Тур: 16. Стадион: БайАрена.
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Главный тренер: Алонсо Хаби
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Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Байер Л
Бохум
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.29
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.13
Среднее время на гол
78
80
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|9 (1)
|0.6
|Гримальдо Алехандро
|7
|0.47
|Фримпонг Жереми
|5
|0.33
|Вирц Флориан
|5
|0.33
|Хофманн Йонас
|4
|0.27
|Та Джонатан
|3
|0.2
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.13
|Адли Амин
|1
|0.07
|Гложек Адам
|1
|0.07
|Коссуну Одилон
|1
|0.07
|Телла Нейтан
|1
|0.07
|Шик Патрик
|0
|0
|Инкапье Пьеро
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|5
|0.33
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.27
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.2
|Лосилья Антони
|1
|0.07
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.07
|Дашнер Лукас
|1
|0.07
|Бернардо Фернандес
|1
|0.07
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.07
|Патрик Остерхаге
|1
|0.07
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|5
|0
|Шлоттербек Кевен
|5
|0
|Гамбоа Кристиан
|4
|0
|Лосилья Антони
|3
|0
|Беро Матуш
|3
|0
|Машович Эрхан
|3
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|3
|0
|Бернардо Фернандес
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Бохум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
5
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Бохум
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
15
12
Байер Л
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Бохум
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
24
7
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
2
8%
1
14%
1-15
4
17%
1
14%
16-30
3
13%
2
29%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
7
29%
29%
1
14%
61-75
4
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
1
14%
6
32%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
39
20
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
0 Не забивали 4
4
10%
2
10%
1-15
6
15%
4
20%
16-30
6
15%
4
20%
31-45
7
18%
3
15%
46-60
10
26%
3
15%
61-75
6
15%
4
20%
76-90
Пропущено
15
27
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
3
20%
2
7%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
3
20%
9
33%
31-45
4
27%
5
19%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
1
7%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1
Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2
Бохум
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0
Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3
Результаты матчей
Байер Л
Бохум
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
7 раз 47%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
62
25
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
26
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
510
105
213
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|42 - 12
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|34 - 19
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|29 - 27
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 26
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 38
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|30 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|20 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|9 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л - Бохум
Исход игры
Байер Л
100% (35)
Ничья
0% (0)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (18)
Меньше
48.57% (17)
Обе команды забьют
Да
37.14% (13)
Нет
62.86% (22)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
40% (14)
3:1 Байер Л
20% (7)
2:1 Байер Л
17.1% (6)
3:0 Байер Л
11.4% (4)
1:0 Байер Л
8.6% (3)
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