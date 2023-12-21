Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Митря Богдан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

86' Г О О О О Л - Отеле Филип забивает ударом с правой ноги!

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Filip Ilie пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

85' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Кипчу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Красники Эрмал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Оооо... вот это был удар! Отеле Филип должен был забить с этой позиции.

79' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Г О О О О Л - Отеле Филип забивает с левой ноги!

77' Красники Эрмал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Авуну Дюрель не смог попасть в створ ударом издали

75' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Кипчу Александру не смог попасть в створ ударом издали

74' Попа Даньел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Красники Эрмал получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Красники Эрмал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фоссати Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Клуж

63' ШТАНГА! Так было близко к голу - Фоссати Марко нанес удар в каркас ворот!

61' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Илие Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Камора Мауру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матч приостановлен из-за петард на поле

59' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

56' Стойка Янис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Фоссати Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Крешич Антон получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Крешич Антон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.