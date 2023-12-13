Тур: 16. Стадион: Луи II. Главный судья: Буке Рюдди
-
Главный тренер: Хюттер Ади
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Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Монако
Лион
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед
32 матча
34.4%
15.6%
50%
11 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.19
1.56
Среднее время на гол
41
57
Всего голов
55
43
Голов в среднем за матч
1.72
1.34
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|0.4
|Минамино Такуми
|5
|0.33
|Головин Александр
|5
|0.33
|Балогун Фоларин
|4
|0.27
|Аклиуш Манес
|3
|0.2
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.13
|Фофана Юссуф
|1
|0.07
|Якобс Исмаил
|1
|0.07
|Марипан Гильермо
|1
|0.07
|Закария Денис
|1
|0.07
|Боаду Мирон
|1
|0.07
|Синго Вилфред
|1
|0.07
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|6 (1)
|0.4
|О'Брайан Джек
|3
|0.2
|Нуама Эрнест
|1
|0.07
|Тальяфико Николас
|1
|0.07
|Альверо Скелли
|1
|0.07
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.07
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Джеффиньо
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|6
|0
|Головин Александр
|5
|0
|Скардовелли Вандерсон
|3
|1
|Синго Вилфред
|4
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|3
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
|Диоп Эден
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Тальяфико Николас
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Ловрен Деян
|2
|0
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|О'Брайан Джек
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Результаты матчей
Монако
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Лион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Монако
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Лион
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
14
7
Монако
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
15
4
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
13%
1
25%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
50%
61-75
1
7%
1
25%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
4
44%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
25%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
19%
5
29%
29%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
3
18%
76-90
Забито
31
13
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
6%
1
8%
1-15
8
26%
4
31%
16-30
5
16%
1
8%
31-45
8
26%
0
0%
46-60
4
13%
4
31%
61-75
4
13%
3
23%
76-90
Пропущено
20
28
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
6
30%
2
7%
1-15
2
10%
7
25%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
3
15%
4
14%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
4
20%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0
Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2
Лион
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2
Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0
Результаты матчей
Монако
Лион
Точный счет
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:4
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Монако
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
61
26
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
62
16
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
123
312
69
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|16 - 6
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 21
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 16
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 17
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 29
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 25
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогнозы на матч Монако - Лион
Исход игры
Монако
91.7% (44)
Ничья
4.2% (2)
Лион
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.6% (36)
Меньше
23.4% (11)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
2:1 Монако
60.4% (29)
2:0 Монако
10.4% (5)
1:0 Монако
8.3% (4)
3:1 Монако
6.3% (3)
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