Тур: 16. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Айтекин Дениз
0:0
Второй тайм: 50'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
174 Количество передач 273
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
13
Шефер
Андраш
29
Тилманн
Ян
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
13
Ут
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
13 Ут МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Унион Берлин
Кёльн
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1.14
Среднее время на гол
65
78
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.75
Среднее время на гол
57
120
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.47
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
61
96
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.27
|Госенс Робин
|4
|0.27
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.13
|Пантович Милош
|1
|0.07
|Духи Данило
|1
|0.07
|Кауфманн Миккель
|1
|0.07
|Холлербах Бенедикт
|1
|0.07
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.07
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|4
|0.25
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.19
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.13
|Майна Линтон
|1
|0.06
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|4
|0
|Хаберер Яник
|3
|0
|Хедира Рани
|1
|1
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Nenad Bjelica
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|3
|1
|Любичич Деян
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Кайнц Флориан
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Унион Берлин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Кёльн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
4
4
Унион Берлин
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Кёльн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
6
43%
5
31%
76-90
Забито
8
6
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
4
40%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Забито
16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
4
25%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
30
26
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
13%
2
8%
1-15
5
17%
5
19%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
4
13%
7
27%
61-75
8
27%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4
Кёльн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1
Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0
Результаты матчей
Унион Берлин
Кёльн
Точный счет
0:3
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
0:3
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
44
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
87
410
114
311
114
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|42 - 12
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|34 - 19
|31
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|32 - 30
|24
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|15.
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 31
|11
|16.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 26
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|30 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|0:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|20 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|9 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Кёльн
Исход игры
Унион Берлин
79.4% (100)
Ничья
11.9% (15)
Кёльн
8.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
60.87% (70)
Нет
39.13% (45)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
40.5% (51)
1:0 Унион Берлин
26.2% (33)
1:1 Ничья
10.3% (13)
2:0 Унион Берлин
6.3% (8)
1:2 Кёльн
4% (5)
0:1 Кёльн
2.4% (3)
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