Тур: 16. Стадион: Осеан. Главный судья: Пиньяр Жереми
-
Главный тренер: Элснер Лука
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гавр
Ницца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
360
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.27
|Байо Мохамед
|3
|0.2
|Кузяев Далер
|2
|0.13
|Сальмье Йоанн
|1
|0.07
|Льорис Готье
|1
|0.07
|Мбемба Нолан
|1
|0.07
|Грандсир Самуэль
|1
|0.07
|Опери Кристофер
|0
|0
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|4
|0.27
|Бога Жереми
|3
|0.2
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.2
|Будауи Хишем
|2
|0.13
|Гессан Эванн
|2
|0.13
|Аталь Юсеф
|1
|0.07
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|1
|Санганте Аруна
|4
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Айю Андре
|0
|1
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|3
|1
|Будауи Хишем
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Сансон Морган
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ницца
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Гавр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ницца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
8
Гавр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Ницца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
100%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
20%
5
71%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0
Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1
Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0
Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1
Результаты матчей
Гавр
Ницца
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гавр
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
25
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
114
510
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|16 - 6
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 21
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 16
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 17
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 29
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 25
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогнозы на матч Гавр - Ницца
Исход игры
Гавр
20.9% (9)
Ничья
23.3% (10)
Ницца
55.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (16)
Меньше
61.9% (26)
Обе команды забьют
Да
57.14% (24)
Нет
42.86% (18)
Популярный счёт
0:1 Ницца
25.6% (11)
1:1 Ничья
18.6% (8)
1:2 Ницца
16.3% (7)
2:1 Гавр
14% (6)
0:2 Ницца
7% (3)
1:3 Ницца
4.7% (2)
1:0 Гавр
4.7% (2)
0:0 Ничья
4.7% (2)
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