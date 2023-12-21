Тур: 18. Стадион: Нуэво Мирандилья. Главный судья: Иглесиас Хавьер
0:0
Перерыв
Ход матча
3'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Хиль
Давид
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
25
Макси
Гомес
- Основной состав
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
22 Мере ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Траоре АмариЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Реал Сосьедад
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.4
Среднее время на гол
150
225
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
1.8
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.28
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.17
|Рохер Марти
|2
|0.11
|Алькарас Рубен
|1
|0.06
|Эрнандес Луис
|1
|0.06
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.06
|Пирес Лукас
|1
|0.06
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|7 (2)
|0.39
|Кубо Такефуса
|6
|0.33
|Барренечеа Андер
|3
|0.17
|Субименди Мартин
|3
|0.17
|Браис Мендес
|2
|0.11
|Умар Садик
|2
|0.11
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.11
|Мерино Микель
|1
|0.06
|Ле Норман Робен
|1
|0.06
|Траоре Амари
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|10
|0
|Алькарас Рубен
|7
|0
|Собрино Рубен
|6
|0
|Хименес Фали
|6
|0
|Эрнандес Хави V
|4
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Пирес Лукас
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Алекс Фернандес
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|6
|0
|Субельдия Игор
|6
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Мерино Микель
|4
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Фернандес Карлос
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|2
|0
|Умар Садик
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Кадис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
4
16
Кадис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
2
25%
1
8%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Забито
6
16
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
33%
3
19%
1-15
2
33%
3
19%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
17%
1
6%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
4
27%
6
55%
76-90
Забито
14
28
11 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
4
29%
4
14%
1-15
6
43%
3
11%
16-30
1
7%
8
29%
31-45
2
14%
2
7%
46-60
0
0%
8
29%
61-75
1
7%
3
11%
76-90
Пропущено
24
19
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
4
17%
2
11%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
21%
3
16%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
5
21%
9
47%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1
Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1
Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1
Результаты матчей
Кадис
Реал Сосьедад
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кадис
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
26
45
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
314
710
116
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|15
|2
|1
|42 - 20
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|38 - 11
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 19
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|0:0 Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|0:1 Заявка
|18
|6
|9
|3
|19 - 18
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 23
|16
|15.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 24
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|17.
|0:0 Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 11
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|7.
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|8.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|15.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 10
|25
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|10 (4)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|9 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Кадис
4.2% (5)
Ничья
5.1% (6)
Реал Сосьедад
90.7% (107)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
50% (56)
Нет
50% (56)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
39.8% (47)
0:1 Реал Сосьедад
31.4% (37)
0:2 Реал Сосьедад
12.7% (15)
1:1 Ничья
4.2% (5)
1:3 Реал Сосьедад
2.5% (3)
1:0 Кадис
1.7% (2)
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