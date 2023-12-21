Тур: 21. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Ionut Coza
1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолAlexandru Daniel Jipa
12' Желтая карточкаДомашкан Виталий
39' Желтая карточкаSota Mino
45' Желтая карточкаНиняй Бранислав
56' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
57' Желтая карточкаБернд Шторк
72' Желтая карточкаАлими Исник
1:1
80' ГолКаллаку Шерифф
89' Желтая карточкаАльхассан Баба
90'+6
Ход матча
6'
12'
39'
45'
57'
70'
72'
80'
1:1
89'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
-
97 Варга РоландЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Германнштадт
Сепси
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.42
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
63
67
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.29
|Балауре Сильвиу
|5
|0.24
|Янку Габриэль
|3
|0.14
|Ороиан Александру
|2
|0.1
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.1
|Альхассан Баба
|2
|0.1
|Негуц Кристиан
|1
|0.05
|Petru Dragos
|1
|0.05
|Гэман Валеричэ
|1
|0.05
|Бейян Флориан
|1
|0.05
|Петреску Петришор
|1
|0.05
|Sota Mino
|1
|0.05
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|6
|0.29
|Шафранко Павол
|4
|0.19
|Алими Исник
|4 (1)
|0.19
|Аганович Аднан
|3
|0.14
|Каллаку Шерифф
|3
|0.14
|Матей Космин
|2
|0.1
|Чоботарю Денис
|1
|0.05
|Рондон Марио
|1
|0.05
|Домашкан Виталий
|1
|0.05
|Георге Ион
|1
|0.05
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|6
|1
|Альхассан Баба
|5
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|7
|0
|Штефэнеску Мариус
|6
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
|Бернд Шторк
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сепси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
4
Германнштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сепси
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
12
Германнштадт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Сепси
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
18
12
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
17%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
7
39%
0
0%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
3
17%
3
25%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
10%
4
29%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
4
40%
2
14%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
25%
5
36%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
5
36%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
26
26
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
4
15%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
2
8%
6
23%
31-45
10
38%
3
12%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
5
19%
8
31%
76-90
Пропущено
24
26
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
1
4%
8
31%
1-15
6
25%
2
8%
16-30
6
25%
4
15%
31-45
5
21%
5
19%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
4
17%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0
Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2
Сепси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1
У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2
Результаты матчей
Германнштадт
Сепси
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:5
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
65
46
29
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
74
28
38
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
156
813
714
318
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|5
|3
|38 - 20
|44
|2.
|2:0
|21
|10
|6
|5
|35 - 21
|36
|3.
|21
|9
|7
|5
|31 - 23
|34
|4.
|21
|8
|9
|4
|34 - 22
|33
|5.
|21
|8
|6
|7
|27 - 25
|30
|6.
|21
|8
|6
|7
|30 - 31
|30
|7.
|0:2
|21
|7
|8
|6
|28 - 29
|29
|8.
|21
|6
|11
|4
|27 - 23
|29
|9.
|21
|8
|3
|10
|33 - 33
|27
|10.
|21
|5
|12
|4
|22 - 22
|27
|11.
|20
|5
|11
|4
|22 - 20
|26
|12.
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|13.
|21
|5
|9
|7
|23 - 28
|24
|14.
|21
|5
|8
|8
|25 - 31
|23
|15.
|20
|3
|4
|13
|12 - 31
|13
|16.
|20
|0
|9
|11
|18 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|7
|4
|0
|18 - 4
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|15 - 11
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|10.
|10
|3
|6
|1
|14 - 13
|15
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|13.
|0:2
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|3 - 12
|6
|16.
|10
|0
|6
|4
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|2.
|0:2
|11
|5
|5
|1
|19 - 14
|20
|3.
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|11
|3
|7
|1
|14 - 9
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|8 - 9
|12
|10.
|2:0
|10
|3
|2
|5
|17 - 17
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|13.
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|16.
|10
|0
|3
|7
|10 - 24
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6