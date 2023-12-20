Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Удар от ворот произведет Кёльн

90' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Любичич Деян не смог попасть в створ ударом издали

89' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Хорошую попытку сделал Майна Линтон . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Гусенбашич Денис не смог попасть в створ ударом издали

85' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' [player1] нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

82' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Гусенбашич Денис из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Фолланд Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Г О О О О Л - Фофана Датро забивает с правой ноги!

77' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Хорошую попытку сделал Фофана Датро . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Хорошую попытку сделал Крал Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Фофана Датро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Хорошую попытку сделал Юранович Йосип . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

69' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Хаберер Яник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Кёльн

63' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

59' Хорошую попытку сделал Фофана Датро . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Хорошую попытку сделал Холлербах Бенедикт . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Команда Унион Берлин забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

55' Г О О О О Л - Холлербах Бенедикт забивает с левой ноги!

55' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Ут Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Тилманн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Зельке Дейви нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

51' Тилманн Ян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Руссийон Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Финкгрефе Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Матч приостановлен из-за петард на поле

47' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Фофана Датро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.