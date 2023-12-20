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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 53600 Главный судья: Зиберт Даниэль
Штутгарт
3:0
Конец матча
Аугсбург
0'
12' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
1:0
18' Гол
Ундав Дениз
2:0
45' Гол
Гирасси Серу
62' Желтая карточка
Гумни Роберт
3:0
69' Гол
Фюрих Крис
71' Желтая карточка
Педерсен Мадс
81' Желтая карточка
Дорш Никлас
90'+4

Ход матча

12'
 
Демирович Эрмедин
18'
Ундав Дениз
(Штиллер Анджело)
1:0
45'
Гирасси Серу
(Ундав Дениз)
2:0
46'
 
Пфайффер Патрик
Гоувелеув Джеффри
59'
 
Варгас Рубен
Йенсен Фредрик
59'
 
Гумни Роберт
Мбабу Кевин
62'
 
Гумни Роберт
68'
 
Бельо Дион Дрене
Титц Филлип
69'
Фюрих Крис
(Штиллер Анджело)
3:0
71'
 
Педерсен Мадс
73'
Вагноман Жоша
Штенцель Паскаль
 
73'
Руо Антони
Загаду Дан-Аксель
 
78'
Мвумпа Силас
Левелинг Джейми
 
78'
Мийо Энцо
Ундав Дениз
 
81'
 
Дорш Никлас
82'
 
Майер Арне
Педерсен Мадс
89'
Чжон Ву-Ён
Фюрих Крис
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 621 Количество передач 311
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Штутгарт 92.5% (111)
X 6.7% (8)
Аугсбург 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
7
Миттельштедт
Максимилиан
18
Левелинг
Джейми
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
9
Гирасси
Серу
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
24
Йенсен
Фредрик
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
27
Энгельс
Арне
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
Штутгарт
4-4-2
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Штутгарт
Аугсбург

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

45.5%
13.6%
40.9%
10 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:1
Б
2:1
Б
1:4
Б
6:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
0:4
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМС
0:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.3
1.33

Среднее время на гол

69
67

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 17 (3) 1.06
Ундав Дениз 9 0.56
Фюрих Крис 5 0.31
Мвумпа Силас 3 0.19
Мийо Энцо 2 0.13
Загаду Дан-Аксель 1 0.06
Штенцель Паскаль 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Вагноман Жоша 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Руо Антони 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.5
Титц Филлип 3 0.19
Бельо Дион Дрене 2 0.13
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.13
Йенсен Фредрик 1 0.06
Педерсен Мадс 1 0.06
Иаго Лопес 1 0.06
Варгас Рубен 1 0.06
Михель Свен 1 (1) 0.06
Бауэр Максимилиан 1 0.06
Удуохаи Феликс 1 0.06
Энгельс Арне 1 0.06
Гоувелеув Джеффри 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 4 0
Ундав Дениз 3 0
Миттельштедт Максимилиан 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 0
Удуохаи Феликс 3 1
Дорш Никлас 4 0
Гоувелеув Джеффри 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Гумни Роберт 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4
Штутгарт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Аугсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

11
15
Штутгарт
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Аугсбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

27
9
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 12
1
4%
0
0%
1-15
7
26%
2
22%
16-30
5
19%
4
44%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
8
30%
30%
1
11%
61-75
5
19%
2
22%
76-90

Пропущено

6
16
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
3
19%
1-15
1
17%
5
31%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
42%
4
25%
76-90

Пропущено

11
14
1 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
6
55%
2
14%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Забито

39
25
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
5%
1
4%
1-15
9
23%
5
20%
16-30
7
18%
9
36%
31-45
2
5%
2
8%
46-60
9
23%
2
8%
61-75
10
26%
6
24%
76-90

Пропущено

17
30
5 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 15
2
12%
5
17%
1-15
1
6%
7
23%
16-30
2
12%
8
27%
31-45
3
18%
2
7%
46-60
7
41%
5
17%
61-75
2
12%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0
Аугсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1

Результаты матчей

Штутгарт
Аугсбург

Точный счет

5:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
5
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
5
3
5
4
2.5
2
6
2
7
3.5
1
7
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
3
1.5
1
7
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
12
4
1.5
6
10
7
9
2.5
3
13
2
14
3.5
2
14
2
14
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 46 - 12 42
2.
Бавария
 Заявка 15 12 2 1 49 - 15 38
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 7 3 6 32 - 30 24
7.
Фрайбург
 Заявка 16 7 3 6 21 - 26 24
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 6 6 4 26 - 20 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 2 8 25 - 32 20
10.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 1 9 20 - 27 19
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 6 6 24 - 31 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
14.
Бохум
 Заявка 16 3 7 6 18 - 33 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 4 1 10 17 - 31 13
16.
Кёльн
 Заявка 16 2 4 10 10 - 28 10
17.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 1 7 8 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
4.
Бавария
 Заявка 7 6 1 0 30 - 5 19
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 21 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Бохум Шлоттербек Кевен 6
Весь список
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    Прогнозы 120
    Штутгарт 92.5% (111)
    X 6.7% (8)
    Аугсбург 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 3:0 Аугсбург

    Исход игры
    Штутгарт
    92.5% (111)
    Ничья
    6.7% (8)
    Аугсбург
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.7% (79)
    Меньше
    31.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    72.17% (83)
    Нет
    27.83% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    51.7% (62)
    2:0 Штутгарт
    15% (18)
    1:0 Штутгарт
    10% (12)
    3:1 Штутгарт
    8.3% (10)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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