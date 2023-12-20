Тур: 2. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Зрители: 8093 Главный судья: Karol Arys
0'
7' Желтая карточкаКакабадзе Отар
1:0
25' ГолКялльман Беньямин
41' Желтая карточкаГуаль Марк
45' Желтая карточкаПанков Радован
2:0
57' ГолКялльман Беньямин
88' Желтая карточкаPatryk Makuch
90' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
90'+7
Ход матча
25'
41'
45'
57'
2:0
88'
90'
15
Глик
Камил
20
Karol
Knap
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
87 Oliwier Hyla
-
99 Szymon Doba
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
- Защитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Краковия
Легия
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
87.5%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед
35 матчей
14.3%
20%
65.7%
5 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
8.6%
34.3%
57.1%
3 победы 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.4
Среднее время на гол
84
225
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.8
1.47
Среднее время на гол
50
61
Всего голов
52
30
Голов в среднем за матч
1.49
0.86
Тотал матчей
2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
60
105
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|5
|0.26
|Karol Knap
|4 (2)
|0.21
|Гицэ Вирджил
|4
|0.21
|Ракочи Михал
|3
|0.16
|Patryk Makuch
|3
|0.16
|Атанасов Яни
|1
|0.05
|Глик Камил
|1
|0.05
|Ярошински Павел
|1
|0.05
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.32
|Жозуэ Филипе
|6 (4)
|0.32
|Мучи Эрнест
|4
|0.21
|Вшолек Павел
|3
|0.16
|Крамер Блаж
|2 (1)
|0.11
|Кун Патрик
|1
|0.05
|Панков Радован
|1
|0.05
|Гуаль Марк
|1
|0.05
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.05
|Баку Макана
|1
|0.05
|Августиняк Рафал
|1
|0.05
|Капюади Стив
|1
|0.05
|Стржалек Игорь
|1
|0.05
|Росолек Мацей
|0
|0
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|5
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Ракочи Михал
|4
|0
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Гицэ Вирджил
|3
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|7
|1
|Енджейчик Артур
|4
|2
|Капюади Стив
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Рибейру Юри
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Элитим Хуэрхен
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Панков Радован
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Гуаль Марк
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
3
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Легия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
16
Краковия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Легия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
7%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
33%
2
18%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
6
32%
1
7%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
13%
2
11%
1-15
3
38%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
5
26%
61-75
1
13%
4
21%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
23
30
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
9%
4
13%
1-15
5
22%
4
13%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
3
13%
8
27%
61-75
6
26%
6
20%
76-90
Пропущено
27
22
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
11%
3
14%
1-15
3
11%
5
23%
16-30
6
22%
5
23%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
9
33%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4
Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0
Легия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1
Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2
Результаты матчей
Краковия
Легия
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Краковия
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
64
19
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
154
712
811
118
514
118
118
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8