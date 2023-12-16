Тур: 16. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
22
Саид
Уэсли
94
Диуф
Йеванн
25
Де
Смет
Тибо
14
Хадра
Реда
10
Теума
Тедди
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
-
31 Мбала КениЗащитник
-
20 Мауасса ФетПолузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
-
10 Коста ДавидНападающий
-
15 Кортес ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фоке ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Реймс
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
21 матч
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.36
Среднее время на гол
81
66
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.48
1.29
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.19
|Саид Уэсли
|3
|0.19
|Мачадо Дейвер
|3
|0.19
|Вахи Элю
|2
|0.13
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.13
|Гилавоги Морган
|2
|0.13
|Медина Факундо
|1
|0.06
|Томассон Адриен
|1
|0.06
|Гради Жонатан
|1
|0.06
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0.06
|Агилар Рубен
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Кортес Оскар
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.25
|Дарами Мохаммед
|3
|0.19
|Ричардсон Амир
|3
|0.19
|Абдельамид Юнис
|3
|0.19
|Ито Дзюня
|2
|0.13
|Манетси Маршал
|2
|0.13
|Дьяките Умар
|2
|0.13
|Накамура Кейто
|1
|0.06
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.06
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Медина Факундо
|6
|0
|Сотока Флориан
|2
|1
|Дансо Кевин
|3
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|5
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Уильям Стилл
|1
|1
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Матусива Азор
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
6
Ланс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
4
7
Ланс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Реймс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
8%
3
25%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
29%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
3
33%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
19
21
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
3
16%
4
19%
1-15
4
21%
4
19%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
3
14%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
6
40%
2
10%
31-45
4
27%
8
38%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0
Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1
Реймс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3
Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1
Результаты матчей
Ланс
Реймс
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ланс
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
510
69
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|17 - 9
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|6.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 21
|24
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|19 - 15
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 16
|23
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 29
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|6.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|6.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Реймс
Исход игры
Ланс
82.2% (97)
Ничья
16.9% (20)
Реймс
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
2:1 Ланс
49.2% (58)
1:0 Ланс
24.6% (29)
1:1 Ничья
12.7% (15)
2:0 Ланс
5.9% (7)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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