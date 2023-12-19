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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 16534 Главный судья: Бускетс Матео
Гранада
0:3
Второй тайм: 70'
Севилья
0'
0:1
23' Гол
Педроса Адриа
0:2
32' Гол
Окампос Лукас
38' Желтая карточка
Гумбау Херард
0:3
49' Гол
Рамос Серхио
57' Желтая карточка
Торренте Рауль

Ход матча

23'
0:1
Педроса Адриа
(Сусо Хесус)
32'
0:2
Окампос Лукас
(Эн-Несири Юссеф)
38'
Гумбау Херард
 
46'
Узуни Мюрто
Вильяр Гонсало
 
49'
0:3
Рамос Серхио
(Сусо Хесус)
57'
Торренте Рауль
 
64'
Альваро Фернандес
Нева Карлос
 
64'
Петрович Ньегош
Руис Серхио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 259 Количество передач 201
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 115
Гранада 9.6% (11)
X 53.9% (62)
Севилья 36.5% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
23
Гумбау
Херард
10
Пуэртас
Антонио
24
Вильяр
Гонсало
20
Руис
Серхио
26
Сарагоса
Брайан
7
Бое
Лукас
1
Дмитрович
Марко
6
Гудель
Неманья
4
Рамос
Серхио
27
Салас
Кике
26
Хуанлу
Санчес
7
Сусо
Хесус
24
Сумаре
Бубакари
21
Торрес
Оливер
3
Педроса
Адриа
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Гранада
4-1-4-1
Севилья
3-5-2

История личных встреч

Гранада
Севилья

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

22 матча

31.8%
9.1%
59.1%
7 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ТМК
2:1
П
2:0
П
2:1
ТМК
0:2
П
1:4
П
2:1
П
1:1
КК
4:0
КК
1:2
П
5:1
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:1
П
0:3
П
1:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

2.8
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.82
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.28
Узуни Мюрто 5 (2) 0.28
Бое Лукас 3 0.17
Санчес Рикард 2 0.11
Омородион Сэмюэль 2 0.11
Вильяр Гонсало 1 0.06
Рубио Мигель 1 0.06
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Нева Карлос 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.29
Ракитич Иван 2 0.12
Окампос Лукас 2 0.12
Лукебакио Доди 2 0.12
Ламела Эрик 2 0.12
Салас Кике 2 0.12
Сусо Хесус 1 0.06
Педроса Адриа 1 0.06
Соу Джибрил 1 0.06
Рамос Серхио 1 0.06
Гудель Неманья 1 0.06
Мир Рафа 1 0.06
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Сарагоса Брайан 5 0
Бое Лукас 3 1
Вильяр Гонсало 4 0
Микель Игнаси 3 0
Санчес Рикард 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Нева Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 6 0
Ракитич Иван 5 0
Рамос Серхио 3 1
Навас Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Сумаре Бубакари 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Соу Джибрил 2 0
Эн-Несири Юссеф 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Салас Кике 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Педроса Адриа 1 0

Результаты матчей

Гранада
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
8
Гранада
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Севилья
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

3
10
Гранада
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Севилья
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Пропущено

17
10
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
12%
4
40%
1-15
4
24%
3
30%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 9
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
5
56%
3
25%
76-90

Пропущено

20
14
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
8
40%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
2
10%
4
29%
76-90

Забито

20
20
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
3
15%
3
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
6
30%
3
15%
61-75
6
30%
6
30%
76-90

Пропущено

37
24
22 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
4
11%
5
21%
1-15
6
16%
6
25%
16-30
12
32%
2
8%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
3
8%
3
13%
61-75
6
16%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1
Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1
Севилья
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2
Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1

Результаты матчей

Гранада
Севилья

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гранада
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
3
2
7
1.5
2
5
2
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
6
11
1.5
4
12
3
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Атлетико М
 2:1 Заявка 17 12 1 4 34 - 17 37
4.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 7 4 6 15 - 14 25
9.
Хетафе
 1:2 Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
14.
Вильярреал
 Заявка 17 4 4 9 23 - 33 16
15.
Севилья
 3:0 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
17.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 0:3 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 2:1 Заявка 9 9 0 0 21 - 9 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
3.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
4.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 1:2 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 3:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
17.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 0:3 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 2:1 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 1:2 Заявка 10 1 4 5 13 - 18 7
14.
Севилья
 3:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 0:3 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 11 (1)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 10 (2)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
  • 68'
    Гранада пытается что-то создать.
  • 68'
    Рамос Серхио из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 68'
    Гранада контролирует мяч.
  • 67'
    Севилья пытается что-то создать.
  • 66'
    Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 65'
    Хорошую попытку сделал Эн-Несири Юссеф. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 65'
    Торрес Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 65'
    Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
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    Прогнозы 115
    Гранада 9.6% (11)
    X 53.9% (62)
    Севилья 36.5% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Севилья
    32.00
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    3.20
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    2.58
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 0:3 Севилья

    Исход игры
    Гранада
    9.6% (11)
    Ничья
    53.9% (62)
    Севилья
    36.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.13% (29)
    Меньше
    73.87% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.2% (60)
    1:2 Севилья
    21.7% (25)
    0:1 Севилья
    9.6% (11)
    1:0 Гранада
    7% (8)
    0:2 Севилья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:1 Гранада
    1.7% (2)
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