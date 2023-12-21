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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 17693 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Кадис
0:0
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
32' Желтая карточка
Алехо Иван
55' Желтая карточка
Хименес Фали
85' Желтая карточка
Алькарас Рубен
85' Желтая карточка
Ремиро Алехандро
90'+10

Ход матча

32'
Алехо Иван
 
46'
 
Траоре Амари
Одриосола Альваро
55'
Хименес Фали
 
64'
Собрино Рубен
Алекс Фернандес
 
65'
Куаме Роминигуе
Наварро Роберто
 
65'
Гвардиола Серхи
Макси Гомес
 
69'
 
Туррьентес Беньят
Мерино Микель
69'
 
Фернандес Карлос
Умар Садик
69'
 
Ариц Элустондо
Траоре Амари
77'
Окампо Брайан
Алехо Иван
 
80'
 
Муньос Айхен
Ариц Элустондо
85'
Алькарас Рубен
 
85'
 
Ремиро Алехандро
90'
Эрнандес Хави
Хименес Фали
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 202 Количество передач 332
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Кадис 4.2% (5)
X 5.1% (6)
Реал Сосьедад 90.7% (107)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хиль
Давид
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
27
Наварро
Роберто
16
Рамос
Кристофер
25
Макси
Гомес
1
Ремиро
Алехандро
2
Одриосола
Альваро
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
17
Тирни
Киран
14
Кубо
Такефуса
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
10
Оярсабаль
Микель
Кадис
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Кадис
Реал Сосьедад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:1
С
1:3
С
4:1
С
2:2
С
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Среднее время на гол

150
225

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.28
Мачис Дарвин 3 (1) 0.17
Рохер Марти 2 0.11
Алькарас Рубен 1 0.06
Эрнандес Луис 1 0.06
Сан Эметерио Феде 1 0.06
Пирес Лукас 1 0.06
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.39
Кубо Такефуса 6 0.33
Барренечеа Андер 3 0.17
Субименди Мартин 3 0.17
Браис Мендес 2 0.11
Умар Садик 2 0.11
Фернандес Карлос 2 (1) 0.11
Мерино Микель 1 0.06
Ле Норман Робен 1 0.06
Траоре Амари 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Захарян Арсен 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 10 0
Алькарас Рубен 8 0
Хименес Фали 7 0
Собрино Рубен 6 0
Эрнандес Хави V 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Пирес Лукас 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Алекс Фернандес 1 0
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Окампо Брайан 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 6 0
Субельдия Игор 6 0
Браис Мендес 5 0
Мерино Микель 4 0
Траоре Амари 4 0
Ремиро Алехандро 3 0
Субименди Мартин 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Пачеко Хон 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Тирни Киран 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Кадис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

4
16
Кадис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
25%
1
8%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

6
16
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
33%
3
19%
1-15
2
33%
3
19%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
17%
1
6%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
4
27%
6
55%
76-90

Забито

14
28
11 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
4
29%
4
14%
1-15
6
43%
3
11%
16-30
1
7%
8
29%
31-45
2
14%
2
7%
46-60
0
0%
8
29%
61-75
1
7%
3
11%
76-90

Пропущено

24
19
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
4
17%
2
11%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
21%
3
16%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
5
21%
9
47%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1
Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1
Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1

Результаты матчей

Кадис
Реал Сосьедад

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кадис
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
14
4
3
15
1.5
7
11
1
17
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 13 4 1 38 - 11 43
3.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
4.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Осасуна
 1:1 Заявка 18 5 5 8 20 - 27 20
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Алавес
 0:0 Заявка 18 4 5 9 14 - 23 17
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 1:1 Заявка 18 2 10 6 15 - 21 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 0:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 10 14
12.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 1:1 Заявка 9 1 7 1 6 - 6 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Осасуна
 1:1 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
8.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 1:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 0:0 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Весь список
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    Прогнозы 118
    Кадис 4.2% (5)
    X 5.1% (6)
    Реал Сосьедад 90.7% (107)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Кадис
    4.2% (5)
    Ничья
    5.1% (6)
    Реал Сосьедад
    90.7% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (56)
    Нет
    50% (56)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    39.8% (47)
    0:1 Реал Сосьедад
    31.4% (37)
    0:2 Реал Сосьедад
    12.7% (15)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    1:3 Реал Сосьедад
    2.5% (3)
    1:0 Кадис
    1.7% (2)
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