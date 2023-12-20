1:0
Доп. время (1 тайм)
0'
41' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
58' Желтая карточкаВан Хойдонк Сидней
0:0
65' Не забитый пенальтиМартинес Лаутаро
88' Желтая карточкаФаббьян Джованни
90' Желтая карточкаБиссекк Янн-Аурель
1:0
92' ГолАугусто Карлос
Ход матча
65'
0:0
88'
92'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
11 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
77
Аудеро
Эмиль
14
Классен
Дэви
26
Лукуми
Джон
31
Бёкема
Сэм
- Основной состав
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Сарр АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
История личных встреч
Интер Милан
Болонья
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
31 матч
61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
22
Голов в среднем за матч
2.35
1.57
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
10
23
Голов в среднем за матч
0.71
1.35
Среднее время на гол
126
66
Всего голов
50
45
Голов в среднем за матч
1.61
1.45
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
55
62
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Никола
|1
|0.33
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0.33
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.33
|Корацца Томмазо
|1
|0.33
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3
Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Болонья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0
Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
Результаты матчей
Интер Милан
Болонья
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Парма
|Бонни Анж-Йоан
|3
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|Дженоа
|Ретеги Матео
|2
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Болонья
Исход игры
Интер Милан
96% (119)
Ничья
0.8% (1)
Болонья
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.04% (65)
Меньше
41.96% (47)
Обе команды забьют
Да
51.79% (58)
Нет
48.21% (54)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
38.7% (48)
2:0 Интер Милан
23.4% (29)
1:0 Интер Милан
13.7% (17)
3:0 Интер Милан
6.5% (8)
3:1 Интер Милан
5.6% (7)
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