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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
27' Гол
Вебер Максимилиан
35' Желтая карточка
Эльведи Нико
49' Желтая карточка
Коне Куадио
69' Желтая карточка
Вебер Максимилиан
71' Желтая карточка
Пачо Вильям
79' Желтая карточка
Скалли Джозеф
88' Вторая желтая карточка
Вебер Максимилиан
1:1
90' Гол
Бута
90' Желтая карточка
Николас Мориц
2:1
90' Гол
Кох Робин
90'+9

Ход матча

27'
0:1
Вебер Максимилиан
(Онора Франк)
35'
 
Эльведи Нико
49'
 
Коне Куадио
60'
Ларссон Хуго
Эбимбе Эрик
 
63'
 
Нгуму Натан
Хак Робин
69'
 
Вебер Максимилиан
71'
Пачо Вильям
 
77'
 
Крамер Кристоф
Райтц Рокко
77'
 
Чванчара Томаш
Плеа Алассан
77'
Нганкам Жессик
Гётце Марио
 
78'
Нкунку Нильс
Макс Филипп
 
79'
 
Скалли Джозеф
83'
Хёуге Йенс
Кнауфф Ансгар
 
83'
Бута
Тута
 
88'
 
Вебер Максимилиан
90'
 
Фридрих Марвин
Нгуму Натан
90'
 
Киародиа Фабио
Онора Франк
90'
Бута
(Нкунку Нильс)
1:1
90'
 
Николас Мориц
90'
Кох Робин
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 632 Количество передач 377
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Айнтрахт Фр 64.5% (78)
X 28.1% (34)
Боруссия М 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
31
Макс
Филипп
36
Кнауфф
Ансгар
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
26
Эбимбе
Эрик
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
9
Онора
Франк
20
Нец
Лука
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
27
Райтц
Рокко
25
Хак
Робин
14
Плеа
Алассан
Айнтрахт Фр
4-4-2
Боруссия М
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия М

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

30 матчей

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.13
1.4

Среднее время на гол

79
64

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.87
1.4

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

45
42

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 7 (1) 0.44
Эбимбе Эрик 3 0.19
Кнауфф Ансгар 3 0.19
Схири Эльес 2 0.13
Ларссон Хуго 2 0.13
Шаиби Фарес 1 0.06
Бута 1 0.06
Нкунку Нильс 1 0.06
Кох Робин 1 0.06
Коло-Муани Рандаль 1 0.06
Смолчич Хрвое 1 0.06
Ферри Начо 1 0.06
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.44
Райтц Рокко 4 0.25
Чванчара Томаш 4 (1) 0.25
Нойхаус Флориан 3 0.19
Сибачо Жордан 2 0.13
Нгуму Натан 2 0.13
Итакура Ко 2 0.13
Онора Франк 1 0.06
Вебер Максимилиан 1 0.06
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.06
Скалли Джозеф 1 0.06
Эльведи Нико 1 0.06
Коне Куадио 1 0.06
Нец Лука 0 0
Хак Робин 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармуш Омар 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Пачо Вильям 4 0
Бута 3 0
Макс Филипп 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Топпмёллер Дино 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 3 1
Вайгль Юлиан 4 0
Итакура Ко 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Эльведи Нико 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Крамер Кристоф 2 0
Николас Мориц 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Хак Робин 1 0
Нец Лука 1 0
Райтц Рокко 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
15
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Боруссия М
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

10
11
Айнтрахт Фр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Боруссия М
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
6
33%
16-30
4
29%
4
22%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Пропущено

9
23
7 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
11%
4
17%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
4
44%
5
22%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
11%
7
30%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
4
31%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Забито

24
30
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
5
21%
3
10%
1-15
2
8%
9
30%
16-30
5
21%
6
20%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
5
21%
5
17%
76-90

Пропущено

22
36
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
3
14%
5
14%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
7
32%
7
19%
31-45
5
23%
5
14%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
3
14%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0
Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1
Боруссия М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1
Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
5
3
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
3
2
6
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
10
6
4
12
2.5
5
11
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 46 - 12 42
2.
Бавария
 Заявка 15 12 2 1 49 - 15 38
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 7 3 6 32 - 30 24
7.
Фрайбург
 Заявка 16 7 3 6 21 - 26 24
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 6 6 4 26 - 20 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 2 8 25 - 32 20
10.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 1 9 20 - 27 19
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 6 6 24 - 31 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
14.
Бохум
 Заявка 16 3 7 6 18 - 33 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 4 1 10 17 - 31 13
16.
Кёльн
 Заявка 16 2 4 10 10 - 28 10
17.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 1 7 8 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
4.
Бавария
 Заявка 7 6 1 0 30 - 5 19
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 21 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Бохум Шлоттербек Кевен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 61%, Боруссия М: 39%.
  • 97'
    Г О О О О Л - Кох Робин первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 97'
    Киародиа Фабио из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Удар от ворот произведет Боруссия М
  • 96'
    Судье надоело, что Николас Мориц тянет время и он наказал его горчичником
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Айнтрахт Фр 64.5% (78)
    X 28.1% (34)
    Боруссия М 7.4% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия М

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    64.5% (78)
    Ничья
    28.1% (34)
    Боруссия М
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (80)
    Меньше
    30.43% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    88.7% (102)
    Нет
    11.3% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    47.1% (57)
    1:1 Ничья
    18.2% (22)
    1:0 Айнтрахт Фр
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    6.6% (8)
    3:2 Айнтрахт Фр
    5% (6)
    1:2 Боруссия М
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    3:3 Ничья
    1.7% (2)
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