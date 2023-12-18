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Интер Милан
 
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Болонья
Прогнозы 34
Интер Милан 100% (34)
X 0% (0)
Болонья 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Болонья
6.60
4.52
6.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Интер Милан
Болонья

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

31 матч

61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.2%
41.9%
12.9%
14 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
6:1
СA
2:1
СA
6:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

2.35
1.57

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

10
23

Голов в среднем за матч

0.71
1.35

Среднее время на гол

126
66

Всего голов

50
45

Голов в среднем за матч

1.61
1.45

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

55
62

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Никола 1 0.5
Ван Хойдонк Сидней 1 0.5
Зиркзее Джошуа 1 0.5
Корацца Томмазо 1 0.5

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3
Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Болонья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0
Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0

Результаты матчей

Интер Милан
Болонья

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Наполи
Фрозиноне
Интер Милан
Болонья
Милан
Кальяри
Аталанта
Сассуоло
Рома
Кремонезе
Ювентус
Салернитана
1 Лацио
0 Дженоа
6 Фиорентина
3 Парма
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 34
    Интер Милан 100% (34)
    X 0% (0)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Болонья
    6.60
    4.52
    6.50
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.29% (19)
    Меньше
    45.71% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    45.71% (16)
    Нет
    54.29% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    40% (14)
    2:0 Интер Милан
    31.4% (11)
    1:0 Интер Милан
    14.3% (5)
    3:0 Интер Милан
    8.6% (3)
    3:1 Интер Милан
    5.7% (2)
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