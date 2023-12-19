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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 16534 Главный судья: Бускетс Матео
Гранада
0:3
Конец матча
Севилья
0'
0:1
23' Гол
Педроса Адриа
0:2
32' Гол
Окампос Лукас
38' Желтая карточка
Гумбау Херард
0:3
49' Гол
Рамос Серхио
57' Желтая карточка
Торренте Рауль
73' Undefined phrase: football_event_
Сумаре Бубакари
74' Желтая карточка
Буэно Ману
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Педроса Адриа
(Сусо Хесус)
32'
0:2
Окампос Лукас
(Эн-Несири Юссеф)
38'
Гумбау Херард
 
46'
Узуни Мюрто
Вильяр Гонсало
 
49'
0:3
Рамос Серхио
(Сусо Хесус)
57'
Торренте Рауль
 
64'
Альваро Фернандес
Нева Карлос
 
64'
Петрович Ньегош
Руис Серхио
 
71'
 
Мир Рафа
Окампос Лукас
71'
 
Буэно Ману
Сусо Хесус
73'
 
Сумаре Бубакари
74'
 
Буэно Ману
78'
Кальехон Хосе
Пуэртас Антонио
 
81'
 
Янузай Аднан
Эн-Несири Юссеф
87'
 
Маркан Маркос
Сумаре Бубакари

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 492 Количество передач 484
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Гранада 9.6% (11)
X 53.9% (62)
Севилья 36.5% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
23
Гумбау
Херард
10
Пуэртас
Антонио
24
Вильяр
Гонсало
20
Руис
Серхио
26
Сарагоса
Брайан
7
Бое
Лукас
1
Дмитрович
Марко
6
Гудель
Неманья
4
Рамос
Серхио
27
Салас
Кике
26
Хуанлу
Санчес
7
Сусо
Хесус
24
Сумаре
Бубакари
21
Торрес
Оливер
3
Педроса
Адриа
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Гранада
4-1-4-1
Севилья
3-5-2

История личных встреч

Гранада
Севилья

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

22 матча

31.8%
9.1%
59.1%
7 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ТМК
2:1
П
2:0
П
2:1
ТМК
0:2
П
1:4
П
2:1
П
1:1
КК
4:0
КК
1:2
П
5:1
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:1
П
0:3
П
1:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

2.8
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.82
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.28
Узуни Мюрто 5 (2) 0.28
Бое Лукас 3 0.17
Санчес Рикард 2 0.11
Омородион Сэмюэль 2 0.11
Вильяр Гонсало 1 0.06
Рубио Мигель 1 0.06
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Нева Карлос 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.29
Ракитич Иван 2 0.12
Окампос Лукас 2 0.12
Лукебакио Доди 2 0.12
Ламела Эрик 2 0.12
Салас Кике 2 0.12
Сусо Хесус 1 0.06
Педроса Адриа 1 0.06
Соу Джибрил 1 0.06
Рамос Серхио 1 0.06
Гудель Неманья 1 0.06
Мир Рафа 1 0.06
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Сарагоса Брайан 5 0
Бое Лукас 3 1
Вильяр Гонсало 4 0
Микель Игнаси 3 0
Санчес Рикард 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Нева Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 6 0
Ракитич Иван 5 0
Рамос Серхио 3 1
Навас Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Сумаре Бубакари 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Соу Джибрил 2 0
Эн-Несири Юссеф 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Салас Кике 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Гранада
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
8
Гранада
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Севилья
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

3
10
Гранада
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Севилья
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
10%
4
40%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
5
56%
3
25%
76-90

Пропущено

20
14
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
8
40%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
2
10%
4
29%
76-90

Забито

20
23
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
3
15%
3
13%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
6
30%
3
13%
61-75
6
30%
6
26%
76-90

Пропущено

40
24
24 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 13
4
10%
5
21%
1-15
7
18%
6
25%
16-30
13
33%
2
8%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
3
8%
3
13%
61-75
6
15%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1
Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1
Севилья
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2
Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1

Результаты матчей

Гранада
Севилья

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гранада
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
3
5
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
4
6
12
1.5
5
12
3
15
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
4.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 7 4 6 15 - 14 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
14.
Вильярреал
 Заявка 17 4 4 9 23 - 33 16
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
17.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
3.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
4.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
17.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
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    Прогнозы 115
    Гранада 9.6% (11)
    X 53.9% (62)
    Севилья 36.5% (42)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 0:3 Севилья

    Исход игры
    Гранада
    9.6% (11)
    Ничья
    53.9% (62)
    Севилья
    36.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.13% (29)
    Меньше
    73.87% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.2% (60)
    1:2 Севилья
    21.7% (25)
    0:1 Севилья
    9.6% (11)
    1:0 Гранада
    7% (8)
    0:2 Севилья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:1 Гранада
    1.7% (2)
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