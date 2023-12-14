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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Гавр
 
Позже
Ницца
Прогнозы 41
Гавр 19.5% (8)
X 24.4% (10)
Ницца 56.1% (23)
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Лучшие коэффициенты
Гавр
Ничья
Ницца
4.80
3.35
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Ницца

История личных встреч

Гавр
Ницца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
0:0
КЛ
1:0
Л1
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
360

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.27
Байо Мохамед 3 0.2
Кузяев Далер 2 0.13
Сальмье Йоанн 1 0.07
Льорис Готье 1 0.07
Мбемба Нолан 1 0.07
Грандсир Самуэль 1 0.07
Опери Кристофер 0 0
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 0.27
Бога Жереми 3 0.2
Лаборд Гаэтан 3 0.2
Будауи Хишем 2 0.13
Гессан Эванн 2 0.13
Аталь Юсеф 1 0.07
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 1
Санганте Аруна 4 0
Байо Мохамед 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Сальмье Йоанн 2 0
Айю Андре 0 1
Туре Абдулайе 1 0
Десма Артур 1 0
Опери Кристофер 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 3 1
Будауи Хишем 3 0
Бар Мельвен 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Данте Бонфим 2 0
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0

Результаты матчей

Гавр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ницца
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Гавр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ницца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
8
Гавр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Ницца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
100%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
5
71%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0
Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1
Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0
Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1

Результаты матчей

Гавр
Ницца

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гавр
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 15 9 5 1 16 - 6 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Брест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 15 25
6.
Реймс
 Заявка 15 7 2 6 21 - 21 23
7.
Марсель
 Заявка 15 6 5 4 22 - 16 23
8.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
11.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12.
Гавр
 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 15 2 7 6 14 - 21 13
16.
Лорьян
 Заявка 15 2 6 7 20 - 29 12
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
18.
Лион
 Заявка 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Лорьян
 Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Брест
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Реймс
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
14.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
15.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
16.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
17.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гавр - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2023, осталось 2 дня 5 часов 42 минуты.

    Главный судья: Пиньяр Жереми

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    • Прогнозы 41
    Гавр 19.5% (8)
    X 24.4% (10)
    Ницца 56.1% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    Ницца
    4.80
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    Прогнозы на матч Гавр - Ницца

    Исход игры
    Гавр
    20.9% (9)
    Ничья
    23.3% (10)
    Ницца
    55.8% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    0:1 Ницца
    25.6% (11)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    1:2 Ницца
    16.3% (7)
    2:1 Гавр
    14% (6)
    0:2 Ницца
    7% (3)
    1:3 Ницца
    4.7% (2)
    1:0 Гавр
    4.7% (2)
    0:0 Ничья
    4.7% (2)
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