Стадион: Hoeddvoll Stadion.
0'
0:1
9' ГолOle Breistoel
29' Желтая карточкаEven Bydal
33' Желтая карточкаThomas Lillo
1:1
38' ГолSyver Skundberg Skeide
54' Желтая карточкаJulius Friberg Skaug
81' Желтая карточкаSyver Skundberg Skeide
81' Желтая карточкаAnders Bjoerntvedt Olsen
82' Желтая карточкаMarius Svanberg Alm
Ход матча
9'
29'
33'
38'
28
Зико
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Mirza Mulac
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
История личных встреч
Хёдд
Люн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|8
|0.25
|Gustav Mogensen
|4
|0.13
|Torbjoern Kallevaag
|2 (1)
|0.06
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0.06
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0.06
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.06
|Syver Skundberg Skeide
|2
|0.06
|Thomas Lillo
|2
|0.06
|Sander Sundnes
|1
|0.03
|Peder Neersveen
|1
|0.03
|Halvard Urnes
|1
|0.03
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.03
|Зико Ренато
|0
|0
|Rasmus Bonde
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ole Breistoel
|3
|0.75
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|3
|0.75
|Henrik Kristiansen
|1
|0.25
|Хеллум Андреас
|0
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скривен Альфред
|6
|0
|Halvard Urnes
|4
|1
|Torbjoern Kallevaag
|5
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|5
|0
|Marius Svanberg Alm
|4
|0
|Sander Sundnes
|4
|0
|Syver Skundberg Skeide
|4
|0
|Sverre Oekland
|3
|0
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Thomas Lillo
|3
|0
|Peder Neersveen
|2
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0
|Gustav Mogensen
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Oerjan Heiberg
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Even Bydal
|1
|0
|Julius Friberg Skaug
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
11
0
Хёдд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Люн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
24
2
Упущенные победы
9
3
Хёдд
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Люн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
28
2
Упущенные победы
20
3
Голы по времени матча
Забито
16
2
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
20 Не забивали 2
3
19%
1
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
15
0
8 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
9 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 0
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
23 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
75%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
26
2
9 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 1
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
4
15%
1
50%
61-75
7
27%
1
50%
76-90
Забито
29
6
14 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 3
12 Не забивали 0
5
17%
1
17%
1-15
3
10%
1
17%
16-30
6
21%
1
17%
31-45
4
14%
3
50%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
21%
0
0%
76-90
Пропущено
41
2
17 В 1-м тайме 0
24 Во 2-м тайме 2
18 Пропускали первыми 0
23 Не пропускали 1
4
10%
0
0%
1-15
8
20%
0
0%
16-30
5
12%
0
0%
31-45
9
22%
0
0%
46-60
6
15%
1
50%
61-75
9
22%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люн - Хёдд 3:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Хёдд - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Хёдд 0:1
Хёдд - Согндаль 2:2 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Мосс - Хёдд 3:0 Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2 Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3
Люн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1
Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1 Люн - Арендал 4:3 Люн - Браттвог 1:0 Волеренга-2 - Люн 1:2 Хьельсос - Люн 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Нутодден 4:0 Люн - Волеренга-2 4:0 Олесунн 2 - Люн 1:2
Результаты матчей
Хёдд
Люн
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
510
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
823
21
229
12
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|16 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Adem Gueven
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7