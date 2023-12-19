Тур: 18. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Де Бургос Рикардо
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Жирона
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Среднее время на гол
49
54
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.08
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
60
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|6
|0.35
|Перес Айосе
|4
|0.24
|Иско Аларкон
|2
|0.12
|Рока Марк
|2
|0.12
|Диао Ассане
|2
|0.12
|Руибаль Айтор
|1
|0.06
|Гидо Родригес
|1
|0.06
|Эззалзули Абде
|1
|0.06
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|10 (2)
|0.59
|Стуани Кристиан
|6
|0.35
|Савио III
|4
|0.24
|Эррера Янгель
|4
|0.24
|Гарсия Алеш
|3
|0.18
|Цыганков Виктор
|3
|0.18
|Мартин Иван
|3
|0.18
|Порту Кристиан
|2
|0.12
|Давид Лопес
|2
|0.12
|Коуто Ян
|1
|0.06
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.06
|Гарсия Эрик
|1
|0.06
|Фернандес Валери
|1
|0.06
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|5
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Рока Марк
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Диао Ассане
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Блинд Дэйли
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Жирона
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
2
1
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Жирона
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
7
21
Бетис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
Жирона
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
6% (1)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
2
18%
5
25%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
9
21
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
3
33%
1
5%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
7
33%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
1
11%
5
24%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Забито
20
41
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
4
20%
2
5%
1-15
2
10%
5
12%
16-30
4
20%
11
27%
31-45
4
20%
7
17%
46-60
3
15%
6
15%
61-75
3
15%
10
24%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
0
0%
4
20%
1-15
3
19%
5
25%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
25%
3
15%
61-75
4
25%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2
Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0
Жирона
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1
Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1
Результаты матчей
Бетис
Жирона
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
2:4
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
6 раз 35%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:4
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бетис
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
35
54
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
512
116
116
710
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 20
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|38 - 11
|42
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|4.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 14
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 33
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|14 - 24
|14
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 24
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|10 (4)
|Хетафе
|Майораль Борха
|10 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогнозы на матч Бетис - Жирона
Исход игры
Бетис
28.3% (15)
Ничья
32.1% (17)
Жирона
39.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (26)
Меньше
50.94% (27)
Обе команды забьют
Да
79.25% (42)
Нет
20.75% (11)
Популярный счёт
1:2 Жирона
30.2% (16)
1:1 Ничья
30.2% (16)
2:1 Бетис
15.1% (8)
1:0 Бетис
7.5% (4)
2:0 Бетис
5.7% (3)
0:1 Жирона
5.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!