29' Ох, нехорошо это выглядит. Матей Космин получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Матей Космин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

25' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Отелита Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Паращив Даниэль получил травму и заменен. Cristian Negut выходит на поле.

20' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Паращив Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ороиан Александру выиграл воздушное противоборство у Marius Stefanescu.

15' Удар от ворот произведет Сепси

15' Паращив Даниэль из команды Германнштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Янку Габриэль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Домашкан Виталий грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

12' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Германнштадт

11' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Отелита Богдан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Catalin Cabuz делает важнейший сейв!

9' Матей Космин пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz ловит мяч

9' Отелита Богдан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Отелита Богдан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Г О О О О Л - Alexandru Daniel Jipa забивает с левой ноги!

6' Янку Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Удар от ворот произведет Германнштадт

4' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сепси начинает с центра поля