Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Доан Рицу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Фрайбург

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Шёппнер Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Шёппнер Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Кляйндинст Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Удар от ворот произведет Фрайбург

89' Сесса Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Доведан Никола из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Вайсхаупт Ноа из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Вайсхаупт Ноа из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Г О О О О Л - Кляйндинст Тим забивает с левой ноги!

84' Сесса Кевин из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Доведан Никола навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Доведан Никола навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

76' Шаллаи Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Доведан Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Малони Леннард получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Малони Леннард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Удар от ворот произведет Хайденхайм

70' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Фрайбург

69' Сесса Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Буш Марнон из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Фрайбург

67' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' 'Г О О О О О Л - Хёлер Лукас из команды Фрайбург забивает с пенальти! Он пробил правой. Kevin Mueller был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

63' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Хёлер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Рохль Мерлин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Пирингер Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Фрайбург

58' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Динкчи Эрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Пирингер Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Хорошую попытку сделал Рохль Мерлин . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Г О О О О Л - Динкчи Эрен забивает с правой ноги!

52' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

49' Шаллаи Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновлен

46' Матч приостановлен из-за петард на поле