Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

91' Cristian Negut из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

90' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Альхассан Баба получил желтую карточку от судьи

89' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Германнштадт

87' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

87' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Германнштадт

85' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Negut получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Аганович Аднан

81' Тактическая замена. Шафранко Павол уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх

80' Г О О О О Л - Каллаку Шерифф правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

80' Шафранко Павол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Catalin Cabuz ослабляет давление, выбив мяч.

77' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

73' Удар от ворот произведет Сепси

73' Бутян Михай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Алими Исник получил желтую карточку от судьи

71' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Сепси , будет отменен из-за фола.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сепси

70' Г О О О О О Л! Сепси забивает!

69' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Cristian Negut из команды Германнштадт в офсайде

66' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Германнштадт

64' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

63' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Тактическая замена. Кечкеш Акош уходит с поля и его заменяет Florin Stefan

60' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Catalin Cabuz делает важнейший сейв!

59' Каллаку Шерифф пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz ловит мяч

58' Roland Niczuly делает важнейший сейв!

58' Янку Габриэль пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly ловит мяч

58' Cristian Negut из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Рефери не любит споров - именно за это Бернд Шторк сейчас получил желтую

56' Marius Stefanescu получил желтую карточку от судьи

53' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

49' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника