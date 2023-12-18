Тур: 16. Стадион: Фольксваген-Арена.
Позже
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Главный тренер: Ковач Нико
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Главный тренер: Тухель Томас
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История личных встреч
Вольфсбург
Бавария
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
83.3%
8 побед 5 ничьих 0 побед
33 матча
3%
97%
0 побед 1 ничья 32 победы
Первый тайм
15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы
Второй тайм
15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
39 матчей
7.7%
10.3%
82%
3 победы 4 ничьи 32 победы
Первый тайм
10.3%
28.2%
61.5%
4 победы 11 ничьих 24 победы
Второй тайм
20.5%
25.6%
53.9%
8 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.16
0.55
Среднее время на гол
77
163
Всего голов
58
48
Голов в среднем за матч
2.9
2.53
Среднее время на гол
31
35
Всего голов
80
59
Голов в среднем за матч
2.05
1.51
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
43
59
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.6
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.13
|Сванберг Маттиас
|1
|0.07
|Меле Йоаким
|1
|0.07
|Герхардт Янник
|1
|0.07
|Черны Вацлав
|1
|0.07
|Рожерио да Силва
|1
|0.07
|Лакруа Максанс
|1
|0.07
|Томаш Тьягу
|1
|0.07
|Паредес Кевин
|1
|0.07
|Дженц Мориц
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|20 (3)
|1.43
|Сане Лерой
|8
|0.57
|Коман Кингсли
|3
|0.21
|Тель Матис
|3
|0.21
|Мусиала Джамал
|2
|0.14
|Горецка Леон
|2
|0.14
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.14
|Мюллер Томас
|1
|0.07
|Киммих Йозуа
|1
|0.07
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.07
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.07
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.07
|Упамекано Дайо
|1
|0.07
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Павлович Александр
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|2
|2
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Вранкс Астер
|4
|0
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Меле Йоаким
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
|Дженц Мориц
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Киммих Йозуа
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Бавария
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Вольфсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Бавария
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
3
29
Вольфсбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Бавария
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
6
32
Голы по времени матча
Забито
11
17
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
3
27%
4
24%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
1
9%
4
24%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
29
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
6
21%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
5
56%
3
10%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
3
33%
6
21%
61-75
1
11%
7
24%
76-90
Пропущено
17
6
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
33%
61-75
4
24%
2
33%
76-90
Забито
20
46
13 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
3
15%
10
22%
1-15
2
10%
4
9%
16-30
8
40%
4
9%
31-45
1
5%
8
17%
46-60
4
20%
9
20%
61-75
2
10%
11
24%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
8%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
3
13%
4
27%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
8
33%
2
13%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1
Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0
Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2
Результаты матчей
Вольфсбург
Бавария
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
8
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
78
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|42 - 12
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|34 - 19
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|29 - 27
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 26
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 38
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|30 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|20 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|9 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария
Исход игры
Вольфсбург
0% (0)
Ничья
5.7% (2)
Бавария
94.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (22)
Меньше
37.14% (13)
Обе команды забьют
Да
68.57% (24)
Нет
31.43% (11)
Популярный счёт
1:2 Бавария
54.3% (19)
0:2 Бавария
25.7% (9)
1:3 Бавария
8.6% (3)
1:1 Ничья
5.7% (2)
0:1 Бавария
5.7% (2)
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