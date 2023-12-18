  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Вольфсбург
 
Позже
Бавария
Прогнозы 35
Вольфсбург 0% (0)
X 5.7% (2)
Бавария 94.3% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Бавария
7.72
5.80
Реклама, betcity.ru
7.80
Все Коэффициенты
Вольфсбург
Бавария

История личных встреч

Вольфсбург
Бавария

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
83.3%
8 побед 5 ничьих 0 побед

33 матча

3%
97%
0 побед 1 ничья 32 победы

Первый тайм

15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы

Второй тайм

15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

39 матчей

7.7%
10.3%
82%
3 победы 4 ничьи 32 победы

Первый тайм

10.3%
28.2%
61.5%
4 победы 11 ничьих 24 победы

Второй тайм

20.5%
25.6%
53.9%
8 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

Б
2:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
6:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:6
К
1:0
Б
5:0
Б
0:2
К
1:3
Б
5:1
С
1:1
Б
4:1
Б
2:1
ТК
0:3
Б
1:6
Б
1:0
К
6:1
Б
0:2
Б
3:0
ММ(
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:1
Б
4:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.16
0.55

Среднее время на гол

77
163

Всего голов

58
48

Голов в среднем за матч

2.9
2.53

Среднее время на гол

31
35

Всего голов

80
59

Голов в среднем за матч

2.05
1.51

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

43
59

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.6
Майер Ловро 2 (1) 0.13
Сванберг Маттиас 1 0.07
Меле Йоаким 1 0.07
Герхардт Янник 1 0.07
Черны Вацлав 1 0.07
Рожерио да Силва 1 0.07
Лакруа Максанс 1 0.07
Томаш Тьягу 1 0.07
Паредес Кевин 1 0.07
Дженц Мориц 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 20 (3) 1.43
Сане Лерой 8 0.57
Коман Кингсли 3 0.21
Тель Матис 3 0.21
Мусиала Джамал 2 0.14
Горецка Леон 2 0.14
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.14
Мюллер Томас 1 0.07
Киммих Йозуа 1 0.07
Геррейру Рафаэл 1 0.07
Мин-Чжэ Ким 1 0.07
Де Лигт Маттейс 1 0.07
Упамекано Дайо 1 0.07
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Арнольд Максимилиан 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Вранкс Астер 4 0
Зесигер Седрик 3 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Черны Вацлав 2 0
Нико Ковач 1 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0
Дженц Мориц 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Сане Лерой 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Киммих Йозуа 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Бавария
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Вольфсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Бавария
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

3
29
Вольфсбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Бавария
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

6
32

Голы по времени матча

Забито

11
17
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
3
27%
4
24%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
1
9%
4
24%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
29
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
6
21%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
5
56%
3
10%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
3
33%
6
21%
61-75
1
11%
7
24%
76-90

Пропущено

17
6
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
33%
61-75
4
24%
2
33%
76-90

Забито

20
46
13 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
3
15%
10
22%
1-15
2
10%
4
9%
16-30
8
40%
4
9%
31-45
1
5%
8
17%
46-60
4
20%
9
20%
61-75
2
10%
11
24%
76-90

Пропущено

24
15
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
8%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
3
13%
4
27%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
8
33%
2
13%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1
Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0
Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2

Результаты матчей

Вольфсбург
Бавария

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
8
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
12
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 42 - 12 39
2.
Бавария
 Заявка 14 11 2 1 47 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
4.
Штутгарт
 Заявка 15 10 1 4 34 - 19 31
5.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 5 3 29 - 24 26
6.
Фрайбург
 Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
7.
Хоффенхайм
 Заявка 15 7 2 6 29 - 27 23
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 15 4 3 8 22 - 29 15
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
16.
Кёльн
 Заявка 15 2 4 9 10 - 26 10
17.
Дармштадт
 Заявка 15 2 3 10 17 - 38 9
18.
Майнц
 Заявка 15 1 6 8 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 6 22
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3.
Бавария
 Заявка 7 6 1 0 30 - 5 19
4.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
9.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
13.
Кёльн
 Заявка 8 1 2 5 4 - 16 5
14.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 20 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 9 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 73% завершится победой Вольфсбург.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.37. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.37 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 35
    Вольфсбург 0% (0)
    X 5.7% (2)
    Бавария 94.3% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Бавария
    7.72
    5.80
    Реклама, betcity.ru
    7.80
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Вольфсбург - Бавария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария

    Исход игры
    Вольфсбург
    0% (0)
    Ничья
    5.7% (2)
    Бавария
    94.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    68.57% (24)
    Нет
    31.43% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    54.3% (19)
    0:2 Бавария
    25.7% (9)
    1:3 Бавария
    8.6% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (2)
    0:1 Бавария
    5.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вольфсбург
    Бавария
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     