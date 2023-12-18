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  4. Кубок лиги 2023-2024
Стадион: .
Ливерпуль
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 34
Ливерпуль 91.2% (31)
X 2.9% (1)
Вест Хэм 5.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Вест Хэм
5.00
6.60
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6.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
Вест Хэм

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

33 матча

63.6%
15.2%
21.2%
21 победа 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

2.12
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.44
0.65

Среднее время на гол

62
139

Всего голов

59
43

Голов в среднем за матч

1.79
1.3

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 2 1
Жота Диогу 1 0.5
Собослаи Доминик 1 0.5
Нуньес Дарвин 1 0.5
Эндо Ватару 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Куанса Джарелл 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 1 0.5
Боуэн Джаррод 1 0.5
Кудус Мохаммед 1 0.5
Агер Наиф 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Гакпо Коди 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соучек Томаш 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вест Хэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1

Результаты матчей

Ливерпуль
Вест Хэм

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
1/4 финала
Порт Вейл
Мидлсбро
Эвертон
Фулхэм
Челси
Ньюкасл
Ливерпуль
Вест Хэм
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Болдуин Эйден 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 34
    Ливерпуль 91.2% (31)
    X 2.9% (1)
    Вест Хэм 5.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Вест Хэм
    5.00
    6.60
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Хэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    91.7% (33)
    Ничья
    2.8% (1)
    Вест Хэм
    5.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    47.2% (17)
    2:0 Ливерпуль
    22.2% (8)
    3:1 Ливерпуль
    16.7% (6)
    1:0 Ливерпуль
    5.6% (2)
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    Ливерпуль
    Вест Хэм
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