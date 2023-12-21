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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Кристал Пэлас
1:0
Второй тайм: 51'
Брайтон
0'
29' Желтая карточка
Матета Жан-Филипп
32' Желтая карточка
Балеба Карлос
1:0
45' Гол
Айю Джордан
50' Желтая карточка
Хьюз Уилл

Ход матча

29'
Матета Жан-Филипп
 
32'
 
Балеба Карлос
45'
Айю Джордан
(Олисе Майкл)
1:0
46'
 
Буонанотте Факундо
Балеба Карлос
46'
 
Уэлбек Данни
Адингра Симон
50'
Хьюз Уилл
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 244 Количество передач 378
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 122
Кристал Пэлас 18.9% (23)
X 45.9% (56)
Брайтон 35.2% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кристал Пэлас
Ничья
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30
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
26
Ричардс
Крис
19
Хьюз
Уилл
7
Олисе
Майкл
14
Матета
Жан-Филипп
9
Айю
Джордан
1
Вербрюгген
Барт
41
Хиншелвуд
Джек
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
20
Балеба
Карлос
11
Гилмор
Билли
24
Адингра
Симон
13
Гросс
Паскаль
22
Митома
Каору
9
Педро
Жоао
Кристал Пэлас
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Брайтон

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:0
Ч
0:2
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
1:3

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.1

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.26
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
85

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.33
Айю Джордан 2 0.11
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.11
Андерсен Йоаким 2 0.11
Эзе Эберечи 2 (1) 0.11
Олисе Майкл 2 (1) 0.11
Шлупп Джеффри 1 0.06
Митчелл Тайрик 1 0.06
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 6 0.33
Педро Жоао 5 (2) 0.28
Адингра Симон 4 0.22
Гросс Паскаль 3 0.17
Митома Каору 3 0.17
Марч Соломон 3 0.17
Фати Ансу 2 0.11
Эступиньян Первис 1 0.06
Буонанотте Факундо 1 0.06
Уэлбек Данни 1 0.06
Данк Льюис 1 0.06
Хиншелвуд Джек 1 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Хефферсон Лерма 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Хьюз Уилл 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 4 1
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Буонанотте Факундо 3 0
Балеба Карлос 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Роша Игор II 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Брайтон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
5
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
17
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Брайтон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

8
15
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
38%
6
40%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
1
7%
76-90

Пропущено

11
18
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
4
22%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
5
45%
5
28%
76-90

Забито

10
18
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
4
40%
6
33%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

18
33
3 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
6%
2
6%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
0
0%
4
12%
31-45
6
33%
8
24%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
7
39%
7
21%
76-90

Пропущено

24
30
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
3
13%
4
13%
1-15
3
13%
7
23%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
9
38%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1
Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1
Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Брайтон

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
4
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
1
4
13
1.5
9
8
1
16
2.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 37 - 21 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 1 7 18 - 21 28
8.
Вест Хэм
 Заявка 17 8 3 6 29 - 30 27
9.
Брайтон
 0:1 Заявка 18 7 5 6 33 - 31 26
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 18 5 5 8 18 - 25 20
13.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 0:1 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
11.
Брайтон
 0:1 Заявка 9 3 1 5 15 - 19 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 10 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Команда Кристал Пэлас имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Кристал Пэлас: 40%, Брайтон: 60%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Кристал Пэлас 18.9% (23)
    X 45.9% (56)
    Брайтон 35.2% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Брайтон
    3.30
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    3.50
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    6.07
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Брайтон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    18.9% (23)
    Ничья
    45.9% (56)
    Брайтон
    35.2% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.12% (47)
    Меньше
    56.88% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    84.4% (92)
    Нет
    15.6% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.9% (45)
    1:2 Брайтон
    23.8% (29)
    2:1 Кристал Пэлас
    9.8% (12)
    0:1 Брайтон
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    1:0 Кристал Пэлас
    3.3% (4)
    0:2 Брайтон
    1.6% (2)
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