Тур: 2. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Karol Arys
Ход матча
15
Глик
Камил
20
Karol
Knap
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
87 Oliwier Hyla
-
99 Szymon Doba
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
- Защитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Краковия
Легия
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
87.5%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед
35 матчей
14.3%
20%
65.7%
5 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
8.6%
34.3%
57.1%
3 победы 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.4
Среднее время на гол
84
225
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.8
1.47
Среднее время на гол
50
61
Всего голов
52
30
Голов в среднем за матч
1.49
0.86
Тотал матчей
2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
60
105
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Karol Knap
|4 (2)
|0.21
|Гицэ Вирджил
|4
|0.21
|Кялльман Беньямин
|3
|0.16
|Ракочи Михал
|3
|0.16
|Patryk Makuch
|3
|0.16
|Атанасов Яни
|1
|0.05
|Глик Камил
|1
|0.05
|Ярошински Павел
|1
|0.05
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.32
|Жозуэ Филипе
|6 (4)
|0.32
|Мучи Эрнест
|4
|0.21
|Вшолек Павел
|3
|0.16
|Крамер Блаж
|2 (1)
|0.11
|Кун Патрик
|1
|0.05
|Панков Радован
|1
|0.05
|Гуаль Марк
|1
|0.05
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.05
|Баку Макана
|1
|0.05
|Августиняк Рафал
|1
|0.05
|Капюади Стив
|1
|0.05
|Стржалек Игорь
|1
|0.05
|Росолек Мацей
|0
|0
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|5
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Ракочи Михал
|4
|0
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Гицэ Вирджил
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|6
|1
|Енджейчик Артур
|4
|2
|Капюади Стив
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Рибейру Юри
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Элитим Хуэрхен
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Панков Радован
|2
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
3
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
16
Краковия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Легия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
5
38%
2
18%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
6
32%
1
8%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
13%
2
11%
1-15
3
38%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
5
26%
61-75
1
13%
4
21%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
21
30
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
10%
4
13%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
4
19%
3
10%
46-60
3
14%
8
27%
61-75
6
29%
6
20%
76-90
Пропущено
27
20
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
3
11%
3
15%
1-15
3
11%
4
20%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
9
33%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4
Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0
Легия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1
Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2
Результаты матчей
Краковия
Легия
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Краковия
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
45
64
18
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
153
612
810
117
513
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|29 - 21
|33
|4.
|19
|9
|6
|4
|32 - 25
|33
|5.
|18
|9
|5
|4
|35 - 22
|32
|6.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|22 - 31
|25
|9.
|18
|4
|12
|2
|18 - 14
|24
|10.
|19
|6
|6
|7
|24 - 23
|24
|11.
|18
|6
|4
|8
|25 - 29
|22
|12.
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|13.
|18
|5
|5
|8
|24 - 34
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|15.
|0:0
|19
|3
|10
|6
|20 - 28
|19
|16.
|18
|3
|9
|6
|19 - 21
|18
|17.
|19
|1
|10
|8
|22 - 34
|13
|18.
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|8.
|9
|5
|0
|4
|10 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|13.
|10
|2
|5
|3
|12 - 11
|11
|14.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|16.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|13 - 19
|9
|17.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|5.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 6