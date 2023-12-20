Тур: 16. Стадион: МХП-Арена. Зрители: 53600 Главный судья: Зиберт Даниэль
0'
12' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
1:0
18' ГолУндав Дениз
2:0
45' ГолГирасси Серу
62' Желтая карточкаГумни Роберт
3:0
69' ГолФюрих Крис
71' Желтая карточкаПедерсен Мадс
81' Желтая карточкаДорш Никлас
90'+4
Ход матча
18'
1:0
45'
2:0
62'
69'
3:0
71'
78'
81'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
621 Количество передач 311
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
43
Мбабу
Кевин
30
Дорш
Никлас
27
Энгельс
Арне
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Аугсбург
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
45.5%
13.6%
40.9%
10 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.3
1.33
Среднее время на гол
69
67
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.59
1.41
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|17 (3)
|1.06
|Ундав Дениз
|9
|0.56
|Фюрих Крис
|5
|0.31
|Мвумпа Силас
|3
|0.19
|Мийо Энцо
|2
|0.13
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.06
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Вагноман Жоша
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|8 (1)
|0.5
|Титц Филлип
|3
|0.19
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.13
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.13
|Йенсен Фредрик
|1
|0.06
|Педерсен Мадс
|1
|0.06
|Иаго Лопес
|1
|0.06
|Варгас Рубен
|1
|0.06
|Михель Свен
|1 (1)
|0.06
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.06
|Удуохаи Феликс
|1
|0.06
|Энгельс Арне
|1
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|4
|0
|Ундав Дениз
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Дорш Никлас
|4
|0
|Гоувелеув Джеффри
|3
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Дамен Финн
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Штутгарт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Аугсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
11
15
Штутгарт
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Аугсбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
27
9
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 12
1
4%
0
0%
1-15
7
26%
2
22%
16-30
5
19%
4
44%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
8
30%
30%
1
11%
61-75
5
19%
2
22%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
3
19%
1-15
1
17%
5
31%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
42%
4
25%
76-90
Пропущено
11
14
1 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
6
55%
2
14%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Забито
39
25
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
5%
1
4%
1-15
9
23%
5
20%
16-30
7
18%
9
36%
31-45
2
5%
2
8%
46-60
9
23%
2
8%
61-75
10
26%
6
24%
76-90
Пропущено
17
30
5 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 15
2
12%
5
17%
1-15
1
6%
7
23%
16-30
2
12%
8
27%
31-45
3
18%
2
7%
46-60
7
41%
5
17%
61-75
2
12%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0
Аугсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1
Результаты матчей
Штутгарт
Аугсбург
Точный счет
5:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
5
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
54
26
27
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
43
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
124
610
79
313
214
214
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|46 - 12
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|49 - 15
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|32 - 30
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 20
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 32
|20
|10.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|20 - 27
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 31
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|31 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 33
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 28
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|30 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|21 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 3:0 Аугсбург
Исход игры
Штутгарт
92.5% (111)
Ничья
6.7% (8)
Аугсбург
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
51.7% (62)
2:0 Штутгарт
15% (18)
1:0 Штутгарт
10% (12)
3:1 Штутгарт
8.3% (10)
1:1 Ничья
5% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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