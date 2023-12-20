Замена в составе "Интера": Вместо Биссекка на поле появился Павар.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!! Аугусто!!! Димарко навесил от углового флага, а Аугусто никто не мешал нанести удар головой с одиннадцатиметровой отметки! Счет открыт!

Барелла совершил длинный рывок и на подходе к штрафной решил пробить по воротам гостей, но мяч прошел мимо.

Фаббьян нарушил правила на Дармиане, уложив того на газон.

Тюрам попытался пройти по левому флангу, но уперся сразу в двух соперников и потерял мяч.

Вот и "Болонья" наконец перешла на чужую половину поля, но пока не может добраться до ворот "Интера".

Замена у "Интера": Вместо Мартинеса на поле вышел Мхитарян.

Тюрам прострелил от края штрафной во вратарскую "Болоньи", но никто из его партнеров не смог замкнуть передачу.

Аугусто оказался на газоне после удара по лицу от Урбаньски, но арбитр проглядел фол.

Пытается "Интер" вскрыть плотную оборону "Болонью", играя низом, но пока безуспешно.

Сенси решил пробить с дальней дистанции, но мяч прошел намного выше ворот.

Завершен второй тайм! Счет по-прежнему 0:0. Ждем дополнительное время!

Не спешит "Интер", хотя, казалось бы, нужно дожимать соперника, ведь гол уже близок.

Салемакерс попробовал в касание пробить по воротам, но мяч срезался с его ноги.

Ликояннис высказал свое недовольство судье, который не зафиксировал нарушение правил на нем.

Замена у "Интера": Вместо Аслани на поле вышел Сенси.

Практически всем составом "Болонья" находится в своей штрафной площади, но "Интер" все равно не грузит, а пытается низом вскрыть оборону соперника.

Димарко вошел в штрафную "Болоньи" и хорошо приложился по мячу, но пробил точно по центру ворот.

Фаббьян получил желтую карточку за захват за футболку Сенси.

Димарко навесил в штрафную гостей, но до удара по воротам дело не дошло.

Долго команды не могли опустить мяч на землю, но по итогу он покинул пределы поля от игрока "Интера".

Пока никто не может захватить инициативу. Команды по очереди владеют мячом, но без особого обострения.

Салемакерс попытался обыграть Фраттези на входе в штрафную, но игрок миланского клуба не позволил себя обойти.

Бастони выкатил под удар Фраттези, который оказался в идеальной позиции и без опеки, но не смог попасть по мячу!

Низом пошел прострел в штрафную "Интера", но там Биссекк перехватил передачу соперника.

Моро набросил на ван Хойдонка, который завалился на газон в чужой штрафной. Однако никакого нарушения там не было.

МОМЕНТИЩЕ! Ошиблась "Болонья" при розыгрыше мяча от ворот, но Арнаутович, который принял игровой снаряд в районе одиннадцатиметровой отметки, не смог попасть по воротам!

Снова "Болонья" ошибается на своей половине поля. На этот раз мяч ушел в аут от Корацца.

Бастони классно подключил к атаке Аугусто, но тот не смог подать в штрафную "Болоньи", попав в соперника.

Не получилось у Аслани прострелить в центр с угла штрафной "Болоньи", но заработал угловой игрок "Интера". Стоит сказать, что у хозяев не получилось создать ничего опасного после подачи от флажка.

"Интер" разыграл штрафной удар, из которого получилось заработать угловой.

Уже пятый угловой подал "Интер", а у гостей пока ни одного.

У Аугусто получилось обмануть на фланге соперника, но после его подачи мяч прилетел точно в руки Равалье.

Снова заработал угловой удар "Интер", после подачи которого Лукуми подставил голову и перевел мяч на еще один корнер.

Возможно, мяч попал в руку кому-то из игроков "Болоньи" в своей штрафной площади, но пока нет паузы для включения бригады VAR.

Нет гола! Равалья тащит удар Лаутаро Мартинеса, который пробил в угол, но на идеальной высоте для голкипера!

Арнаутович хорошо закрутил мяч в дальний угол, но "круглый" не влетел в ворота! Очень близко было к каркасу ворот.

МОМЕНТ! Биссекк обыграл двух соперников и покатил на Лаутаро, который зарядил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной!

Первая замена у "Болоньи": Вместо Моро на поле вышел Эль-Аззузи.

Равалья начал затягивать время за 20 минут до конца матча. Не рановато ли? Хотя передышка сейчас действительно нужна гостям.

Аугусто закручивал мяч в дальний угол, но совсем немного ему не хватило, чтобы поразить сетку ворот "Болоньи"!

Корацца подал в штрафную площадь "Интера", где Арнаутович не попал по воротам.

Замена у "Интера": Вместо Классена на поле вышел Барелла.

Замена у "Интера": Вместо Арнаутовича на поле появился Тюрам.

Своей заменой отвечает "Болонья": Вместо Корацца на поле вышел де Сильвестри.

Пострадал в одном из эпизодов игрок "Болоньи". Медицинская бригада на поле.

Первый тайм

— Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму. Перерыв!

45' Ликояннис навесил в штрафную "Интера", где игрок миланского клуба головой вынес мяч от своих ворот.

44' Аугусто сыграл рукой на своей половине поля. Штрафной удар.

43' Ван Хойдонк хотел убежать в быструю атаку, но Ачерби остановил его с помощью захвата за футболку.

42' Аслани навесил в штрафную "Болоньи", но мяч сразу же был оттуда выбит.

41' Ликояннис проиграл борьбу Мартинесу у своего углового флажка и уложил соперника на газон. Первая желтая карточка в игре.

40' Фаббьян упал у штрафной "Интера" после контакта с соперником, но рефери нарушения не увидел.

39' 60% на 40% в пользу "Интера" в плане владения мячом.

38' Получилось у "Интера" остановить быструю атаку гостей, но мяч при этом остался у "Болоньи". Ликояннис будет исполнять аут.

37' Бастони остался один на левом фланге и прострелил на Мартинеса, которому совсем немного не хватило, чтобы завершить атаку ударом!

36' Лукуми упустил мяч за боковую линию, не находясь под давлением. Можно сделать скидку на то, что оказался не на своей позиции центральный защитник.

35' Фраттези вышел на ударную позицию, но вместо удара решил разрезать оборону соперника своей передачей, которая у него не прошла.

33' И снова ошибается "Болонья", но тут же получилось у игроков обороны исправить свою ошибку.

32' Защита "Болоньи" ошиблась в поперечной передаче и едва не привезла момент на свои ворота, но у "Интера" не получилось воспользоваться осечкой соперника.

31' МОМЕНТ! Аугусто подхватил мяч и сделал классный прострел в штрафную "Болоньи", где в касание пробил Фраттези, но вратарь успел среагировать на непростой выстрел!

30' Аугусто оказался неправ, "протаранив" соперника у чужого углового флажка.

29' Лаутаро Мартинес очень хорошо цепляется за мячи, но пока это происходит только в центре поля. Не пускает соперник нападающего "Интера" к своей штрафной.

27' Пока активный прессинг не приносит успеха командам, но они продолжают сразу бросаться в отбор после потерь.

26' Ликояннис выполнил подачу в штрафную "Интера", где Аудеро первым оказался на мяче.

25' Фаббьян догнал уходящий мяч, но не смог придумать интересное продолжение атаки для "Болоньи".

24' По левому краю хотели провести атаку игроки "Болоньи", но не смогли продавить фланг соперника.

23' Мяч перелетел через всех и пришел на ногу к Фраттези, который, видимо, не поверил такому развитию событий и не смог нанести хороший удар, но при этом "круглый" чуть не залетел в нижний угол ворот, пролетев рядом со штангой.

22' Бастони заработал угловой удар для своей команды. Неплохой шанс для "Интера" распечатать ворота соперника.

21' "Интер" чаще проводит свои атаки с левого фланга, где очень активно подключается Бастони.

19' На дальнюю штангу "Болоньи" был выполнен заброс, но два игрока "Интера" помешали друг другу пробить, и мяч покинул пределы поля.

18' Лаутаро сделал скидку на Фраттези, который завалился на газон в чужой штрафной. Арбитр говорит, что пенальти нет!

17' Длинный заброс последовал в штрафную площадь "Болоньи", но там не оказалось никого из игроков "Интера".

16' "Болонья" действует по такому же принципу, как и "Интер". Команда держит мяч на своей половине и приглашает соперника к себе.

14' Ван Хойдонк сыграл рукой на чужой половине поля, но не согласен он с решением арбитра назначить штрафной удар.

13' Какую красоту мог сейчас исполнить Салемакерс! Ликояннис подал в штрафную "Интера" с левого фланга, где Салемакерс пяткой попытался отправить мяч в сетку, но игровой снаряд прошел рядом с "девяткой"!

12' Хорошую атаку провели футболисты "Интера", которая завершилась дальним ударом Аслани - мяч прошел намного выше перекладины.

11' "Болонья" на протяжении минуты владела мячом на половине "Интера", но после очередной передачи Ликояннис не смог дотянуться до мяча и "круглый" покинул поле.

9' Хороший выстрел получился у Классена после отскока мяча от соперника, но плотный удар с линии штрафной принял на себя голкипер "Болоньи"!

8' Биссекк был близок, чтобы пробить головой после подачи, но Равалья оказался на мяче первым.

7' "Интер" удачно отобрал мяч на чужой половине поля, но у Аугусто не получилось выполнить навес - попал в защитника.

6' Пытаются хозяева найти свободные зоны, однако пока "Болонья" действует на своей половине поля предельно аккуратно.

5' Арнаутович забрался в офсайд после длинной передачи от Мартинеса.

4' Пока футболисты "Интера" катают мяч на своей половине поля и пытаются вытянуть соперника на себя. "Болонья" очень высоко поднимается и активно идет в прессинг.

3' Лаутаро Мартинес увидел вбегающего в чужую штрафную Фраттези, но разрезающая передача на него не прошла.

2' Гости разыграли мяч с центра поля. "Болонья" сегодня играет в белой форме, "Интер" — в оранжевой.