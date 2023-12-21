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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Германнштадт
1:0
Первый тайм: 37'
Сепси
0'
1:0
6' Гол
Alexandru Daniel Jipa
12' Желтая карточка
Домашкан Виталий

Ход матча

6'
Alexandru Daniel Jipa
(Янку Габриэль)
1:0
12'
 
Домашкан Виталий
20'
Негуц Кристиан
Паращив Даниэль
 
30'
 
Каллаку Шерифф
Матей Космин

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Сепси
2.91
4.15
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9.00
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Все Коэффициенты
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
51
Ороиан
Александру
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
97
Alexandru
Daniel
Jipa
30
Паращив
Даниэль
10
Янку
Габриэль
33
Никзули
Роланд
4
Кечкеш
Акош
82
Ниняй
Бранислав
13
Чоботарю
Денис
25
Отелита
Богдан
6
Паун
Николае
21
Алими
Исник
9
Домашкан
Виталий
11
Штефэнеску
Мариус
10
Матей
Космин
18
Шафранко
Павол
Германнштадт
Сепси

История личных встреч

Германнштадт
Сепси

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
Л1ГБ
2:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.42
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

63
67

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.29
Балауре Сильвиу 5 0.24
Янку Габриэль 3 0.14
Ороиан Александру 2 0.1
Alexandru Daniel Jipa 2 0.1
Альхассан Баба 2 0.1
Негуц Кристиан 1 0.05
Petru Dragos 1 0.05
Гэман Валеричэ 1 0.05
Бейян Флориан 1 0.05
Петреску Петришор 1 0.05
Sota Mino 1 0.05
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 6 0.29
Алими Исник 4 (1) 0.19
Шафранко Павол 4 0.19
Аганович Аднан 3 0.14
Матей Космин 2 0.1
Каллаку Шерифф 2 0.1
Чоботарю Денис 1 0.05
Рондон Марио 1 0.05
Домашкан Виталий 1 0.05
Георге Ион 1 0.05
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 5 1
Негуц Кристиан 4 0
Альхассан Баба 4 0
Бейян Флориан 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Янку Габриэль 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Мурджа Алессандро 1 0
Летица Карло 1 0
Опрут Рауль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 6 0
Штефэнеску Мариус 5 0
Алими Исник 4 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Аганович Аднан 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Отелита Богдан 2 0
Варга Роланд 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Оройан Дариус 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сепси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
3
Германнштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сепси
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
12
Германнштадт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Сепси
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

17
11
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
12%
2
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
4
36%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
25%
5
36%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
5
36%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

25
25
7 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
3
12%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
2
8%
6
24%
31-45
10
40%
3
12%
46-60
3
12%
5
20%
61-75
5
20%
7
28%
76-90

Пропущено

23
25
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
1
4%
7
28%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
6
26%
4
16%
31-45
5
22%
5
20%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
3
13%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0
Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2
Сепси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1
У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2

Результаты матчей

Германнштадт
Сепси

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:5
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
14
6
8
12
1.5
7
13
3
17
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
Университатя Крайова
 21 9 7 5 31 - 23 34
3.
ЧФР Клуж
 20 9 6 5 33 - 21 33
4.
Рапид Бухарест
 21 8 9 4 34 - 22 33
5.
Германнштадт
 1:0 21 7 10 4 27 - 22 31
6.
Фарул Констанца
 21 8 6 7 30 - 31 30
7.
Университатя Клуж
 20 7 8 5 28 - 27 29
8.
Сепси
 0:1 21 8 5 8 26 - 25 29
9.
У Крайова 1948
 21 8 3 10 33 - 33 27
10.
Петролул Плоешти
 21 5 12 4 22 - 22 27
11.
Оцелул Галац
 20 5 11 4 22 - 20 26
12.
Волунтари
 20 6 6 8 26 - 33 24
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 21 5 8 8 25 - 31 23
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 12 - 31 13
16.
Ботошани
 20 0 9 11 18 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Германнштадт
 1:0 11 6 4 1 18 - 9 22
3.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
5.
Сепси
 0:1 10 5 4 1 15 - 11 19
6.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
7.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
8.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
10.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 1 3 6 3 - 12 6
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 0:1 11 3 1 7 11 - 14 10
13.
Германнштадт
 1:0 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Оцелул Галац Alexandru Pop 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Фарул Констанца Попеску Михай 7
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    Германнштадт
    Ничья
    Сепси
    2.91
    4.15
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    9.00
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