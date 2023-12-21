Тур: 21. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Marian Barbu
1:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
2'
1:0
16'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
73
Мухар
Карло
45
Камора
Мауру
17
Отеле
Филип
29
Авуну
Дюрель
23
Илиев
Пламен
45
Ману
Элвис
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Нападающий
-
29 Авуну ДюрельНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Luca Mihai
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
ЧФР Клуж
Университатя Клуж
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.55
Среднее время на гол
48
58
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.18
0.71
Среднее время на гол
76
126
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|6
|0.29
|Мухар Карло
|5
|0.24
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.19
|Тахцидис Панайотис
|4 (2)
|0.19
|Авуну Дюрель
|3
|0.14
|Камора Мауру
|2
|0.1
|Айети Арлинд
|2
|0.1
|Джуричич Лука
|2
|0.1
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.1
|Бетанкор Хефте
|1
|0.05
|Дяк Чиприан
|1
|0.05
|Маня Кристьян
|1
|0.05
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|9 (4)
|0.43
|Попа Даньел
|5
|0.24
|Стойка Янис
|5
|0.24
|Кипчу Александру
|4
|0.19
|Митря Богдан
|2
|0.1
|Кымпану Георге
|1
|0.05
|Мирон Джордже
|1
|0.05
|Георге Валентин
|1
|0.05
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Пициан Андрей
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Георге Валентин
|0
|1
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Filip Ilie
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
7
ЧФР Клуж
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Университатя Клуж
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
14
5
ЧФР Клуж
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Университатя Клуж
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
4
25%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
1
6%
4
21%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
25%
2
17%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
6%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
6
38%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
3
30%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
22%
1
7%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
5
28%
3
21%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Забито
32
29
19 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
5
16%
5
17%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
10
31%
5
17%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
5
16%
4
14%
61-75
4
13%
7
24%
76-90
Пропущено
22
26
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
5
23%
3
12%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
6
27%
4
15%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0
ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Университатя Клуж
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
55
28
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
55
46
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
164
911
713
713
416
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|5
|3
|38 - 20
|44
|2.
|1:0
|21
|10
|6
|5
|34 - 21
|36
|3.
|21
|9
|7
|5
|31 - 23
|34
|4.
|21
|8
|9
|4
|34 - 22
|33
|5.
|21
|8
|6
|7
|27 - 25
|30
|6.
|21
|8
|6
|7
|30 - 31
|30
|7.
|0:1
|21
|7
|8
|6
|28 - 28
|29
|8.
|21
|6
|11
|4
|27 - 23
|29
|9.
|21
|8
|3
|10
|33 - 33
|27
|10.
|21
|5
|12
|4
|22 - 22
|27
|11.
|20
|5
|11
|4
|22 - 20
|26
|12.
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|13.
|21
|5
|9
|7
|23 - 28
|24
|14.
|21
|5
|8
|8
|25 - 31
|23
|15.
|20
|3
|4
|13
|12 - 31
|13
|16.
|20
|0
|9
|11
|18 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|4
|0
|17 - 4
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|15 - 11
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|10.
|10
|3
|6
|1
|14 - 13
|15
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|13.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|3 - 12
|6
|16.
|10
|0
|6
|4
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|2.
|0:1
|11
|5
|5
|1
|19 - 13
|20
|3.
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|11
|3
|7
|1
|14 - 9
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|8 - 9
|12
|10.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|17 - 17
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|13.
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|16.
|10
|0
|3
|7
|10 - 24
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6