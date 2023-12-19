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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Бетис
 
Позже
Жирона
Прогнозы 52
Бетис 28.8% (15)
X 32.7% (17)
Жирона 38.5% (20)
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История личных встреч

Бетис
Жирона

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
П
3:2
П
0:1
П
0:1
П
2:2
С
2:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Среднее время на гол

49
54

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.08
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
60

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.35
Перес Айосе 4 0.24
Иско Аларкон 2 0.12
Рока Марк 2 0.12
Диао Ассане 2 0.12
Руибаль Айтор 1 0.06
Гидо Родригес 1 0.06
Эззалзули Абде 1 0.06
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 10 (2) 0.59
Стуани Кристиан 6 0.35
Савио III 4 0.24
Эррера Янгель 4 0.24
Гарсия Алеш 3 0.18
Цыганков Виктор 3 0.18
Мартин Иван 3 0.18
Порту Кристиан 2 0.12
Давид Лопес 2 0.12
Коуто Ян 1 0.06
Гутьеррес Мигель 1 0.06
Гарсия Эрик 1 0.06
Фернандес Валери 1 0.06
Блинд Дэйли 0 0
Мартинес Арнау 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 5 0
Гидо Родригес 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Перес Айосе 3 0
Песселья Херман 3 0
Рока Марк 3 0
Миранда Хуан 3 0
Иглесиас Борха 2 0
Абнер 2 0
Диао Ассане 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Силва Руи 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Эррера Янгель 4 0
Коуто Ян 4 0
Блинд Дэйли 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Савио III 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Жирона
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

2
1
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Жирона
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

7
21
Бетис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
Жирона
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
6% (1)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
2
18%
5
25%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

9
21
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
3
33%
1
5%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
7
33%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
1
11%
5
24%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

20
41
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
4
20%
2
5%
1-15
2
10%
5
12%
16-30
4
20%
11
27%
31-45
4
20%
7
17%
46-60
3
15%
6
15%
61-75
3
15%
10
24%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
0
0%
4
20%
1-15
3
19%
5
25%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
25%
3
15%
61-75
4
25%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2
Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0
Жирона
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1
Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1

Результаты матчей

Бетис
Жирона

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
2:4
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
6 раз 35%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:4
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бетис
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
5
12
1.5
11
6
1
16
2.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
4.
Атлетико М
 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 7 4 6 15 - 14 25
9.
Хетафе
 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
14.
Вильярреал
 Заявка 17 4 4 9 23 - 33 16
15.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
16.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
17.
Севилья
 Заявка 16 2 7 7 20 - 24 13
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
3.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
4.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
13.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
15.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
17.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Хетафе Майораль Борха 10 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 декабря 2023, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Бетис 28.8% (15)
    X 32.7% (17)
    Жирона 38.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Жирона
    2.80
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    3.70
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    3.70
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    Прогнозы на матч Бетис - Жирона

    Исход игры
    Бетис
    28.3% (15)
    Ничья
    32.1% (17)
    Жирона
    39.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (26)
    Меньше
    50.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    79.25% (42)
    Нет
    20.75% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    30.2% (16)
    1:1 Ничья
    30.2% (16)
    2:1 Бетис
    15.1% (8)
    1:0 Бетис
    7.5% (4)
    2:0 Бетис
    5.7% (3)
    0:1 Жирона
    5.7% (3)
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