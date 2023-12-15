Отбились после подачи углового лионцы, после чего рвались в быструю контратаку, но дело закончилось потерей мяча после пересечения центральной линии поля.

ОПАСНО! После навеса с левого фланга Балогун из центра штрафной площади сильно пробил головой, но мяч всё же просвистел над левой "девяткой".

На своей половине поля сейчас затеяли перепасовку монегаски, которая едва не закончилась грубой обрезкой, но Кён успел выскочить за пределы штрафной площади и в подкате выбить мяч, прежде чем до игрового снаряда добрался Ляказетт.

Солидно прибавилось в концовке первого тайма остроты, особенно у ворот "Лиона". Аклиуш пробил сейчас с левой ноги из полукружия штрафной площади точно в левый нижний угол ворот, но Лопеш в броске перевёл мяч на угловой.

Снова "ткачи" уверенно отработали на "втором этаже" после подачи углового у своих ворот, но на этот раз обошлось без попытки быстрой контратаки.

Аклиуш с правого края пытался выполнить мягкий заброс через защитников соперника на ход Фофана, но получилось жестковато, так что мяч прискакал к Лопешу.

Первый тайм окончен! Пока что без голов на стадионе "Луи II". Отдыхаем...

Право на штрафной удар в 26 метрах от ворот заработали "ткачи", левее центральной оси. Мата со стандарта выполнил удар по воротам, но послал мяч на пару метров выше ворот.

Тут же Мата сорвал контратаку "Монако", руками схватившись за шорты соперника. Сравнялся у нас счёт в матче по жёлтым карточкам.

Против Толиссо теперь нарушили правила в центре поля, но здесь не было никакой перспективной контратаки, так что повода для демонстрации очередного "горчичника" нет.

Тальяфико на своём левом фланге получил небольшое повреждение в жёстком единоборстве. Но ничего страшного, так что парню не пришлось вызывать в помощь медицинскую бригаду.

Аклиуш пробросил мяч через соперника на правый край чужой штрафной площади, но далековато получилось, так что первым на мяче оказался Лопеш.

Дьятта грубовато на правом фланге в глубине поля срезал в подкате Тальяфико. Арбитр, немного поразмыслив, принял решение обойтись здесь без карточки.

В целом достаточно посредственный темп демонстрирую обе команды под занавес этого матча. Попахивает тем, что до перерыва никто гол так и не забьёт.

Багогун оживил игру сочным дальним ударом после скидки от Аклиуша. Мяч летел точно под перекладину, но Лопешу удалось перевести мяч на угловой.

Правым флангом едва ли не впервые в этот вечер попытались обострить игру футболисты "Монако", но дело в итоге закончилось потерей мяча.

Минамино старается в этой встрече задавать тон атакам монегасков и раздавать передачи. Очень не хватает хозяевам поля в этой встрече Головина.

Мата с правого фланга на резком вираже старался сместиться в центр, но слишком он круто заложил, что привело к потере футболистом равновесия.

Судья Рюдди Буке сейчас не успел увернуться после поперечной передачи Минамино, что могло привести к перспективной контратаке "Лионе", но сейчас в таком случае арбитры обязаны останавливать игру и возвращать мяч под контроль той команды, чью атаку он невольно прервал.

Здорово на оборону отработал Ляказетт, который отобрал мяч неподалёку от своей штрафной площади. 32-летний форвард предпочитает не отсиживаться просто так в районе центрального круга, пока партнёры по команде двигаются, перекрывая зоны подступов к воротам Лопеша.

Снова начались проблемы с комбинированием у "Лиона", из-за чего подопечные Пьера Сейджа очень быстро теряют мяч.

Заброс на Балогуна прошёл на правый край штрафной площади, который выполнил не самый лучший наброс в центр, после чего судьи ещё и зафиксировали у него положение "вне игры".

Один из лучших теннисистов планеты Александр Зверев присутствует сегодня на трибунах. Похоже, что поддерживает он "Монако", но достаточно пассивно.

Ляказетт по центральной оси разогнал атаку гостей, после чего отпасовал немного назад и в центр на Шерки, но получилось в противоход партнёру по команде.

Первая жёлтая карточку в матче предъявлена Синго, который сорвал быструю контратаку "Лиона", не по правилам опрокинув на газон Нуама.

20' Штрафной удар монегаски заработали на левом фланге атаки. Диагональная подача последовала в район линии вратарской площади, откуда головой удалось пробить Синго, однако мяч полетел намного выше ворот.

19' Совсем как-то тихо стало на трибунах. Непонятно, почему фанаты "Лиона" столь пассивно исполняют свои обязанности, когда в такой атмосфере их прекрасно слышно.

18' Заброс вперёд в попытке развития атаки "Лиона" следовал в направлении Ляказетта, однако против последнего уверенно на опережении сработал Закария.

17' Балогун у штрафной площади гостей откровенно завозился с мячом, что в итоге привело к потере мяча. Фоларина окружили сразу четыре соперника.

16' Пьер Сейдж активно жестикулирует у кромки поля. Добротно его команда провела первую треть тайма. С такой игрой можно помечтать о положительном результате.

15' ГОЛ забил "Лион", но взятие ворот не зафиксировано. После диагонального прострела от Тальяфико Нуама реализовал выход 1 на 1 с вратарём, однако Эрнест был в очевидном положении "вне игры".

14' В ответной атаке монегаском Балогун ворвался на левый край штрафной площади и сильно пробил по воротам - Лопеш парировал мяч перед собой, а попытку добивания от Дьятта успел блокировать Тальяфико.

13' Перспективный штрафной удар "ткачи" заработали метрах в 23 от ворот соперника, правее центральной оси. Однако со стандарта Нуама пробил далеко не лучшим образом. Будет теперь удар от ворот.

12' Быструю контратаку разогнали гости правым флангом, откуда следовал навес в штрафную площадку в направление Шерки, но Синго эффектным ударом через себя с лёту сумел разрядить обстановку.

11' В новом игровом единоборстве в центральной зоне уже фол был зафиксирован в пользу хозяев - Минамино слегка подтолкнули в бок.

10' А теперь уже Камара нарушил правила при попытке обокрасть соперника на чужой половине поля. Пока что грубости нет, поэтому о жёлтых карточках не стоит говорить.

9' Достаточно большим фаворитом встречи букмекеры сегодня видят монегасков, но по дебютным минутам хозяева поля пока что особо не превосходят соперников. В середине поля сейчас был зафиксировал фол со стороны Синго.

8' Теперь Нуама с правого фланга ворвался в чужую штрафную площадку, финтами запутал Салису, но Закария классно сыграл на подстраховке, успев накрыть вражеского нападающего.

7' "Лион" провел первую атаку правым флангом, откуда прострельная передача следовала в район 11-метровой отметки, но защитники "Монако" уверенно разобрались в этой ситуации.

6' Отмечаем, что сегодня отсутствует на поле Александр Головин. Не имеет он права принимать участие в этой встрече, так как вынужден отбыть дисквалификацию.

5' У "Лиона" пока что комбинационная игра совершенно не получается, из-за чего он не может выйти с мячом за центральную линию поля.

4' Первую атаку левым флангом развили хозяева, откуда Аклиуш пытался прострелить вдоль ворот, но О'Брайан в подкате сумел блокировать эту попытку.

3' Обе команды не настроены на агрессивное начало встречи. Пока что монегаски спокойно катают мяч поперёк поля, а лионцы демонстрируют вялые попытки создания видимости коллективного прессинга.

2' Немного болельщиков собралось на трибунах стадиона "Луи II". "Лион" нынче является аутсайдером Лиги 1, поэтому его приезд не собрал аншлага и близко. Хорошо слышно даже гостевой фан-сектор.