44' Гол
Гризманн Антуан
52' Желтая карточка
Милья Луис
1:1
54' Гол
Майораль Борха

Ход матча

15'
Савич Стефан
 
38'
Савич Стефан
 
40'
Аспиликуэта Сесар
Депай Мемфис
 
44'
Гризманн Антуан
(Рикельме Родриго)
1:0
46'
 
Дамиан Суарес
Иглесиас Хуан
52'
 
Милья Луис
54'
1:1
Майораль Борха
57'
Мората Альваро
Де Пауль Родриго
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 10 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 260 Количество передач 252
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 127
Атлетико М 93.7% (119)
X 4.7% (6)
Хетафе 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Хетафе
1.57
Реклама, pari.ru
4.60
Реклама, ligastavok.ru
8.43
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
12
Лино
Сэмуел
25
Рикельме
Родриго
9
Депай
Мемфис
7
Гризманн
Антуан
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
6
Дуарте
Домингуш
4
Альварес
Гастон
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
7
Мата
Хайме
19
Майораль
Борха
14
Латаса
Хуан
Атлетико М
3-5-2
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Атлетико М
Хетафе

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы

33 матча

66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

60.6%
27.3%
12.1%
20 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.4%
51.5%
9.1%
13 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
4:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
0:2
П
7:0
П
0:0
КК
0:0
КК
3:0
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
1:1
П
2:0
П
0:3
П
1:0
П
1:1
П
1:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2.13
1.18

Среднее время на гол

42
76

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.47
0.5

Среднее время на гол

191
180

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.27
0.85

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

70
106

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 10 (2) 0.59
Мората Альваро 8 0.47
Корреа Анхель 4 0.24
Рикельме Родриго 2 0.12
Льоренте Маркос 2 0.12
Лино Сэмуел 2 0.12
Молина Науэль 2 0.12
Депай Мемфис 2 0.12
Витсель Аксель 1 0.06
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 10 (3) 0.56
Гринвуд Мэйсон 3 (1) 0.17
Латаса Хуан 2 0.11
Аленья Карлес 1 0.06
Кармона Хосе Анхель 1 0.06
Митрович Стефан 1 0.06
Мата Хайме 1 0.06
Максимович Неманья 1 0.06
Альварес Гастон 1 0.06
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Альдерете Омар 0 0
Иглесиас Хуан 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 4 0
Эрмосо Марио 4 0
Савич Стефан 2 1
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 3 0
Хименес Хосе 3 0
Аспиликуэта Сесар 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Витсель Аксель 1 0
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 7 1
Дуарте Домингуш 4 2
Мата Хайме 5 1
Хосе Бордалас 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Рико Диего 5 0
Альдерете Омар 3 1
Оскар Родригес 4 0
Аленья Карлес 4 0
Альварес Гастон 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Милья Луис 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Гринвуд Мэйсон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
9
Атлетико М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Хетафе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

12
9
Атлетико М
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Хетафе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

19
12
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
5%
4
33%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
4
33%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
13%
3
19%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
4
44%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

32
21
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
6%
4
19%
1-15
8
25%
1
5%
16-30
5
16%
7
33%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
9
28%
7
33%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
5
25%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
5
31%
4
20%
61-75
1
6%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7
Хетафе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0
Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1

Результаты матчей

Атлетико М
Хетафе

Точный счет

3:1
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
6
4
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
4
5
2
6
2.5
2
7
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
5
10
6
1.5
6
11
6
10
2.5
3
14
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Атлетико М
 1:1 Заявка 17 11 2 4 33 - 17 35
4.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Хетафе
 1:1 Заявка 18 6 8 4 22 - 21 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 7 4 6 15 - 14 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
14.
Вильярреал
 Заявка 17 4 4 9 23 - 33 16
15.
Севилья
 3:0 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
17.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 0:3 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 1:1 Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
3.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
4.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 1:1 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 3:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
17.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 0:3 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 1:1 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 1:1 Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
14.
Севилья
 3:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 0:3 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 11 (1)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 10 (2)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Гринвуд справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр. Аспиликуэта сыграл на перехвате.
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Родриго Де Пауля на поле вышел Альваро Мората.
  • 56'
    Гости комбинируют на чужой половине поля.
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    МАЙОРАЛЬ!!! Милья справа отправил вперёд Гринвуда. Удар Мэйсона с острого угла Облак отразил. Мяч отскочил на набегавшего Майораля, который головой пробил над голкипером в дальний угол.
  • Офсайд
    53'
    Лино слева забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    53'
    Милья на чужой половине поля сбил Де Пауля и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    52'
    Льоренте справа оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    51'
    Дамиан Суарес на чужой половине поля сбил Лино.
  • Угловой
    50'
    Милья от углового флага покатил мяч на Рико. Подачу Диего прервал Витсель. Мяч отскочил к Мате, после навеса которого Латаса головой пробил немного выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    49'
    Аспиликуэта на чужой половине поля подтолкнул Мату.
  • 48'
    Прострел Коке справа в центр на Гризманна перехватил Альварес.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Хетафе" произошла замена: вместо Хуана Иглесиаса на поле вышел Дамиан Суарес.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Мадриде!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Атлетико" (Мадрид) - "Хетафе" - 1:0.
  • 45'
    Иглесиас справа прошёл вперёд, но смог заработать только аут.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Гости большими силами отправились к штрафной площади столичной команды.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Мунуэра в первом тайме.
    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ГРИЗМАНН!!! Рикельме справа прошёл вперёд и прострелил к воротам, где Гризманн в касание ногой переправил мяч в сетку.
    • Офсайд
      44'
      Гризманн оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      44'
      Майораль на чужой половине поля толкнул в спину Лино.
    • 43'
      Милья от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Гризманн.
    • 43'
      После неудачного выноса Витселя Латаса играет на подборе и с лёта с двенадцати метров пробил выше ворот.
    • Угловой
      42'
      Удар Майораля с линии штрафной площади заблокировал Витсель. Угловой удар гости разыграли. Рико навесил на Латасу, скидку которого перехватил Гризманн.
    • Замена
      41'
      Замена в составе "Атлетико": вместо Мемфиса Депая на поле вышел Сесар Аспиликуэта.
    • Жёлтая и сразу красная
      40'
      КРАСНАЯ!!! Савич в центре поля отмахнулся от Маты и получил вторую жёлтую карточку. В меньшинстве больше тайма отыграют хозяева.
    • 39'
      Рикельме слева выдал пас на Лино, чей удар заблокировал Дуарте. Мяч отскочил в центр к Депаю, который оказался не готов к такой ситуации.
    • 38'
      Навес Рико слева к воротам перехватил Витсель, а Де Пауль выбил мяч из штрафной площади.
    • Офсайд
      37'
      И ещё раз Льоренте справа забежал в офсайд.
    • Офсайд
      36'
      Льоренте справа прострелил к воротам, где Гризманн не дотянулся до мяча. Арбитры усмотрели офсайд у Льоренте.
    • 35'
      Прострел Де Пауля справа в центр штрафной площади перехватил Альварес.
    • 34'
      Всё обошлось без вмешательства ВАР. Повода для показа Мате красной карточки арбитры не нашли, а значит матч продолжится со всеми игроками на поле.
    • Травма, повреждение
      33'
      Мата наступил на ногу Де Паулю на фланге. Арбитр фола не зафиксировал. Вмешается ли ВАР в эпизод?
    • Угловой
      32'
      Гризманн исполнил подачу от углового флага. Гостям удалось выбить мяч из штрафной площади.
    • Опасный момент
      31'
      Де Пауль по центру низом сделал пас в штрафную площадь на Депая, который с разворота низом пробил в левый угол. Сория успел опуститься на газон и отбить мяч.
    • Офсайд
      30'
      Гризманн оказался в офсайде.
    • 29'
      Заброс Максимовича вперёд на Латасу перехватил Эрмосо.
    • 28'
      Мата слева навесил к дальней штанге, где Латаса немного не достал мяч вверху головой.
    • 27'
      Рикельме слева ворвался в штрафную площадь гостей, но его удар с острого угла заблокировал Иглесиас.
    • 26'
      Витсель на фланге перехватил рывок Иглесиаса вперёд. Аксель аккуратно откатил мяч на Облака.
    • Фол, нарушение
      24'
      Майораль в центре поля подтолкнул в спину Лино.
    • 23'
      До середины тайма "Хетафе" сохраняет территориальное преимущество. Гости моментов не создают, но постоянно оказывают давление на соперника. Максимович с двадцати семи метров пробил правее ворот.
    • 22'
      Навес Рико слева к одиннадцатиметровой отметке перехватил Витсель.
    • 21'
      Навес Гринвуда справа в центр штрафной площади перехватил Льоренте.
    • 20'
      Гринвуд слева с пятнадцати метров пробил выше ворот после "стеночки" с Майоралем.
    • 19'
      Рикельме слева откатил мяч на Гризманна, удар которого с восемнадцати метров соперники заблокировали.
    • 18'
      Рико слева навесил к дальней штанге. Латаса попытался сделать скидку в центр, но на пути мяча оказался Витсель.
    • 17'
      Заброс Рико к чужой штрафной площади перехватил Витсель.
    • Желтая карточка
      16'
      Савич на чужой половине поля ударил по ногам Мату и получил жёлтую карточку.
    • Офсайд
      15'
      Де Пауль выдал пас в штрафную площадь на Гризманна, который находился в очевидном офсайде.
    • Фол, нарушение
      14'
      Де Пауль у центрального круга подтолкнул в спину Милью.
    • 13'
      Майораль справа прокинул мяч мимо Эрмосо, но на подстраховке удачно сыграл Витсель, выбивший мяч за пределы поля от Борхи.
    • Офсайд
      12'
      Депай оказался в офсайде.
    • Офсайд
      11'
      Льоренте справа забежал в офсайд.
    • Штанга
      10'
      Рикельме слева из пределов штрафной площади пробил в дальний верхний угол, но мяч попал в перекладину.
    • 9'
      Стартовый отрезок матча уверенно проводят гости. Гости всё успешнее действуют на половине поля столичной команды.
    • Угловой
      8'
      Рико заработал первый угловой удар в матче, а исполнил его Милья. Навес последовал к ближней штанге, где Гризманн опередил Мату и мяч от ворот выбил.
    • Фол, нарушение
      7'
      Латаса справа впереди у углового флага подтолкнул в спину Витселя.
    • 6'
      Прострел Маты слева в штрафную площадь перехватил Коке.
    • 5'
      У "Атлетико" в первые минуты встречи игра впереди не клеится. Передачи вперёд у столичных игроков раз за разом получаются неточными. Гости на чужой половине действуют увереннее.
    • 4'
      После навеса слева Латаса по высокой дуге пробил головой по воротам. Облак спокойно поймал мяч, опускавшийся под перекладину.
    • Фол, нарушение
      3'
      Латаса на чужой половине поля сбил Лино.
    • 2'
      "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Хетафе" - в синих футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Цивитас Метрополитано"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Civitas Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Атлетико М 1:1 Хетафе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М 1:1 Хетафе

    Исход игры
    Атлетико М
    93.7% (119)
    Ничья
    4.7% (6)
    Хетафе
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (35)
    Меньше
    68.75% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    30.36% (34)
    Нет
    69.64% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    40.9% (52)
    2:1 Атлетико М
    18.9% (24)
    1:0 Атлетико М
    18.1% (23)
    3:1 Атлетико М
    4.7% (6)
    3:0 Атлетико М
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атлетико М
    Хетафе
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры