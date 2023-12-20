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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Бранд Бенжамин
Хайденхайм
3:2
Конец матча
Фрайбург
0'
5' Желтая карточка
Гульде Мануэль
0:1
7' Гол
Хёлер Лукас
33' Желтая карточка
Шёппнер Ян
36' Желтая карточка
Сильдиллия Килианн
37' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
1:1
52' Гол
Динкчи Эрен
60' Желтая карточка
Рохль Мерлин
64' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
1:2
64' Пенальти
Хёлер Лукас
76' Желтая карточка
Хёфлер Николас
2:2
84' Гол
Кляйндинст Тим
3:2
90' Гол в свои ворота
Гинтер Маттиас
90'+8

Ход матча

5'
 
Гульде Мануэль
7'
0:1
Хёлер Лукас
(Рохль Мерлин)
33'
Шёппнер Ян
 
36'
 
Сильдиллия Килианн
37'
Фёренбах Йонас
 
52'
Динкчи Эрен
(Кляйндинст Тим)
1:1
60'
 
Рохль Мерлин
64'
Гимбер Бенедикт
 
64'
1:2
Хёлер Лукас
65'
 
Грегорич Михаэль
Рохль Мерлин
67'
Шиммер Штефан
Бек Адриан
 
67'
Сесса Кевин
Пирингер Марвин
 
74'
Тоеркауф Норман
Гимбер Бенедикт
 
75'
Доведан Никола
Малони Леннард
 
75'
Хактаб Траоре Омар
Буш Марнон
 
76'
 
Хёфлер Николас
84'
 
Вайсхаупт Ноа
Кюблер Лукас
84'
 
Адаму Чуквубике
Шаллаи Роланд
84'
Кляйндинст Тим
(Шиммер Штефан)
2:2
90'
Гинтер Маттиас
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 441 Количество передач 385
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Хайденхайм 14.2% (17)
X 35% (42)
Фрайбург 50.8% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
21
Бек
Адриан
18
Пирингер
Марвин
10
Кляйндинст
Тим
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
17
Кюблер
Лукас
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
Хайденхайм
4-4-2
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Фрайбург

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
Б2
2:0
Б2
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 6 (2) 0.38
Динкчи Эрен 6 0.38
Бесте Ян-Никлас 5 0.31
Майнка Патрик 2 0.13
Пирингер Марвин 2 0.13
Шёппнер Ян 2 0.13
Гимбер Бенедикт 1 0.06
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Бек Адриан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 5 (1) 0.31
Грифо Винченцо 3 (3) 0.19
Грегорич Михаэль 3 0.19
Шаллаи Роланд 2 0.13
Рохль Мерлин 1 0.06
Вайсхаупт Ноа 1 0.06
Гульде Мануэль 1 0.06
Хёфлер Николас 1 0.06
Филипп Максимилиан 1 0.06
Линхарт Филипп 1 0.06
Доан Рицу 1 0.06
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Пирингер Марвин 4 0
Гимбер Бенедикт 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Кляйндинст Тим 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Грифо Винченцо 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
6
Хайденхайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

3
11
Хайденхайм
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Фрайбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
6%
1
11%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
4
24%
4
44%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
5
36%
4
25%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Пропущено

17
9
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
6
35%
2
22%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
2
22%
76-90

Забито

26
22
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
15%
6
27%
31-45
6
23%
2
9%
46-60
7
27%
6
27%
61-75
4
15%
4
18%
76-90

Пропущено

31
25
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
7
23%
5
20%
1-15
3
10%
6
24%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
2
6%
3
12%
46-60
7
23%
2
8%
61-75
7
23%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0
Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1
Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Фрайбург

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
5
2
3
5
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
7
9
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 46 - 12 42
2.
Бавария
 Заявка 15 12 2 1 49 - 15 38
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 7 3 6 32 - 30 24
7.
Фрайбург
 Заявка 16 7 3 6 21 - 26 24
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 6 6 4 26 - 20 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 2 8 25 - 32 20
10.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 1 9 20 - 27 19
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 6 6 24 - 31 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
14.
Бохум
 Заявка 16 3 7 6 18 - 33 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 4 1 10 17 - 31 13
16.
Кёльн
 Заявка 16 2 4 10 10 - 28 10
17.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 1 7 8 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
4.
Бавария
 Заявка 7 6 1 0 30 - 5 19
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 21 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Бохум Шлоттербек Кевен 6
Весь список
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    Прогнозы 120
    Хайденхайм 14.2% (17)
    X 35% (42)
    Фрайбург 50.8% (61)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 3:2 Фрайбург

    Исход игры
    Хайденхайм
    14.2% (17)
    Ничья
    35% (42)
    Фрайбург
    50.8% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (39)
    1:2 Фрайбург
    29.2% (35)
    0:1 Фрайбург
    13.3% (16)
    2:1 Хайденхайм
    10% (12)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Фрайбург
    2.5% (3)
    1:0 Хайденхайм
    1.7% (2)
    2:3 Фрайбург
    1.7% (2)
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