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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Кадис
0:0
Перерыв
Реал Сосьедад
0'
3' Желтая карточка
Алехо Иван

Ход матча

3'
Алехо Иван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 118
Кадис 4.2% (5)
X 5.1% (6)
Реал Сосьедад 90.7% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кадис
Ничья
Реал Сосьедад
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хиль
Давид
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
27
Наварро
Роберто
16
Рамос
Кристофер
25
Макси
Гомес
1
Ремиро
Алехандро
2
Одриосола
Альваро
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
17
Тирни
Киран
14
Кубо
Такефуса
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
10
Оярсабаль
Микель
Кадис
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Кадис
Реал Сосьедад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:1
С
1:3
С
4:1
С
2:2
С
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Среднее время на гол

150
225

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.28
Мачис Дарвин 3 (1) 0.17
Рохер Марти 2 0.11
Алькарас Рубен 1 0.06
Эрнандес Луис 1 0.06
Сан Эметерио Феде 1 0.06
Пирес Лукас 1 0.06
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.39
Кубо Такефуса 6 0.33
Барренечеа Андер 3 0.17
Субименди Мартин 3 0.17
Браис Мендес 2 0.11
Умар Садик 2 0.11
Фернандес Карлос 2 (1) 0.11
Мерино Микель 1 0.06
Ле Норман Робен 1 0.06
Траоре Амари 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Захарян Арсен 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 10 0
Алькарас Рубен 7 0
Собрино Рубен 6 0
Хименес Фали 6 0
Эрнандес Хави V 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Пирес Лукас 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Алекс Фернандес 1 0
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Окампо Брайан 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 6 0
Субельдия Игор 6 0
Браис Мендес 5 0
Мерино Микель 4 0
Траоре Амари 4 0
Субименди Мартин 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Ремиро Алехандро 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Пачеко Хон 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Тирни Киран 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Кадис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

4
16
Кадис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
2
25%
1
8%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

6
16
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
33%
3
19%
1-15
2
33%
3
19%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
17%
1
6%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
4
27%
6
55%
76-90

Забито

14
28
11 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
4
29%
4
14%
1-15
6
43%
3
11%
16-30
1
7%
8
29%
31-45
2
14%
2
7%
46-60
0
0%
8
29%
61-75
1
7%
3
11%
76-90

Пропущено

24
19
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
4
17%
2
11%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
21%
3
16%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
5
21%
9
47%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1
Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1
Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1

Результаты матчей

Кадис
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кадис
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
4
5
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
7
10
1
16
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 1:0 Заявка 18 15 2 1 42 - 20 47
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
4.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 0:1 Заявка 18 6 9 3 19 - 18 27
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
17.
Кадис
 0:0 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 1:0 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Бетис
 0:1 Заявка 9 5 3 1 11 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 0:0 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
15.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 1:0 Заявка 9 8 1 0 21 - 10 25
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 0:1 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 0:0 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
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  • 46'
    Хиль Давид из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кубо Такефуса получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Кубо Такефуса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: Кадис: 36%, Реал Сосьедад: 64%.
  • 44'
    Алькарас Рубен из команды Кадис толкнул локтем оппонента. Это Кубо Такефуса заработал фол
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    Прогнозы 118
    Кадис 4.2% (5)
    X 5.1% (6)
    Реал Сосьедад 90.7% (107)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Реал Сосьедад
    6.80
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    3.60
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Кадис
    4.2% (5)
    Ничья
    5.1% (6)
    Реал Сосьедад
    90.7% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (56)
    Нет
    50% (56)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    39.8% (47)
    0:1 Реал Сосьедад
    31.4% (37)
    0:2 Реал Сосьедад
    12.7% (15)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    1:3 Реал Сосьедад
    2.5% (3)
    1:0 Кадис
    1.7% (2)
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    Кадис
    Реал Сосьедад
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