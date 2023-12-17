Тур: 18. Стадион: Цивитас Метрополитано.
Позже
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Главный тренер: Симеоне Диего
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Главный тренер: Бордалас Пепе
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История личных встреч
Атлетико М
Хетафе
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
111.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы
33 матча
66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
60.6%
27.3%
12.1%
20 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.4%
51.5%
9.1%
13 побед 17 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2.13
1.18
Среднее время на гол
42
76
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.47
0.5
Среднее время на гол
191
180
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.27
0.85
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
70
106
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|0.56
|Мората Альваро
|8
|0.5
|Корреа Анхель
|4
|0.25
|Льоренте Маркос
|2
|0.13
|Лино Сэмуел
|2
|0.13
|Рикельме Родриго
|2
|0.13
|Молина Науэль
|2
|0.13
|Депай Мемфис
|2
|0.13
|Витсель Аксель
|1
|0.06
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|10 (3)
|0.59
|Гринвуд Мэйсон
|3 (1)
|0.18
|Латаса Хуан
|2
|0.12
|Аленья Карлес
|1
|0.06
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.06
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|Мата Хайме
|1
|0.06
|Максимович Неманья
|1
|0.06
|Альварес Гастон
|1
|0.06
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|4
|0
|Эрмосо Марио
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Хименес Хосе
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|7
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Мата Хайме
|5
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Рико Диего
|5
|0
|Альдерете Омар
|3
|1
|Оскар Родригес
|4
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Альварес Гастон
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
9
Атлетико М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Хетафе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
12
9
Атлетико М
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Хетафе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
19
12
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
5%
4
33%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
4
33%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
3
25%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
13%
3
19%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
1
13%
3
19%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
4
44%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
32
21
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
6%
4
19%
1-15
8
25%
1
5%
16-30
5
16%
7
33%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
9
28%
7
33%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
5
25%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
5
31%
4
20%
61-75
1
6%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7
Хетафе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0
Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1
Результаты матчей
Атлетико М
Хетафе
Точный счет
3:1
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
35
45
26
27
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
106
611
610
314
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|4.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 24
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогнозы на матч Атлетико М - Хетафе
Исход игры
Атлетико М
100% (35)
Ничья
0% (0)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (11)
Меньше
68.57% (24)
Обе команды забьют
Да
28.57% (10)
Нет
71.43% (25)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
54.3% (19)
2:1 Атлетико М
22.9% (8)
1:0 Атлетико М
14.3% (5)
3:1 Атлетико М
5.7% (2)
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