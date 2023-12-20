Тур: 16. Стадион: Войт-Арена. Зрители: 15000 Главный судья: Бранд Бенжамин
3:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаГульде Мануэль
0:1
7' ГолХёлер Лукас
33' Желтая карточкаШёппнер Ян
36' Желтая карточкаСильдиллия Килианн
37' Желтая карточкаФёренбах Йонас
1:1
52' ГолДинкчи Эрен
60' Желтая карточкаРохль Мерлин
64' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
1:2
64' ПенальтиХёлер Лукас
76' Желтая карточкаХёфлер Николас
2:2
84' ГолКляйндинст Тим
3:2
90' Гол в свои воротаГинтер Маттиас
90'+8
Ход матча
7'
0:1
33'
37'
52'
1:1
60'
64'
64'
1:2
76'
84'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
441 Количество передач 385
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бек
Адриан
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Фрайбург
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|6 (2)
|0.38
|Динкчи Эрен
|6
|0.38
|Бесте Ян-Никлас
|5
|0.31
|Майнка Патрик
|2
|0.13
|Пирингер Марвин
|2
|0.13
|Шёппнер Ян
|2
|0.13
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.06
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Бек Адриан
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|5 (1)
|0.31
|Грифо Винченцо
|3 (3)
|0.19
|Грегорич Михаэль
|3
|0.19
|Шаллаи Роланд
|2
|0.13
|Рохль Мерлин
|1
|0.06
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.06
|Гульде Мануэль
|1
|0.06
|Хёфлер Николас
|1
|0.06
|Филипп Максимилиан
|1
|0.06
|Линхарт Филипп
|1
|0.06
|Доан Рицу
|1
|0.06
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|6
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Пирингер Марвин
|4
|0
|Гимбер Бенедикт
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Хактаб Траоре Омар
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|1
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
6
Хайденхайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
3
11
Хайденхайм
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Фрайбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
17
9
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
6%
1
11%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
4
24%
4
44%
61-75
3
18%
1
11%
76-90
Пропущено
14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
5
36%
4
25%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Пропущено
17
9
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
6
35%
2
22%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
2
22%
76-90
Забито
26
22
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
15%
6
27%
31-45
6
23%
2
9%
46-60
7
27%
6
27%
61-75
4
15%
4
18%
76-90
Пропущено
31
25
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
7
23%
5
20%
1-15
3
10%
6
24%
16-30
5
16%
3
12%
31-45
2
6%
3
12%
46-60
7
23%
2
8%
61-75
7
23%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0
Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1
Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Фрайбург
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
52
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
88
79
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|46 - 12
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|49 - 15
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|32 - 30
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 20
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 32
|20
|10.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|20 - 27
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 31
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|31 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 33
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 28
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|30 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|21 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 3:2 Фрайбург
Исход игры
Хайденхайм
14.2% (17)
Ничья
35% (42)
Фрайбург
50.8% (61)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (39)
1:2 Фрайбург
29.2% (35)
0:1 Фрайбург
13.3% (16)
2:1 Хайденхайм
10% (12)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 Фрайбург
2.5% (3)
1:0 Хайденхайм
1.7% (2)
2:3 Фрайбург
1.7% (2)
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