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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 8093 Главный судья: Karol Arys
Краковия
2:0
Конец матча
Легия
0'
7' Желтая карточка
Какабадзе Отар
1:0
25' Гол
Кялльман Беньямин
41' Желтая карточка
Гуаль Марк
45' Желтая карточка
Панков Радован
2:0
57' Гол
Кялльман Беньямин
88' Желтая карточка
Patryk Makuch
90' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
90'+7
13
Sebastian
Madejski
15
Глик
Камил
22
Хосконен
Артту
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
20
Karol
Knap
6
Атанасов
Яни
18
Takuto
Oshima
3
Сковгор
Андреас
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
33
Кун
Патрик
22
Элитим
Хуэрхен
21
Челхака
Юрген
5
Рибейру
Юри
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
Краковия
3-5-2
Легия
3-4-3

История личных встреч

Краковия
Легия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
87.5%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед

35 матчей

14.3%
20%
65.7%
5 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

8.6%
34.3%
57.1%
3 победы 12 ничьих 20 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
0:1
С
0:0
ЭГА
2:0
К
3:0
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
4:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:2
К
2:0
Э
0:0
OE
4:0
OE
0:3

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.4

Среднее время на гол

84
225

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.8
1.47

Среднее время на гол

50
61

Всего голов

52
30

Голов в среднем за матч

1.49
0.86

Тотал матчей

2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 5 0.26
Karol Knap 4 (2) 0.21
Гицэ Вирджил 4 0.21
Ракочи Михал 3 0.16
Patryk Makuch 3 0.16
Атанасов Яни 1 0.05
Глик Камил 1 0.05
Ярошински Павел 1 0.05
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.32
Жозуэ Филипе 6 (4) 0.32
Мучи Эрнест 4 0.21
Вшолек Павел 3 0.16
Крамер Блаж 2 (1) 0.11
Кун Патрик 1 0.05
Панков Радован 1 0.05
Гуаль Марк 1 0.05
Элитим Хуэрхен 1 0.05
Баку Макана 1 0.05
Августиняк Рафал 1 0.05
Капюади Стив 1 0.05
Стржалек Игорь 1 0.05
Росолек Мацей 0 0
Капустка Бартош 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 5 0
Какабадзе Отар 3 1
Ракочи Михал 4 0
Сковгор Андреас 3 0
Гицэ Вирджил 3 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Ярошински Павел 2 0
Атанасов Яни 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Мишор Якуб 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 7 1
Енджейчик Артур 4 2
Капюади Стив 5 0
Челхака Юрген 5 0
Рибейру Юри 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Элитим Хуэрхен 4 0
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Панков Радован 3 0
Бурч Марко 1 1
Гуаль Марк 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

11
3
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Легия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

7
16
Краковия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Легия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
7%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
33%
2
18%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
6
32%
1
7%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
13%
2
11%
1-15
3
38%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
5
26%
61-75
1
13%
4
21%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

23
30
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
9%
4
13%
1-15
5
22%
4
13%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
3
13%
8
27%
61-75
6
26%
6
20%
76-90

Пропущено

27
22
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
11%
3
14%
1-15
3
11%
5
23%
16-30
6
22%
5
23%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
9
33%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4
Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0
Легия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1
Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2

Результаты матчей

Краковия
Легия

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Краковия
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
4
7
12
1.5
8
11
1
18
2.5
5
14
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Лех
 19 9 6 4 32 - 25 33
4.
Ракув
 18 9 5 4 35 - 22 32
5.
Легия
 19 9 5 5 29 - 23 32
6.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
9.
Пяст
 18 4 12 2 18 - 14 24
10.
Радомяк Радом
 19 6 6 7 24 - 23 24
11.
Сталь Мелец
 18 6 4 8 25 - 29 22
12.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
13.
Краковия
 19 4 9 6 22 - 28 21
14.
Пуща Неполомице
 18 5 5 8 24 - 34 20
15.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
16.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
17.
Рух Хожув
 19 1 10 8 22 - 34 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
6.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
7.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
9.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
10.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Пяст
 8 3 4 1 10 - 6 13
13.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
14.
Краковия
 10 2 5 3 15 - 19 11
15.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
5.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
6.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
7.
Легия
 9 3 3 3 11 - 14 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Панков Радован получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Гуаль Марк получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Sebastian Madejski сделал результативную передачу.
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