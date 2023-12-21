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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
ЧФР Клуж
1:0
Первый тайм: 35'
Университатя Клуж
0'
1:0
2' Гол
Мухар Карло
16' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль

Ход матча

2'
Мухар Карло
(Крешич Антон)
1:0
16'
Бирлигея Даниэль
 

Владение мячом

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ЧФР Клуж
Ничья
Университатя Клуж
1.98
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Все Коэффициенты
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
7
Красники
Эрмал
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
45
Камора
Мауру
17
Отеле
Филип
30
Бирлигея
Даниэль
29
Авуну
Дюрель
23
Илиев
Пламен
77
Петелеу
Андрей
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Дукуре
Кевин
Гробры
21
Фоссати
Марко
27
Кипчу
Александру
7
Стойка
Янис
45
Ману
Элвис
19
Попа
Даньел
ЧФР Клуж
Университатя Клуж

История личных встреч

ЧФР Клуж
Университатя Клуж

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:1
С
3:4
С
4:0
С
1:2
ПЛ
1:0
К
0:0
К
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ДА
3:1
ДА
1:1
ДА
1:1
К
3:3
ДА
0:1

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.55

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.18
0.71

Среднее время на гол

76
126

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 6 0.29
Мухар Карло 5 0.24
Бирлигея Даниэль 4 0.19
Тахцидис Панайотис 4 (2) 0.19
Авуну Дюрель 3 0.14
Камора Мауру 2 0.1
Айети Арлинд 2 0.1
Джуричич Лука 2 0.1
Йебоа Эммануэль 2 0.1
Бетанкор Хефте 1 0.05
Дяк Чиприан 1 0.05
Маня Кристьян 1 0.05
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Красники Эрмал 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 9 (4) 0.43
Попа Даньел 5 0.24
Стойка Янис 5 0.24
Кипчу Александру 4 0.19
Митря Богдан 2 0.1
Кымпану Георге 1 0.05
Мирон Джордже 1 0.05
Георге Валентин 1 0.05
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Тахцидис Панайотис 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Илие Матей 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Нистор Дан 4 0
Митря Богдан 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Бик Овидиу 4 0
Илиев Пламен 3 0
Мирон Джордже 3 0
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Пициан Андрей 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Георге Валентин 0 1
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Filip Ilie 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
7
ЧФР Клуж
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Университатя Клуж
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

14
5
ЧФР Клуж
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Университатя Клуж
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
16

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
4
25%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
1
6%
4
21%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
25%
2
17%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
6%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
6
38%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
3
30%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
22%
1
7%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
5
28%
3
21%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Забито

32
29
19 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
5
16%
5
17%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
10
31%
5
17%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
5
16%
4
14%
61-75
4
13%
7
24%
76-90

Пропущено

22
26
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
5
23%
3
12%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
6
27%
4
15%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0
ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Университатя Клуж

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
5
5
4
6
2.5
3
7
2
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
16
4
9
11
1.5
7
13
7
13
2.5
4
16
2
18
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 1:0 21 10 6 5 34 - 21 36
3.
Университатя Крайова
 21 9 7 5 31 - 23 34
4.
Рапид Бухарест
 21 8 9 4 34 - 22 33
5.
Сепси
 21 8 6 7 27 - 25 30
6.
Фарул Констанца
 21 8 6 7 30 - 31 30
7.
Университатя Клуж
 0:1 21 7 8 6 28 - 28 29
8.
Германнштадт
 21 6 11 4 27 - 23 29
9.
У Крайова 1948
 21 8 3 10 33 - 33 27
10.
Петролул Плоешти
 21 5 12 4 22 - 22 27
11.
Оцелул Галац
 20 5 11 4 22 - 20 26
12.
Волунтари
 20 6 6 8 26 - 33 24
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 21 5 8 8 25 - 31 23
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 12 - 31 13
16.
Ботошани
 20 0 9 11 18 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1:0 11 7 4 0 17 - 4 25
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
5.
Сепси
 10 5 4 1 15 - 11 19
6.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
7.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
8.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
10.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
13.
Университатя Клуж
 0:1 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 1 3 6 3 - 12 6
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 0:1 11 5 5 1 19 - 13 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 1:0 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Оцелул Галац Alexandru Pop 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
Весь список
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