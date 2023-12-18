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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Байер Л
 
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Прогнозы 36
Байер Л 100% (36)
X 0% (0)
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История личных встреч

Байер Л
Бохум

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
ТМК
5:2
ТМК
1:2
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.29

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.13

Среднее время на гол

78
80

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 9 (1) 0.6
Гримальдо Алехандро 7 0.47
Фримпонг Жереми 5 0.33
Вирц Флориан 5 0.33
Хофманн Йонас 4 0.27
Та Джонатан 3 0.2
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.13
Адли Амин 1 0.07
Гложек Адам 1 0.07
Коссуну Одилон 1 0.07
Телла Нейтан 1 0.07
Шик Патрик 0 0
Инкапье Пьеро 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 5 0.33
Штёгер Кевин 4 (3) 0.27
Пасьенса Гонсало 3 0.2
Лосилья Антони 1 0.07
Антви-Аджей Кристофер 1 0.07
Дашнер Лукас 1 0.07
Бернардо Фернандес 1 0.07
Шлоттербек Кевен 1 0.07
Патрик Остерхаге 1 0.07
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Эсекиэль 5 0
Та Джонатан 4 0
Джака Гранит 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 5 0
Шлоттербек Кевен 5 0
Гамбоа Кристиан 4 0
Лосилья Антони 3 0
Беро Матуш 3 0
Машович Эрхан 3 0
Антви-Аджей Кристофер 3 0
Бернардо Фернандес 3 0
Ордец Иван 2 0
Риман Мануэль 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Асано Такума 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Бохум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
5
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Бохум
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

15
12
Байер Л
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Бохум
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

24
7
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
2
8%
1
14%
1-15
4
17%
1
14%
16-30
3
13%
2
29%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
7
29%
29%
1
14%
61-75
4
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
1
14%
6
32%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

39
20
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
0 Не забивали 4
4
10%
2
10%
1-15
6
15%
4
20%
16-30
6
15%
4
20%
31-45
7
18%
3
15%
46-60
10
26%
3
15%
61-75
6
15%
4
20%
76-90

Пропущено

15
27
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
3
20%
2
7%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
3
20%
9
33%
31-45
4
27%
5
19%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
1
7%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1
Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2
Бохум
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0
Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3

Результаты матчей

Байер Л
Бохум

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
7 раз 47%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
3
4
6
2
2.5
2
5
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
6
4
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
1.5
Больше Меньше
5
10
10
5
2.5
2
13
3
12
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 42 - 12 39
2.
Бавария
 Заявка 14 11 2 1 47 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
4.
Штутгарт
 Заявка 15 10 1 4 34 - 19 31
5.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 5 3 29 - 24 26
6.
Фрайбург
 Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
7.
Хоффенхайм
 Заявка 15 7 2 6 29 - 27 23
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 15 4 3 8 22 - 29 15
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
16.
Кёльн
 Заявка 15 2 4 9 10 - 26 10
17.
Дармштадт
 Заявка 15 2 3 10 17 - 38 9
18.
Майнц
 Заявка 15 1 6 8 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 6 22
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3.
Бавария
 Заявка 7 6 1 0 30 - 5 19
4.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
9.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
13.
Кёльн
 Заявка 8 1 2 5 4 - 16 5
14.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 20 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 9 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Бохум от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 36
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    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
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    12.00
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    Прогнозы на матч Байер Л - Бохум

    Исход игры
    Байер Л
    100% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Бохум
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (18)
    Меньше
    48.57% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    37.14% (13)
    Нет
    62.86% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    40% (14)
    3:1 Байер Л
    20% (7)
    2:1 Байер Л
    17.1% (6)
    3:0 Байер Л
    11.4% (4)
    1:0 Байер Л
    8.6% (3)
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