Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Миттельштедт Максимилиан пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Г О О О О Л - Гирасси Серу из команды Штутгарт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

46' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Удар от ворот произведет Аугсбург

46' Оооо... вот это был удар! Гирасси Серу должен был забить с этой позиции.

45' Хорошую попытку сделал Энгельс Арне . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Аугсбург

43' Ундав Дениз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Левелинг Джейми из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

40' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Аугсбург

38' Удар от ворот произведет Аугсбург

38' Штенцель Паскаль из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Штиллер Анджело из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Оооо... вот это был удар! Левелинг Джейми должен был забить с этой позиции.

35' Хорошую попытку сделал Левелинг Джейми . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Аугсбург

24' Удар от ворот произведет Аугсбург

24' Фюрих Крис не смог попасть в створ ударом издали

24' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Ундав Дениз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Штутгарт

21' Реджбекай Элвис не смог попасть в створ ударом издали

21' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Г О О О О Л - Ундав Дениз забивает с правой ноги!

16' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Аугсбург

14' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ундав Дениз нанес удар в каркас ворот!

13' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Фюрих Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Демирович Эрмедин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

11' Удар от ворот произведет Аугсбург

10' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Гирасси Серу пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

8' Фюрих Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

7' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Йенсен Фредрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Аугсбург

3' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аугсбург начинает с центра поля