Тур: 18. Стадион: Селхерст Парк. Зрители: 24171 Главный судья: Брукс Джон
1:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаМатета Жан-Филипп
31' Желтая карточкаБалеба Карлос
1:0
45' ГолАйю Джордан
50' Желтая карточкаХьюз Уилл
54' Желтая карточкаМитчелл Тайрик
57' Желтая карточкаРоша Игор
1:1
82' ГолУэлбек Данни
85' Желтая карточкаОзо Дэвид
90' Желтая карточкаХендерсон Дин
90'+6
Ход матча
31'
45'
1:0
50'
54'
57'
82'
1:1
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
385 Количество передач 739
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ричардс
Крис
19
Хьюз
Уилл
11
Гилмор
Билли
22
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ричардс КрисПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Брайтон
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.1
Среднее время на гол
67
81
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
85
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|6
|0.33
|Айю Джордан
|2
|0.11
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|0.11
|Андерсен Йоаким
|2
|0.11
|Эзе Эберечи
|2 (1)
|0.11
|Олисе Майкл
|2 (1)
|0.11
|Шлупп Джеффри
|1
|0.06
|Митчелл Тайрик
|1
|0.06
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|6
|0.33
|Педро Жоао
|5 (2)
|0.28
|Адингра Симон
|4
|0.22
|Гросс Паскаль
|3
|0.17
|Митома Каору
|3
|0.17
|Марч Соломон
|3
|0.17
|Уэлбек Данни
|2
|0.11
|Фати Ансу
|2
|0.11
|Эступиньян Первис
|1
|0.06
|Буонанотте Факундо
|1
|0.06
|Данк Льюис
|1
|0.06
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.06
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|5
|1
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Митчелл Тайрик
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|4
|1
|Гилмор Билли
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Роша Игор II
|3
|0
|Буонанотте Факундо
|3
|0
|Балеба Карлос
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Брайтон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
6
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
8
17
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
Брайтон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
3
33%
6
38%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
12
19
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
6
50%
5
26%
76-90
Забито
10
18
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
4
40%
6
33%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Забито
19
34
4 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
5%
2
6%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
1
5%
4
12%
31-45
6
32%
8
24%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
7
37%
8
24%
76-90
Пропущено
25
31
8 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
3
12%
4
13%
1-15
3
12%
7
23%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
3
12%
2
6%
46-60
4
16%
6
19%
61-75
10
40%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1
Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1
Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Брайтон
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
171
414
99
117
612
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 21
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|36 - 15
|38
|4.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 23
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 21
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|18 - 21
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 30
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 29
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 33
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 36
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|12 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 22
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|10 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|9 (6)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Исход игры
Кристал Пэлас
18.9% (23)
Ничья
45.9% (56)
Брайтон
35.2% (43)
Тотал 2.5
Больше
43.12% (47)
Меньше
56.88% (62)
Обе команды забьют
Да
84.4% (92)
Нет
15.6% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (45)
1:2 Брайтон
23.8% (29)
2:1 Кристал Пэлас
9.8% (12)
0:1 Брайтон
7.4% (9)
2:2 Ничья
4.1% (5)
1:0 Кристал Пэлас
3.3% (4)
0:2 Брайтон
1.6% (2)