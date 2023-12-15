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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Монако
0:0
Перерыв
Лион
0'
29' Желтая карточка
Синго Вилфред
32' Желтая карточка
Мата Клинтон

Ход матча

29'
Синго Вилфред
 
32'
 
Мата Клинтон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 133
Монако 91.7% (122)
X 4.5% (6)
Лион 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Кён
Филипп
99
Синго
Вилфред
6
Закария
Денис
22
Салису
Мохаммед
27
Дьятта
Крепен
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
18
Минамино
Такуми
21
Аклиуш
Манес
29
Балогун
Фоларин
1
Лопеш
Антони
12
О'Брайан
Джек
5
Ловрен
Деян
55
Чалета-Цар
Дуе
22
Мата
Клинтон
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
8
Толиссо
Корентен
37
Нуама
Эрнест
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
Монако
3-4-2-1
Лион
3-4-2-1

История личных встреч

Монако
Лион

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед

32 матча

34.4%
15.6%
50%
11 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.19
1.56

Среднее время на гол

41
57

Всего голов

55
43

Голов в среднем за матч

1.72
1.34

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 6 0.38
Минамино Такуми 5 0.31
Головин Александр 5 0.31
Балогун Фоларин 4 0.25
Аклиуш Манес 3 0.19
Скардовелли Вандерсон 2 0.13
Фофана Юссуф 1 0.06
Якобс Исмаил 1 0.06
Марипан Гильермо 1 0.06
Закария Денис 1 0.06
Боаду Мирон 1 0.06
Синго Вилфред 1 0.06
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 6 (1) 0.38
О'Брайан Джек 3 0.19
Нуама Эрнест 1 0.06
Тальяфико Николас 1 0.06
Альверо Скелли 1 0.06
Толиссо Корентен 1 (1) 0.06
Кумбеди Саэль 0 0
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 6 0
Головин Александр 5 0
Скардовелли Вандерсон 3 1
Синго Вилфред 4 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Дьятта Крепен 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Ади Хюттер 1 0
Диоп Эден 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Тальяфико Николас 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Ловрен Деян 2 0
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Морейра Диегу 1 0

Результаты матчей

Монако
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Лион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Монако
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Лион
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

14
7
Монако
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

15
4
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
13%
1
25%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
50%
61-75
1
7%
1
25%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
4
44%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
25%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
19%
5
29%
29%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Забито

31
13
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
6%
1
8%
1-15
8
26%
4
31%
16-30
5
16%
1
8%
31-45
8
26%
0
0%
46-60
4
13%
4
31%
61-75
4
13%
3
23%
76-90

Пропущено

20
28
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
6
30%
2
7%
1-15
2
10%
7
25%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
3
15%
4
14%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
4
20%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0
Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2
Лион
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2
Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0

Результаты матчей

Монако
Лион

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:4
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монако
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
1
1.5
2
6
3
4
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
6
2
1.5
1
6
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
12
3
1.5
3
12
6
9
2.5
2
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 15 9 5 1 16 - 6 32
3.
Монако
 0:0 Заявка 16 9 4 3 31 - 20 31
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Брест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 15 25
6.
Реймс
 Заявка 15 7 2 6 21 - 21 23
7.
Марсель
 Заявка 15 6 5 4 22 - 16 23
8.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
11.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12.
Гавр
 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 15 2 7 6 14 - 21 13
16.
Лорьян
 Заявка 15 2 6 7 20 - 29 12
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
18.
Лион
 0:0 Заявка 16 2 5 9 14 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 0:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Лорьян
 Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 0:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Брест
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Монако
 0:0 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Реймс
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
14.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
15.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
16.
Лион
 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Пока что без голов на стадионе "Луи II". Отдыхаем...
  • 45'
    Аклиуш с правого края пытался выполнить мягкий заброс через защитников соперника на ход Фофана, но получилось жестковато, так что мяч прискакал к Лопешу.
  • Угловой
    44'
    Снова "ткачи" уверенно отработали на "втором этаже" после подачи углового у своих ворот, но на этот раз обошлось без попытки быстрой контратаки.
  • Опасный момент
    43'
    Солидно прибавилось в концовке первого тайма остроты, особенно у ворот "Лиона". Аклиуш пробил сейчас с левой ноги из полукружия штрафной площади точно в левый нижний угол ворот, но Лопеш в броске перевёл мяч на угловой.
  • Опасный момент
    42'
    На своей половине поля сейчас затеяли перепасовку монегаски, которая едва не закончилась грубой обрезкой, но Кён успел выскочить за пределы штрафной площади и в подкате выбить мяч, прежде чем до игрового снаряда добрался Ляказетт.
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! После навеса с левого фланга Балогун из центра штрафной площади сильно пробил головой, но мяч всё же просвистел над левой "девяткой".
  • Угловой
    40'
    Отбились после подачи углового лионцы, после чего рвались в быструю контратаку, но дело закончилось потерей мяча после пересечения центральной линии поля.
  • Опасный момент
    39'
    Багогун оживил игру сочным дальним ударом после скидки от Аклиуша. Мяч летел точно под перекладину, но Лопешу удалось перевести мяч на угловой.
  • 38'
    В целом достаточно посредственный темп демонстрирую обе команды под занавес этого матча. Попахивает тем, что до перерыва никто гол так и не забьёт.
  • Фол, нарушение
    37'
    Дьятта грубовато на правом фланге в глубине поля срезал в подкате Тальяфико. Арбитр, немного поразмыслив, принял решение обойтись здесь без карточки.
  • 36'
    Аклиуш пробросил мяч через соперника на правый край чужой штрафной площади, но далековато получилось, так что первым на мяче оказался Лопеш.
  • Травма, повреждение
    34'
    Тальяфико на своём левом фланге получил небольшое повреждение в жёстком единоборстве. Но ничего страшного, так что парню не пришлось вызывать в помощь медицинскую бригаду.
  • Фол, нарушение
    33'
    Против Толиссо теперь нарушили правила в центре поля, но здесь не было никакой перспективной контратаки, так что повода для демонстрации очередного "горчичника" нет.
  • Желтая карточка
    32'
    Тут же Мата сорвал контратаку "Монако", руками схватившись за шорты соперника. Сравнялся у нас счёт в матче по жёлтым карточкам.
  • Фол, нарушение
    31'
    Право на штрафной удар в 26 метрах от ворот заработали "ткачи", левее центральной оси. Мата со стандарта выполнил удар по воротам, но послал мяч на пару метров выше ворот.
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    • Желтая карточка
      30'
      Первая жёлтая карточку в матче предъявлена Синго, который сорвал быструю контратаку "Лиона", не по правилам опрокинув на газон Нуама.
    • 30'
      Ляказетт по центральной оси разогнал атаку гостей, после чего отпасовал немного назад и в центр на Шерки, но получилось в противоход партнёру по команде.
    • 29'
      Один из лучших теннисистов планеты Александр Зверев присутствует сегодня на трибунах. Похоже, что поддерживает он "Монако", но достаточно пассивно.
    • Офсайд
      28'
      Заброс на Балогуна прошёл на правый край штрафной площади, который выполнил не самый лучший наброс в центр, после чего судьи ещё и зафиксировали у него положение "вне игры".
    • 27'
      Снова начались проблемы с комбинированием у "Лиона", из-за чего подопечные Пьера Сейджа очень быстро теряют мяч.
    • 26'
      Здорово на оборону отработал Ляказетт, который отобрал мяч неподалёку от своей штрафной площади. 32-летний форвард предпочитает не отсиживаться просто так в районе центрального круга, пока партнёры по команде двигаются, перекрывая зоны подступов к воротам Лопеша.
    • Судья
      25'
      Судья Рюдди Буке сейчас не успел увернуться после поперечной передачи Минамино, что могло привести к перспективной контратаке "Лионе", но сейчас в таком случае арбитры обязаны останавливать игру и возвращать мяч под контроль той команды, чью атаку он невольно прервал.
    • 24'
      Мата с правого фланга на резком вираже старался сместиться в центр, но слишком он круто заложил, что привело к потере футболистом равновесия.
    • 23'
      Минамино старается в этой встрече задавать тон атакам монегасков и раздавать передачи. Очень не хватает хозяевам поля в этой встрече Головина.
    • 22'
      Правым флангом едва ли не впервые в этот вечер попытались обострить игру футболисты "Монако", но дело в итоге закончилось потерей мяча.
    • Фол, нарушение
      20'
      Штрафной удар монегаски заработали на левом фланге атаки. Диагональная подача последовала в район линии вратарской площади, откуда головой удалось пробить Синго, однако мяч полетел намного выше ворот.
    • 19'
      Совсем как-то тихо стало на трибунах. Непонятно, почему фанаты "Лиона" столь пассивно исполняют свои обязанности, когда в такой атмосфере их прекрасно слышно.
    • 18'
      Заброс вперёд в попытке развития атаки "Лиона" следовал в направлении Ляказетта, однако против последнего уверенно на опережении сработал Закария.
    • 17'
      Балогун у штрафной площади гостей откровенно завозился с мячом, что в итоге привело к потере мяча. Фоларина окружили сразу четыре соперника.
    • 16'
      Пьер Сейдж активно жестикулирует у кромки поля. Добротно его команда провела первую треть тайма. С такой игрой можно помечтать о положительном результате.
    • Офсайд
      15'
      ГОЛ забил "Лион", но взятие ворот не зафиксировано. После диагонального прострела от Тальяфико Нуама реализовал выход 1 на 1 с вратарём, однако Эрнест был в очевидном положении "вне игры".
    • Опасный момент
      14'
      В ответной атаке монегаском Балогун ворвался на левый край штрафной площади и сильно пробил по воротам - Лопеш парировал мяч перед собой, а попытку добивания от Дьятта успел блокировать Тальяфико.
    • Фол, нарушение
      13'
      Перспективный штрафной удар "ткачи" заработали метрах в 23 от ворот соперника, правее центральной оси. Однако со стандарта Нуама пробил далеко не лучшим образом. Будет теперь удар от ворот.
    • Опасный момент
      12'
      Быструю контратаку разогнали гости правым флангом, откуда следовал навес в штрафную площадку в направление Шерки, но Синго эффектным ударом через себя с лёту сумел разрядить обстановку.
    • Фол, нарушение
      11'
      В новом игровом единоборстве в центральной зоне уже фол был зафиксирован в пользу хозяев - Минамино слегка подтолкнули в бок.
    • Фол, нарушение
      10'
      А теперь уже Камара нарушил правила при попытке обокрасть соперника на чужой половине поля. Пока что грубости нет, поэтому о жёлтых карточках не стоит говорить.
    • Фол, нарушение
      9'
      Достаточно большим фаворитом встречи букмекеры сегодня видят монегасков, но по дебютным минутам хозяева поля пока что особо не превосходят соперников. В середине поля сейчас был зафиксировал фол со стороны Синго.
    • 8'
      Теперь Нуама с правого фланга ворвался в чужую штрафную площадку, финтами запутал Салису, но Закария классно сыграл на подстраховке, успев накрыть вражеского нападающего.
    • 7'
      "Лион" провел первую атаку правым флангом, откуда прострельная передача следовала в район 11-метровой отметки, но защитники "Монако" уверенно разобрались в этой ситуации.
    • 6'
      Отмечаем, что сегодня отсутствует на поле Александр Головин. Не имеет он права принимать участие в этой встрече, так как вынужден отбыть дисквалификацию.
    • 5'
      У "Лиона" пока что комбинационная игра совершенно не получается, из-за чего он не может выйти с мячом за центральную линию поля.
    • 4'
      Первую атаку левым флангом развили хозяева, откуда Аклиуш пытался прострелить вдоль ворот, но О'Брайан в подкате сумел блокировать эту попытку.
    • 3'
      Обе команды не настроены на агрессивное начало встречи. Пока что монегаски спокойно катают мяч поперёк поля, а лионцы демонстрируют вялые попытки создания видимости коллективного прессинга.
    • 2'
      Немного болельщиков собралось на трибунах стадиона "Луи II". "Лион" нынче является аутсайдером Лиги 1, поэтому его приезд не собрал аншлага и близко. Хорошо слышно даже гостевой фан-сектор.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 50% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 0:0 Лион

    Исход игры
    Монако
    91.8% (123)
    Ничья
    4.5% (6)
    Лион
    3.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.11% (87)
    Меньше
    26.89% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    50% (67)
    2:0 Монако
    15.7% (21)
    3:1 Монако
    7.5% (10)
    1:0 Монако
    6% (8)
    1:2 Лион
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:0 Монако
    1.5% (2)
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