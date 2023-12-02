Стадион: Hoeddvoll Stadion.
0'
0:1
9' ГолOle Breistoel
29' Желтая карточкаEven Bydal
33' Желтая карточкаThomas Lillo
1:1
38' ГолSyver Skundberg Skeide
54' Желтая карточкаJulius Friberg Skaug
81' Желтая карточкаSyver Skundberg Skeide
81' Желтая карточкаAnders Bjoerntvedt Olsen
82' Желтая карточкаMarius Svanberg Alm
1:2
88' ГолHenrik Elvevold
90'+4
Ход матча
9'
29'
33'
38'
88'
1:2
28
Зико
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Mirza Mulac
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
История личных встреч
Хёдд
Люн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|8
|0.25
|Gustav Mogensen
|4
|0.13
|Torbjoern Kallevaag
|2 (1)
|0.06
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0.06
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0.06
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.06
|Syver Skundberg Skeide
|2
|0.06
|Thomas Lillo
|2
|0.06
|Sander Sundnes
|1
|0.03
|Peder Neersveen
|1
|0.03
|Halvard Urnes
|1
|0.03
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.03
|Зико Ренато
|0
|0
|Rasmus Bonde
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ole Breistoel
|3
|0.75
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|3
|0.75
|Henrik Kristiansen
|1
|0.25
|Henrik Elvevold
|1
|0.25
|Хеллум Андреас
|0
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скривен Альфред
|6
|0
|Halvard Urnes
|4
|1
|Torbjoern Kallevaag
|5
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|5
|0
|Marius Svanberg Alm
|5
|0
|Syver Skundberg Skeide
|5
|0
|Sander Sundnes
|4
|0
|Sverre Oekland
|3
|0
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Thomas Lillo
|3
|0
|Peder Neersveen
|2
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0
|Gustav Mogensen
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Oerjan Heiberg
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Even Bydal
|1
|0
|Julius Friberg Skaug
|1
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
12
0
Хёдд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Люн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
24
2
Упущенные победы
9
3
Хёдд
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Люн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
28
3
Упущенные победы
21
3
Голы по времени матча
Забито
17
4
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
20 Не забивали 2
3
18%
2
50%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
1
25%
76-90
Пропущено
17
1
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 1
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
1
100%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
24 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
75%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
26
2
9 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 1
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
4
15%
1
50%
61-75
7
27%
1
50%
76-90
Забито
30
8
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
12 Не забивали 0
5
17%
2
25%
1-15
3
10%
1
13%
16-30
7
23%
1
13%
31-45
4
13%
3
38%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
20%
1
13%
76-90
Пропущено
43
3
18 В 1-м тайме 1
25 Во 2-м тайме 2
19 Пропускали первыми 0
24 Не пропускали 2
5
12%
0
0%
1-15
8
19%
0
0%
16-30
5
12%
1
33%
31-45
9
21%
0
0%
46-60
6
14%
1
33%
61-75
10
23%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люн - Хёдд 3:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Хёдд - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Хёдд 0:1
Хёдд - Согндаль 2:2 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Мосс - Хёдд 3:0 Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2 Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3
Люн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1
Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1 Люн - Арендал 4:3 Люн - Браттвог 1:0 Волеренга-2 - Люн 1:2 Хьельсос - Люн 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Нутодден 4:0 Люн - Волеренга-2 4:0 Олесунн 2 - Люн 1:2
Результаты матчей
Хёдд
Люн
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
511
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
824
31
230
13
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|16 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Adem Gueven
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7