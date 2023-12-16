Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Команда Ланс забила мяч, хотя лучше играли соперники

43' Г О О О О Л - Саид Уэсли первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

43' Окуму Джозеф плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

43' Удар от ворот произведет Ланс

40' Хадра Реда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Реймс

38' Саид Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хадра Реда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эль Айнауи Нейл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Ланс

26' Накамура Кейто не смог попасть в створ ударом издали

26' Хадра Реда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Фюльжени Анжело получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Фюльжени Анжело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Матусива Азор получил желтую карточку от судьи

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реймс

17' Удар от ворот произведет Ланс

17' Оооо... вот это был удар! Абдельамид Юнис должен был забить с этой позиции.

17' Абдельамид Юнис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' ШТАНГА! Пробил головой Агбаду Эммануэль прямо в каркас ворот!

16' Накамура Кейто пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

15' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' О, нет. Из многообещающей позиции Фюльжени Анжело из команды Ланс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

6' Эль Айнауи Нейл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Ланс

1' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Реймс начинает с центра поля