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Тур: 16. Стадион: . Зрители: 22012 Главный судья: Айтекин Дениз
Унион Берлин
2:0
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
55' Гол
Холлербах Бенедикт
2:0
78' Гол
Фофана Датро
90'+7

Ход матча

46'
Фофана Датро
Бехренс Кевин
 
55'
Холлербах Бенедикт
(Фолланд Кевин)
1:0
60'
 
Любичич Деян
Тилманн Ян
62'
Триммель Кристофер
Руссийон Жером
 
62'
Крал Алекс
Холлербах Бенедикт
 
68'
Бонуччи Леонардо
Хаберер Яник
 
74'
 
Дитц Флориан
Зельке Дейви
74'
 
Кайнц Флориан
Мартель Эрик
74'
 
Вальдшмидт Лука
Ут Марк
78'
Фофана Датро
(Фолланд Кевин)
2:0
80'
 
Шмиц Бенно
Финкгрефе Макс
85'
Ааронсон Бренден
Шефер Андраш
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 355 Количество передач 543
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Унион Берлин 79.4% (100)
X 11.9% (15)
Кёльн 8.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
18
Юранович
Йосип
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
26
Руссийон
Жером
19
Хаберер
Яник
8
Хедира
Рани
13
Шефер
Андраш
10
Фолланд
Кевин
17
Бехренс
Кевин
16
Холлербах
Бенедикт
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
3
Хайнц
Доминик
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
29
Тилманн
Ян
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
13
Ут
Марк
Унион Берлин
4-3-3
Кёльн
4-1-3-2

История личных встреч

Унион Берлин
Кёльн

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
0:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:0
Б2
2:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1.14

Среднее время на гол

65
78

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
96

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.27
Госенс Робин 4 0.27
Фолланд Кевин 2 (1) 0.13
Холлербах Бенедикт 2 0.13
Пантович Милош 1 0.07
Духи Данило 1 0.07
Кауфманн Миккель 1 0.07
Фофана Датро 1 0.07
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.07
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 4 0.25
Кайнц Флориан 3 (3) 0.19
Вальдшмидт Лука 2 0.13
Майна Линтон 1 0.06
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Хаберер Яник 3 0
Хедира Рани 1 1
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Nenad Bjelica 1 0
Руссийон Жером 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Тусар Люка 1 0
Юранович Йосип 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 3 1
Любичич Деян 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Кайнц Флориан 2 0
Зельке Дейви 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Мартель Эрик 2 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Унион Берлин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

4
4
Унион Берлин
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Кёльн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
6
43%
6
33%
76-90

Забито

8
6
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
4
40%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
4
22%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Пропущено

30
28
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
13%
2
7%
1-15
5
17%
5
18%
16-30
3
10%
5
18%
31-45
6
20%
2
7%
46-60
4
13%
7
25%
61-75
8
27%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4
Кёльн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1
Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Кёльн

Точный счет

0:3
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

0:3
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
1
6
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
5
2
5
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
8
5
10
1.5
1
15
3
12
2.5
1
15
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 46 - 12 42
2.
Бавария
 Заявка 15 12 2 1 49 - 15 38
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 7 3 6 32 - 30 24
7.
Фрайбург
 Заявка 16 7 3 6 21 - 26 24
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 6 6 4 26 - 20 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 2 8 25 - 32 20
10.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 1 9 20 - 27 19
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 6 6 24 - 31 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
14.
Бохум
 Заявка 16 3 7 6 18 - 33 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 4 1 10 17 - 31 13
16.
Кёльн
 Заявка 16 2 4 10 10 - 28 10
17.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 1 7 8 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
4.
Бавария
 Заявка 7 6 1 0 30 - 5 19
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 21 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Бохум Шлоттербек Кевен 6
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22012 болельщиков
  • 97'
    Унион Берлин заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Унион Берлин: 41%, Кёльн: 59%.
  • 97'
    Лейте Диогу из команды Унион Берлин перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
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