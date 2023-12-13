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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Монако
 
Позже
Лион
Прогнозы 47
Монако 91.5% (43)
X 4.3% (2)
Лион 4.3% (2)
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Монако
Лион

История личных встреч

Монако
Лион

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед

32 матча

34.4%
15.6%
50%
11 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.1%
40.6%
31.3%
9 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.19
1.56

Среднее время на гол

41
57

Всего голов

55
43

Голов в среднем за матч

1.72
1.34

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 6 0.4
Минамино Такуми 5 0.33
Головин Александр 5 0.33
Балогун Фоларин 4 0.27
Аклиуш Манес 3 0.2
Скардовелли Вандерсон 2 0.13
Фофана Юссуф 1 0.07
Якобс Исмаил 1 0.07
Марипан Гильермо 1 0.07
Закария Денис 1 0.07
Боаду Мирон 1 0.07
Синго Вилфред 1 0.07
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 6 (1) 0.4
О'Брайан Джек 3 0.2
Нуама Эрнест 1 0.07
Тальяфико Николас 1 0.07
Альверо Скелли 1 0.07
Толиссо Корентен 1 (1) 0.07
Кумбеди Саэль 0 0
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 6 0
Головин Александр 5 0
Скардовелли Вандерсон 3 1
Синго Вилфред 4 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Дьятта Крепен 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Ади Хюттер 1 0
Диоп Эден 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Тальяфико Николас 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Ловрен Деян 2 0
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Морейра Диегу 1 0

Результаты матчей

Монако
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Лион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Монако
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Лион
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

14
7
Монако
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

15
4
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
13%
1
25%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
50%
61-75
1
7%
1
25%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
4
44%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
25%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
19%
5
29%
29%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Забито

31
13
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
6%
1
8%
1-15
8
26%
4
31%
16-30
5
16%
1
8%
31-45
8
26%
0
0%
46-60
4
13%
4
31%
61-75
4
13%
3
23%
76-90

Пропущено

20
28
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
6
30%
2
7%
1-15
2
10%
7
25%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
3
15%
4
14%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
4
20%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0
Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2
Лион
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2
Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0

Результаты матчей

Монако
Лион

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:4
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монако
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
1
1.5
2
6
3
4
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
6
2
1.5
1
6
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
12
3
1.5
3
12
6
9
2.5
2
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 15 9 5 1 16 - 6 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Брест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 15 25
6.
Реймс
 Заявка 15 7 2 6 21 - 21 23
7.
Марсель
 Заявка 15 6 5 4 22 - 16 23
8.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
11.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12.
Гавр
 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 15 2 7 6 14 - 21 13
16.
Лорьян
 Заявка 15 2 6 7 20 - 29 12
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
18.
Лион
 Заявка 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Лорьян
 Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Брест
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Реймс
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
14.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
15.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
16.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
17.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 50 минут.

    Главный судья: Буке Рюдди

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Монако 91.5% (43)
    X 4.3% (2)
    Лион 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Лион
    1.66
    4.90
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    5.00
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    Прогнозы на матч Монако - Лион

    Исход игры
    Монако
    91.7% (44)
    Ничья
    4.2% (2)
    Лион
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.6% (36)
    Меньше
    23.4% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    60.4% (29)
    2:0 Монако
    10.4% (5)
    1:0 Монако
    8.3% (4)
    3:1 Монако
    6.3% (3)
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