Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

86' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тактическая замена. Тута уходит с поля и его заменяет Бута

82' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

82' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Скалли Джозеф получил желтую карточку от судьи

79' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Вебер Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Коне Куадио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Пачо Вильям получил желтую карточку от судьи

71' Шаиби Фарес бьет со штрафного в створ, но Мориц Николас держит все под контролем

69' Вебер Максимилиан получил желтую карточку от судьи

69' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Схири Эльес нанес удар головой, но Мориц Николас спокойно отбил мяч.

68' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Коне Куадио не смог попасть в створ ударом издали

61' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

61' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хорошую попытку сделал Мармуш Омар . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Тута из команды Айнтрахт Фр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Матч возобновится спорным мячом

52' Нец Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Коне Куадио получил желтую карточку от судьи

49' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля