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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Унион Берлин
0:0
Второй тайм: 50'
Кёльн
0'

Ход матча

46'
Фофана Датро
Бехренс Кевин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 174 Количество передач 273
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 124
Унион Берлин 79% (98)
X 12.1% (15)
Кёльн 8.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
Ничья
Кёльн
4.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
18
Юранович
Йосип
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
26
Руссийон
Жером
19
Хаберер
Яник
8
Хедира
Рани
13
Шефер
Андраш
10
Фолланд
Кевин
17
Бехренс
Кевин
16
Холлербах
Бенедикт
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
3
Хайнц
Доминик
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
29
Тилманн
Ян
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
13
Ут
Марк
Унион Берлин
4-3-3
Кёльн
4-1-3-2

История личных встреч

Унион Берлин
Кёльн

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
0:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:0
Б2
2:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1.14

Среднее время на гол

65
78

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
96

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.27
Госенс Робин 4 0.27
Фолланд Кевин 2 (1) 0.13
Пантович Милош 1 0.07
Духи Данило 1 0.07
Кауфманн Миккель 1 0.07
Холлербах Бенедикт 1 0.07
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.07
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 4 0.25
Кайнц Флориан 3 (3) 0.19
Вальдшмидт Лука 2 0.13
Майна Линтон 1 0.06
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Хаберер Яник 3 0
Хедира Рани 1 1
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Nenad Bjelica 1 0
Руссийон Жером 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Тусар Люка 1 0
Юранович Йосип 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 3 1
Любичич Деян 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Кайнц Флориан 2 0
Зельке Дейви 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Мартель Эрик 2 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Унион Берлин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Кёльн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

4
4
Унион Берлин
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Кёльн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
6
43%
5
31%
76-90

Забито

8
6
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
4
40%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
4
25%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

30
26
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
13%
2
8%
1-15
5
17%
5
19%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
4
13%
7
27%
61-75
8
27%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4
Кёльн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1
Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Кёльн

Точный счет

0:3
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

0:3
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
8
7
4
10
1.5
1
14
3
11
2.5
1
14
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 42 - 12 39
2.
Бавария
 Заявка 14 11 2 1 47 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
4.
Штутгарт
 Заявка 15 10 1 4 34 - 19 31
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Фрайбург
 Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
7.
Хоффенхайм
 Заявка 16 7 3 6 32 - 30 24
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 15 3 2 10 15 - 31 11
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 16 2 5 9 10 - 26 11
17.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 1 7 8 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 6 22
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3.
Бавария
 Заявка 7 6 1 0 30 - 5 19
4.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
7.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
9.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
10.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Кёльн
 0:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 16 6
13.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
14.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 20 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 9 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 4
Весь список
  • 49'
    Унион Берлин контролирует мяч.
  • 49'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Матч приостановлен из-за петард на поле
  • 47'
    Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогнозы 124
    Унион Берлин 79% (98)
    X 12.1% (15)
    Кёльн 8.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Кёльн
    4.65
    3.85
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    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Кёльн

    Исход игры
    Унион Берлин
    79.4% (100)
    Ничья
    11.9% (15)
    Кёльн
    8.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (70)
    Нет
    39.13% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    40.5% (51)
    1:0 Унион Берлин
    26.2% (33)
    1:1 Ничья
    10.3% (13)
    2:0 Унион Берлин
    6.3% (8)
    1:2 Кёльн
    4% (5)
    0:1 Кёльн
    2.4% (3)
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