Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Иван Алехо ослабляет давление, выбив мяч.

41' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

38' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Тирни Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

29' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

28' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Кадис

25' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Оооо... вот это был удар! Рамос Кристофер должен был забить с этой позиции.

20' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Карселен Исаак из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Тирни Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Чуст Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Кадис

12' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Наварро Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Макси Гомес из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Кадис

7' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Кубо Такефуса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Кубо Такефуса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Рефери не любит споров - именно за это Иван Алехо сейчас получил желтую

3' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кадис начинает с центра поля

1' Судья начинает матч