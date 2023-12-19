Тур: 18. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Зрители: 16534 Главный судья: Бускетс Матео
0'
0:1
23' ГолПедроса Адриа
0:2
32' ГолОкампос Лукас
38' Желтая карточкаГумбау Херард
0:3
49' ГолРамос Серхио
57' Желтая карточкаТорренте Рауль
Ход матча
23'
0:1
32'
0:2
38'
49'
0:3
57'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
259 Количество передач 201
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
27
Салас
Кике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
-
17 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
35 Аброль Фран
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Ормиго ДиегоЗащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
-
39 Дасилва ЛулоПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
30 Сов ИбраимаНападающий
-
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гранада
Севилья
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
22 матча
31.8%
9.1%
59.1%
7 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
2.8
1.25
Среднее время на гол
32
72
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.82
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|0.28
|Узуни Мюрто
|5 (2)
|0.28
|Бое Лукас
|3
|0.17
|Санчес Рикард
|2
|0.11
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.11
|Вильяр Гонсало
|1
|0.06
|Рубио Мигель
|1
|0.06
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.29
|Ракитич Иван
|2
|0.12
|Окампос Лукас
|2
|0.12
|Лукебакио Доди
|2
|0.12
|Ламела Эрик
|2
|0.12
|Салас Кике
|2
|0.12
|Сусо Хесус
|1
|0.06
|Педроса Адриа
|1
|0.06
|Соу Джибрил
|1
|0.06
|Рамос Серхио
|1
|0.06
|Гудель Неманья
|1
|0.06
|Мир Рафа
|1
|0.06
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|9
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Бое Лукас
|3
|1
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|Микель Игнаси
|3
|0
|Санчес Рикард
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Нева Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|6
|0
|Ракитич Иван
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Навас Хесус
|3
|1
|Окампос Лукас
|4
|0
|Сумаре Бубакари
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Сусо Хесус
|2
|0
|Соу Джибрил
|2
|0
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
8
Гранада
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Севилья
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
3
10
Гранада
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Севилья
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Пропущено
17
10
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
12%
4
40%
1-15
4
24%
3
30%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
9
12
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 9
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
5
56%
3
25%
76-90
Пропущено
20
14
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
8
40%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
2
10%
4
29%
76-90
Забито
20
20
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
3
15%
3
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
6
30%
3
15%
61-75
6
30%
6
30%
76-90
Пропущено
37
24
22 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
4
11%
5
21%
1-15
6
16%
6
25%
16-30
12
32%
2
8%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
3
8%
3
13%
61-75
6
16%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1
Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1
Севилья
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2
Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1
Результаты матчей
Гранада
Севилья
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гранада
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
43
27
25
27
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
611
412
314
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 20
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|38 - 11
|42
|3.
|2:1 Заявка
|17
|12
|1
|4
|34 - 17
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 14
|25
|9.
|1:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 33
|16
|15.
|3:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 24
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|17.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|14 - 24
|14
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|0:3 Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 9
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|1:2 Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|3:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|1:2 Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 18
|7
|14.
|3:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|0:3 Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|11 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|10 (4)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|10 (2)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Алехо Иван
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 0:3 Севилья
Исход игры
Гранада
9.6% (11)
Ничья
53.9% (62)
Севилья
36.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
26.13% (29)
Меньше
73.87% (82)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.2% (60)
1:2 Севилья
21.7% (25)
0:1 Севилья
9.6% (11)
1:0 Гранада
7% (8)
0:2 Севилья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:1 Гранада
1.7% (2)
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