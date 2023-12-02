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  4. Норвегия
  5. Первый дивизион 2023
Стадион: .
Хёдд
1:2
Конец матча
Люн
0'
0:1
9' Гол
Ole Breistoel
29' Желтая карточка
Even Bydal
33' Желтая карточка
Thomas Lillo
1:1
38' Гол
Syver Skundberg Skeide
54' Желтая карточка
Julius Friberg Skaug
81' Желтая карточка
Syver Skundberg Skeide
81' Желтая карточка
Anders Bjoerntvedt Olsen
82' Желтая карточка
Marius Svanberg Alm
1:2
88' Гол
Henrik Elvevold
90'+4
1
Ole-Monrad
Alme
4
Peder
Neersveen
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
20
Syver
Skundberg
Skeide
11
Torbjoern
Kallevaag
28
Зико
Ренато
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
21
Gustav
Mogensen
9
Скривен
Альфред
1
Alexander
Pedersen
22
Haavard
Meinseth
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
18
Зольберг-Нильсен
Герман
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
19
Хеллум
Андреас
16
Ole
Breistoel
Хёдд
3-4-3
Люн
4-3-3

История личных встреч

Хёдд
Люн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 8 0.25
Gustav Mogensen 4 0.13
Torbjoern Kallevaag 2 (1) 0.06
Erlend Hellevik Larsen 2 0.06
Холланд-Тёссе Кьетил 2 0.06
Isak Gabriel Skotheim 2 0.06
Syver Skundberg Skeide 2 0.06
Thomas Lillo 2 0.06
Sander Sundnes 1 0.03
Peder Neersveen 1 0.03
Halvard Urnes 1 0.03
Simen Kvia-Egeskog 1 0.03
Зико Ренато 0 0
Rasmus Bonde 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ole Breistoel 3 0.75
Anders Bjoerntvedt Olsen 3 0.75
Henrik Kristiansen 1 0.25
Henrik Elvevold 1 0.25
Хеллум Андреас 0 0
Зольберг-Нильсен Герман 0 0

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скривен Альфред 6 0
Halvard Urnes 4 1
Torbjoern Kallevaag 5 0
Erlend Hellevik Larsen 5 0
Marius Svanberg Alm 5 0
Syver Skundberg Skeide 5 0
Sander Sundnes 4 0
Sverre Oekland 3 0
Bernardo Morgado 3 0
Thomas Lillo 3 0
Peder Neersveen 2 0
Зико Ренато 2 0
Холланд-Тёссе Кьетил 2 0
Gustav Mogensen 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Oerjan Heiberg 1 0
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Even Bydal 1 0
Julius Friberg Skaug 1 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 1 0

Результаты матчей

Хёдд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

12
0
Хёдд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Люн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

24
2

Упущенные победы

9
3
Хёдд
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Люн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

28
3

Упущенные победы

21
3

Голы по времени матча

Забито

17
4
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
20 Не забивали 2
3
18%
2
50%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
1
25%
76-90

Пропущено

17
1
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 1
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
1
100%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
24 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
75%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

26
2
9 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 1
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
4
15%
1
50%
61-75
7
27%
1
50%
76-90

Забито

30
8
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
12 Не забивали 0
5
17%
2
25%
1-15
3
10%
1
13%
16-30
7
23%
1
13%
31-45
4
13%
3
38%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
20%
1
13%
76-90

Пропущено

43
3
18 В 1-м тайме 1
25 Во 2-м тайме 2
19 Пропускали первыми 0
24 Не пропускали 2
5
12%
0
0%
1-15
8
19%
0
0%
16-30
5
12%
1
33%
31-45
9
21%
0
0%
46-60
6
14%
1
33%
61-75
10
23%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люн - Хёдд 3:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Хёдд - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Хёдд 0:1
Хёдд - Согндаль 2:2 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Мосс - Хёдд 3:0 Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2 Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3
Люн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1
Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1 Люн - Арендал 4:3 Люн - Браттвог 1:0 Волеренга-2 - Люн 1:2 Хьельсос - Люн 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Нутодден 4:0 Люн - Волеренга-2 4:0 Олесунн 2 - Люн 1:2

Результаты матчей

Хёдд
Люн

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
3
13
1.5
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
8
24
1.5
3
1
2
30
2.5
1
3

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 16 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Adem Gueven 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 9
Брюне Диа Мамаду 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
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