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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Хетафе
Прогнозы 31
Атлетико М 100% (31)
X 0% (0)
Хетафе 0% (0)
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История личных встреч

Атлетико М
Хетафе

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы

33 матча

66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

60.6%
27.3%
12.1%
20 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.4%
51.5%
9.1%
13 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
4:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
0:2
П
7:0
П
0:0
КК
0:0
КК
3:0
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
1:1
П
2:0
П
0:3
П
1:0
П
1:1
П
1:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2.13
1.18

Среднее время на гол

42
76

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.47
0.5

Среднее время на гол

191
180

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.27
0.85

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

70
106

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 9 (2) 0.56
Мората Альваро 8 0.5
Корреа Анхель 4 0.25
Льоренте Маркос 2 0.13
Лино Сэмуел 2 0.13
Рикельме Родриго 2 0.13
Молина Науэль 2 0.13
Депай Мемфис 2 0.13
Витсель Аксель 1 0.06
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 10 (3) 0.59
Гринвуд Мэйсон 3 (1) 0.18
Латаса Хуан 2 0.12
Аленья Карлес 1 0.06
Кармона Хосе Анхель 1 0.06
Митрович Стефан 1 0.06
Мата Хайме 1 0.06
Максимович Неманья 1 0.06
Альварес Гастон 1 0.06
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Альдерете Омар 0 0
Иглесиас Хуан 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 4 0
Эрмосо Марио 4 0
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 3 0
Хименес Хосе 3 0
Аспиликуэта Сесар 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Витсель Аксель 1 0
Рикельме Родриго 1 0
Савич Стефан 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 7 1
Дуарте Домингуш 4 2
Мата Хайме 5 1
Хосе Бордалас 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Рико Диего 5 0
Альдерете Омар 3 1
Оскар Родригес 4 0
Аленья Карлес 4 0
Альварес Гастон 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Милья Луис 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Гринвуд Мэйсон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
9
Атлетико М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Хетафе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

12
9
Атлетико М
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Хетафе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

19
12
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
5%
4
33%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
4
33%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
13%
3
19%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
4
44%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

32
21
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
6%
4
19%
1-15
8
25%
1
5%
16-30
5
16%
7
33%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
9
28%
7
33%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
5
25%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
5
31%
4
20%
61-75
1
6%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7
Хетафе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0
Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1

Результаты матчей

Атлетико М
Хетафе

Точный счет

3:1
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
6
4
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
4
5
2
6
2.5
2
7
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
5
10
6
1.5
6
11
6
10
2.5
3
14
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
4.
Атлетико М
 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Хетафе
 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 16 2 7 7 20 - 24 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
5.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Хетафе
 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
13.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
15.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Хетафе Майораль Борха 10 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 31
    Атлетико М 100% (31)
    X 0% (0)
    Хетафе 0% (0)
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    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Хетафе
    1.40
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    5.00
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    9.10
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Хетафе

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Хетафе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.43% (11)
    Меньше
    68.57% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (10)
    Нет
    71.43% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    54.3% (19)
    2:1 Атлетико М
    22.9% (8)
    1:0 Атлетико М
    14.3% (5)
    3:1 Атлетико М
    5.7% (2)
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