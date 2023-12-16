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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ланс
0:0
Первый тайм: 11'
Реймс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 116
Ланс 81.9% (95)
X 17.2% (20)
Реймс 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
25
Хусанов
Абдукодир
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
2
Агилар
Рубен
6
Абдул-Самед
Салис
23
Эль
Айнауи
Нейл
29
Франковски
Пшемыслав
28
Томассон
Адриен
22
Саид
Уэсли
11
Фюльжени
Анжело
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
14
Хадра
Реда
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
17
Накамура
Кейто
Ланс
3-4-3
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Реймс

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

21 матч

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
2:1
ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:0
ТМК
2:1
Л1
1:1
Л1
4:4
ТМК
1:1
К
2:0
Л2
3:1
К
3:2
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
0:0
Л1
4:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
1:2

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.36

Среднее время на гол

81
66

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.48
1.29

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 3 (2) 0.19
Саид Уэсли 3 0.19
Мачадо Дейвер 3 0.19
Вахи Элю 2 0.13
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.13
Гилавоги Морган 2 0.13
Медина Факундо 1 0.06
Томассон Адриен 1 0.06
Гради Жонатан 1 0.06
Эль Айнауи Нейл 1 0.06
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Кортес Оскар 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.25
Дарами Мохаммед 3 0.19
Ричардсон Амир 3 0.19
Абдельамид Юнис 3 0.19
Ито Дзюня 2 0.13
Манетси Маршал 2 0.13
Дьяките Умар 2 0.13
Накамура Кейто 1 0.06
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.06

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 5 1
Гради Жонатан 6 0
Медина Факундо 6 0
Сотока Флориан 2 1
Дансо Кевин 3 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 5 0
Теума Тедди 4 0
Абдельамид Юнис 3 0
Уильям Стилл 1 1
Де Смет Тибо 2 0
Матусива Азор 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Манетси Маршал 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Ланс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
6
Ланс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

4
7
Ланс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Реймс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
8%
3
25%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
29%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
3
33%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
3
16%
4
19%
1-15
4
21%
4
19%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
3
14%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
6
40%
2
10%
31-45
4
27%
8
38%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
13%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0
Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1
Реймс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3
Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1

Результаты матчей

Ланс
Реймс

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ланс
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
6
9
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 16 9 5 2 17 - 9 32
3.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Брест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 15 25
6.
Реймс
 0:0 Заявка 16 7 3 6 21 - 21 24
7.
Ланс
 0:0 Заявка 16 6 6 4 19 - 15 24
8.
Марсель
 Заявка 15 6 5 4 22 - 16 23
9.
Гавр
 Заявка 16 4 7 5 16 - 18 19
10.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
11.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
12.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 15 2 7 6 14 - 21 13
16.
Лион
 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
17.
Лорьян
 Заявка 15 2 6 7 20 - 29 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Реймс
 0:0 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
3.
Брест
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Реймс
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
6.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
13.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
14.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
15.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
16.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 11'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 10'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 10'
    Ланс начинает контратаку
  • 10'
    Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 9'
    Судья сигнализирует, что Айдара Массадио из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
  • 9'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 9'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 9'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 9'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 8'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 8'
    Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 7'
    Дансо Кевин успешно блокирует удар.
  • 7'
    Ито Дзюня нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Реймс начинает контратаку
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    • 7'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 6'
      Ланс контролирует мяч.
    • 6'
      О, нет. Из многообещающей позиции Фюльжени Анжело из команды Ланс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 6'
      Эль Айнауи Нейл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 5'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 36%, Реймс: 64%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 116
    Ланс 81.9% (95)
    X 17.2% (20)
    Реймс 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Реймс
    2.45
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    3.50
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    3.40
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:0 Реймс

    Исход игры
    Ланс
    82.2% (97)
    Ничья
    16.9% (20)
    Реймс
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    49.2% (58)
    1:0 Ланс
    24.6% (29)
    1:1 Ничья
    12.7% (15)
    2:0 Ланс
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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