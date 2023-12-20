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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Интер Милан
1:0
Доп. время (1 тайм)
Болонья
0'
41' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
58' Желтая карточка
Ван Хойдонк Сидней
0:0
65' Не забитый пенальти
Мартинес Лаутаро
88' Желтая карточка
Фаббьян Джованни
90' Желтая карточка
Биссекк Янн-Аурель
1:0
92' Гол
Аугусто Карлос

Ход матча

41'
 
Ликояннис Хараламбос
58'
 
Ван Хойдонк Сидней
65'
Мартинес Лаутаро
0:0
69'
 
Эль-Аззузи Уссама
Моро Никола
74'
Тюрам Маркус
Арнаутович Марко
 
74'
Барелла Николо
Классен Дэви
 
75'
Димарко Федерико
Бастони Алессандро
 
76'
 
Де Сильвестри Лоренцо
Корацца Томмазо
83'
Сенси Стефано
Аслани Кристьян
 
85'
 
Ндой Дан
Салемакерс Алексис
85'
 
Зиркзее Джошуа
Ван Хойдонк Сидней
88'
 
Фаббьян Джованни
90'
Биссекк Янн-Аурель
 
91'
Павар Бенжамен
Биссекк Янн-Аурель
 
92'
Аугусто Карлос
(Димарко Федерико)
1:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 124
Интер Милан 96% (119)
X 0.8% (1)
Болонья 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
Ничья
Болонья
7.50
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Аудеро
Эмиль
31
Биссекк
Янн-Аурель
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
16
Фраттези
Давиде
21
Аслани
Кристьян
14
Классен
Дэви
30
Аугусто
Карлос
8
Арнаутович
Марко
10
Мартинес
Лаутаро
34
Равалья
Федерико
16
Корацца
Томмазо
26
Лукуми
Джон
31
Бёкема
Сэм
22
Ликояннис
Хараламбос
6
Моро
Никола
20
Эбишер
Мишель
56
Салемакерс
Алексис
82
Урбаньски
Кацпер
80
Фаббьян
Джованни
77
Ван
Хойдонк
Сидней
Интер Милан
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Милан
Болонья

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

31 матч

61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
6:1
СA
2:1
СA
6:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

2.35
1.57

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

10
23

Голов в среднем за матч

0.71
1.35

Среднее время на гол

126
66

Всего голов

50
45

Голов в среднем за матч

1.61
1.45

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

55
62

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Никола 1 0.33
Ван Хойдонк Сидней 1 0.33
Зиркзее Джошуа 1 0.33
Корацца Томмазо 1 0.33

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссекк Янн-Аурель 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ликояннис Хараламбос 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Фаббьян Джованни 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3
Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Болонья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0
Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0

Результаты матчей

Интер Милан
Болонья

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Интер Милан
Болонья
Милан
Кальяри
Аталанта
Сассуоло
Рома
Кремонезе
Ювентус
Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1 Лацио
0 Дженоа
6 Фиорентина
3 Парма
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • Замена
    98'
    Замена у "Интера": Вместо Мартинеса на поле вышел Мхитарян. 
  • 97'
    Вот и "Болонья" наконец перешла на чужую половину поля, но пока не может добраться до ворот "Интера".
  • 96'
    Тюрам попытался пройти по левому флангу, но уперся сразу в двух соперников и потерял мяч.
  • Фол, нарушение
    95'
    Фаббьян нарушил правила на Дармиане, уложив того на газон.
  • 94'
    Барелла совершил длинный рывок и на подходе к штрафной решил пробить по воротам гостей, но мяч прошел мимо. 
  • Описание гола
    93'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!! Аугусто!!! 
    Димарко навесил от углового флага, а Аугусто никто не мешал нанести удар головой с одиннадцатиметровой отметки! Счет открыт!
  • Замена
    92'
    Замена в составе "Интера": Вместо Биссекка на поле появился Павар.
  • Первый тайм начался
    91'
    Стартовал первый овертайм!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Завершен второй тайм! Счет по-прежнему 0:0. Ждем дополнительное время!
  • 90'
    Сенси решил пробить с дальней дистанции, но мяч прошел намного выше ворот. 
  • Желтая карточка
    90'
    Биссекк получил желтую карточку за грубый фол.
  • 90'
    Пытается "Интер" вскрыть плотную оборону "Болонью", играя низом, но пока безуспешно.
  • 90'
    Аугусто оказался на газоне после удара по лицу от Урбаньски, но арбитр проглядел фол. 
  • 90'
    Тюрам прострелил от края штрафной во вратарскую "Болоньи", но никто из его партнеров не смог замкнуть передачу. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавлено ко второму тайму.
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    • 89'
      Димарко навесил в штрафную гостей, но до удара по воротам дело не дошло. 
    • Желтая карточка
      88'
      Фаббьян получил желтую карточку за захват за футболку Сенси. 
    • 87'
      Димарко вошел в штрафную "Болоньи" и хорошо приложился по мячу, но пробил точно по центру ворот.
    • Замена
      86'
      Замена в составе "Болоньи": Вместо Салемакерса вышел Ндой. 
    • Замена
      85'
      Замена в составе "Болоньи": Вместо Ван Хойдонка вышел Зиркзее.
    • 84'
      Практически всем составом "Болонья" находится в своей штрафной площади, но "Интер" все равно не грузит, а пытается низом вскрыть оборону соперника. 
    • Замена
      83'
      Замена у "Интера": Вместо Аслани на поле вышел Сенси.
    • 82'
      Ликояннис высказал свое недовольство судье, который не зафиксировал нарушение правил на нем. 
    • 81'
      Салемакерс попробовал в касание пробить по воротам, но мяч срезался с его ноги. 
    • 80'
      Не спешит "Интер", хотя, казалось бы, нужно дожимать соперника, ведь гол уже близок. 
    • Травма, повреждение
      78'
      Пострадал в одном из эпизодов игрок "Болоньи". Медицинская бригада на поле. 
    • Замена
      77'
      Своей заменой отвечает "Болонья": Вместо Корацца на поле вышел де Сильвестри. 
    • Замена
      76'
      Замена у "Интера": Вместо Бастони вышел Димарко.
    • Замена
      75'
      Замена у "Интера": Вместо Арнаутовича на поле появился Тюрам.
    • Замена
      74'
      Замена у "Интера": Вместо Классена на поле вышел Барелла.
    • 73'
      Корацца подал в штрафную площадь "Интера", где Арнаутович не попал по воротам.
    • Опасный момент
      72'
      Аугусто закручивал мяч в дальний угол, но совсем немного ему не хватило, чтобы поразить сетку ворот "Болоньи"!
    • 71'
      Равалья начал затягивать время за 20 минут до конца матча. Не рановато ли? Хотя передышка сейчас действительно нужна гостям.
    • Замена
      70'
      Первая замена у "Болоньи": Вместо Моро на поле вышел Эль-Аззузи.
    • Опасный момент
      69'
      МОМЕНТ! Биссекк обыграл двух соперников и покатил на Лаутаро, который зарядил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной!
    • Опасный момент
      67'
      Арнаутович хорошо закрутил мяч в дальний угол, но "круглый" не влетел в ворота! Очень близко было к каркасу ворот. 
    • Не забитый пенальти
      66'
      Нет гола! Равалья тащит удар Лаутаро Мартинеса, который пробил в угол, но на идеальной высоте для голкипера!

       
    • Пенальти!
      65'
      ПЕНАЛЬТИ! Лаутаро Мартинес у мяча!
    • Видеоповтор
      64'
      Судья идет смотреть видеоповтор. Кажется, Корацца все-таки сыграл рукой. 
    • 63'
      Возможно, мяч попал в руку кому-то из игроков "Болоньи" в своей штрафной площади, но пока нет паузы для включения бригады VAR.
    • Угловой
      62'
      Снова заработал угловой удар "Интер", после подачи которого Лукуми подставил голову и перевел мяч на еще один корнер. 
    • 61'
      У Аугусто получилось обмануть на фланге соперника, но после его подачи мяч прилетел точно в руки Равалье. 
    • 60'
      Уже пятый угловой подал "Интер", а у гостей пока ни одного. 
    • Угловой
      59'
      "Интер" разыграл штрафной удар, из которого получилось заработать угловой.
    • Желтая карточка
      58'
      Ван Хойдонк получил желтую карточку за задержку Бастони. 
    • Угловой
      57'
      Не получилось у Аслани прострелить в центр с угла штрафной "Болоньи", но заработал угловой игрок "Интера". Стоит сказать, что у хозяев не получилось создать ничего опасного после подачи от флажка.
    • 56'
      Бастони классно подключил к атаке Аугусто, но тот не смог подать в штрафную "Болоньи", попав в соперника. 
    • 55'
      Снова "Болонья" ошибается на своей половине поля. На этот раз мяч ушел в аут от Корацца.
    • Опасный момент
      53'
      МОМЕНТИЩЕ! Ошиблась "Болонья" при розыгрыше мяча от ворот, но Арнаутович, который принял игровой снаряд в районе одиннадцатиметровой отметки, не смог попасть по воротам! 
    • 52'
      Моро набросил на ван Хойдонка, который завалился на газон в чужой штрафной. Однако никакого нарушения там не было.
    • 51'
      Низом пошел прострел в штрафную "Интера", но там Биссекк перехватил передачу соперника.
    • 50'
      Бастони выкатил под удар Фраттези, который оказался в идеальной позиции и без опеки, но не смог попасть по мячу!
    • 49'
      Салемакерс попытался обыграть Фраттези на входе в штрафную, но игрок миланского клуба не позволил себя обойти.
    • 48'
      Пока никто не может захватить инициативу. Команды по очереди владеют мячом, но без особого обострения. 
    • 47'
      Долго команды не могли опустить мяч на землю, но по итогу он покинул пределы поля от игрока "Интера".
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму. Перерыв! 
    • 45'
      Ликояннис навесил в штрафную "Интера", где игрок миланского клуба головой вынес мяч от своих ворот.
    • Фол, нарушение
      44'
      Аугусто сыграл рукой на своей половине поля. Штрафной удар.
    • Фол, нарушение
      43'
      Ван Хойдонк хотел убежать в быструю атаку, но Ачерби остановил его с помощью захвата за футболку. 
    • 42'
      Аслани навесил в штрафную "Болоньи", но мяч сразу же был оттуда выбит. 
    • Желтая карточка
      41'
      Ликояннис проиграл борьбу Мартинесу у своего углового флажка и уложил соперника на газон. Первая желтая карточка в игре.
    • 40'
      Фаббьян упал у штрафной "Интера" после контакта с соперником, но рефери нарушения не увидел. 
    • 39'
      60% на 40% в пользу "Интера" в плане владения мячом. 
    • 38'
      Получилось у "Интера" остановить быструю атаку гостей, но мяч при этом остался у "Болоньи". Ликояннис будет исполнять аут. 
    • 37'
      Бастони остался один на левом фланге и прострелил на Мартинеса, которому совсем немного не хватило, чтобы завершить атаку ударом!
    • 36'
      Лукуми упустил мяч за боковую линию, не находясь под давлением. Можно сделать скидку на то, что оказался не на своей позиции центральный защитник. 
    • 35'
      Фраттези вышел на ударную позицию, но вместо удара решил разрезать оборону соперника своей передачей, которая у него не прошла. 
    • 33'
      И снова ошибается "Болонья", но тут же получилось у игроков обороны исправить свою ошибку. 
    • 32'
      Защита "Болоньи" ошиблась в поперечной передаче и едва не привезла момент на свои ворота, но у "Интера" не получилось воспользоваться осечкой соперника. 
    • Опасный момент
      31'
      МОМЕНТ! Аугусто подхватил мяч и сделал классный прострел в штрафную "Болоньи", где в касание пробил Фраттези, но вратарь успел среагировать на непростой выстрел!
    • Фол, нарушение
      30'
      Аугусто оказался неправ, "протаранив" соперника у чужого углового флажка. 
    • 29'
      Лаутаро Мартинес очень хорошо цепляется за мячи, но пока это происходит только в центре поля. Не пускает соперник нападающего "Интера" к своей штрафной.
    • 27'
      Пока активный прессинг не приносит успеха командам, но они продолжают сразу бросаться в отбор после потерь. 
    • 26'
      Ликояннис выполнил подачу в штрафную "Интера", где Аудеро первым оказался на мяче. 
    • 25'
      Фаббьян догнал уходящий мяч, но не смог придумать интересное продолжение атаки для "Болоньи". 
    • 24'
      По левому краю хотели провести атаку игроки "Болоньи", но не смогли продавить фланг соперника. 
    • Опасный момент
      23'
      Мяч перелетел через всех и пришел на ногу к Фраттези, который, видимо, не поверил такому развитию событий и не смог нанести хороший удар, но при этом "круглый" чуть не залетел в нижний угол ворот, пролетев рядом со штангой. 
    • Угловой
      22'
      Бастони заработал угловой удар для своей команды. Неплохой шанс для "Интера" распечатать ворота соперника.
    • 21'
      "Интер" чаще проводит свои атаки с левого фланга, где очень активно подключается Бастони.
    • 19'
      На дальнюю штангу "Болоньи" был выполнен заброс, но два игрока "Интера" помешали друг другу пробить, и мяч покинул пределы поля. 
    • 18'
      Лаутаро сделал скидку на Фраттези, который завалился на газон в чужой штрафной. Арбитр говорит, что пенальти нет!
    • 17'
      Длинный заброс последовал в штрафную площадь "Болоньи", но там не оказалось никого из игроков "Интера".
    • 16'
      "Болонья" действует по такому же принципу, как и "Интер". Команда держит мяч на своей половине и приглашает соперника к себе. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Ван Хойдонк сыграл рукой на чужой половине поля, но не согласен он с решением арбитра назначить штрафной удар.
    • Опасный момент
      13'
      Какую красоту мог сейчас исполнить Салемакерс! Ликояннис подал в штрафную "Интера" с левого фланга, где Салемакерс пяткой попытался отправить мяч в сетку, но игровой снаряд прошел рядом с "девяткой"!
    • 12'
      Хорошую атаку провели футболисты "Интера", которая завершилась дальним ударом Аслани - мяч прошел намного выше перекладины. 
    • 11'
      "Болонья" на протяжении минуты владела мячом на половине "Интера", но после очередной передачи Ликояннис не смог дотянуться до мяча и "круглый" покинул поле. 
    • Опасный момент
      9'
      Хороший выстрел получился у Классена после отскока мяча от соперника, но плотный удар с линии штрафной принял на себя голкипер "Болоньи"!
    • 8'
      Биссекк был близок, чтобы пробить головой после подачи, но Равалья оказался на мяче первым. 
    • 7'
      "Интер" удачно отобрал мяч на чужой половине поля, но у Аугусто не получилось выполнить навес - попал в защитника. 
    • 6'
      Пытаются хозяева найти свободные зоны, однако пока "Болонья" действует на своей половине поля предельно аккуратно. 
    • Офсайд
      5'
      Арнаутович забрался в офсайд после длинной передачи от Мартинеса. 
    • 4'
      Пока футболисты "Интера" катают мяч на своей половине поля и пытаются вытянуть соперника на себя. "Болонья" очень высоко поднимается и активно идет в прессинг.
    • 3'
      Лаутаро Мартинес увидел вбегающего в чужую штрафную Фраттези, но разрезающая передача на него не прошла. 
    • 2'
      Гости разыграли мяч с центра поля. "Болонья" сегодня играет в белой форме, "Интер" — в оранжевой. 
    • Первый тайм начался
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Ликояннис Хараламбос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Болонья

    Исход игры
    Интер Милан
    96% (119)
    Ничья
    0.8% (1)
    Болонья
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    51.79% (58)
    Нет
    48.21% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    38.7% (48)
    2:0 Интер Милан
    23.4% (29)
    1:0 Интер Милан
    13.7% (17)
    3:0 Интер Милан
    6.5% (8)
    3:1 Интер Милан
    5.6% (7)
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