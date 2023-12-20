Тур: 16. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
2:1
Конец матча
0'
0:1
27' ГолВебер Максимилиан
35' Желтая карточкаЭльведи Нико
49' Желтая карточкаКоне Куадио
69' Желтая карточкаВебер Максимилиан
71' Желтая карточкаПачо Вильям
79' Желтая карточкаСкалли Джозеф
88' Вторая желтая карточкаВебер Максимилиан
1:1
90' ГолБута
90' Желтая карточкаНиколас Мориц
2:1
90' ГолКох Робин
90'+9
Ход матча
27'
0:1
35'
49'
63'
71'
79'
90'
1:1
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
632 Количество передач 377
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
31
Макс
Филипп
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
26
Эбимбе
Эрик
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
17
Коне
Куадио
27
Райтц
Рокко
25
Хак
Робин
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
23 Хёуге ЙенсЗащитник
-
47 Баум ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
24 БутаПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Вальде СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Боруссия М
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
30 матчей
33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.13
1.4
Среднее время на гол
79
64
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.87
1.4
Среднее время на гол
48
64
Всего голов
45
42
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|7 (1)
|0.44
|Эбимбе Эрик
|3
|0.19
|Кнауфф Ансгар
|3
|0.19
|Схири Эльес
|2
|0.13
|Ларссон Хуго
|2
|0.13
|Шаиби Фарес
|1
|0.06
|Бута
|1
|0.06
|Нкунку Нильс
|1
|0.06
|Кох Робин
|1
|0.06
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.06
|Смолчич Хрвое
|1
|0.06
|Ферри Начо
|1
|0.06
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.44
|Райтц Рокко
|4
|0.25
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.25
|Нойхаус Флориан
|3
|0.19
|Сибачо Жордан
|2
|0.13
|Нгуму Натан
|2
|0.13
|Итакура Ко
|2
|0.13
|Онора Франк
|1
|0.06
|Вебер Максимилиан
|1
|0.06
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.06
|Скалли Джозеф
|1
|0.06
|Эльведи Нико
|1
|0.06
|Коне Куадио
|1
|0.06
|Нец Лука
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Кох Робин
|4
|0
|Пачо Вильям
|4
|0
|Бута
|3
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Топпмёллер Дино
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|3
|1
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|Итакура Ко
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Эльведи Нико
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Крамер Кристоф
|2
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
15
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Боруссия М
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
10
11
Айнтрахт Фр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Боруссия М
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
6
33%
16-30
4
29%
4
22%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Пропущено
9
23
7 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
11%
4
17%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
4
44%
5
22%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
11%
7
30%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
4
31%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Забито
24
30
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
5
21%
3
10%
1-15
2
8%
9
30%
16-30
5
21%
6
20%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
5
21%
5
17%
76-90
Пропущено
22
36
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
3
14%
5
14%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
7
32%
7
19%
31-45
5
23%
5
14%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
3
14%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0
Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1
Боруссия М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1
Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Боруссия М
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
53
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
53
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
79
106
412
511
115
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|46 - 12
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|49 - 15
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|32 - 30
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 20
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 32
|20
|10.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|20 - 27
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 31
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|31 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 33
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 28
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|30 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|21 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия М
Исход игры
Айнтрахт Фр
64.5% (78)
Ничья
28.1% (34)
Боруссия М
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (80)
Меньше
30.43% (35)
Обе команды забьют
Да
88.7% (102)
Нет
11.3% (13)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
47.1% (57)
1:1 Ничья
18.2% (22)
1:0 Айнтрахт Фр
7.4% (9)
2:2 Ничья
6.6% (8)
3:2 Айнтрахт Фр
5% (6)
1:2 Боруссия М
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:3 Ничья
1.7% (2)
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