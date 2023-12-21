  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 24171 Главный судья: Брукс Джон
Кристал Пэлас
1:1
Конец матча
Брайтон
0'
29' Желтая карточка
Матета Жан-Филипп
31' Желтая карточка
Балеба Карлос
1:0
45' Гол
Айю Джордан
50' Желтая карточка
Хьюз Уилл
54' Желтая карточка
Митчелл Тайрик
57' Желтая карточка
Роша Игор
1:1
82' Гол
Уэлбек Данни
85' Желтая карточка
Озо Дэвид
90' Желтая карточка
Хендерсон Дин
90'+6

Ход матча

29'
Матета Жан-Филипп
 
31'
 
Балеба Карлос
45'
Айю Джордан
(Олисе Майкл)
1:0
46'
 
Буонанотте Факундо
Балеба Карлос
46'
 
Уэлбек Данни
Адингра Симон
50'
Хьюз Уилл
 
54'
Митчелл Тайрик
 
57'
 
Роша Игор
59'
Озо Дэвид
Хьюз Уилл
 
70'
Эзе Эберечи
Айю Джордан
 
75'
 
Лаллана Адам
Хиншелвуд Джек
82'
1:1
Уэлбек Данни
(Гросс Паскаль)
83'
 
Модер Якуб
Митома Каору
85'
Озо Дэвид
 
90'
Хендерсон Дин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 385 Количество передач 739
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Кристал Пэлас 18.9% (23)
X 45.9% (56)
Брайтон 35.2% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
26
Ричардс
Крис
19
Хьюз
Уилл
7
Олисе
Майкл
14
Матета
Жан-Филипп
9
Айю
Джордан
1
Вербрюгген
Барт
41
Хиншелвуд
Джек
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
20
Балеба
Карлос
11
Гилмор
Билли
24
Адингра
Симон
13
Гросс
Паскаль
22
Митома
Каору
9
Педро
Жоао
Кристал Пэлас
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Брайтон

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:0
Ч
0:2
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
1:3

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.1

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.26
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
85

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.33
Айю Джордан 2 0.11
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.11
Андерсен Йоаким 2 0.11
Эзе Эберечи 2 (1) 0.11
Олисе Майкл 2 (1) 0.11
Шлупп Джеффри 1 0.06
Митчелл Тайрик 1 0.06
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 6 0.33
Педро Жоао 5 (2) 0.28
Адингра Симон 4 0.22
Гросс Паскаль 3 0.17
Митома Каору 3 0.17
Марч Соломон 3 0.17
Уэлбек Данни 2 0.11
Фати Ансу 2 0.11
Эступиньян Первис 1 0.06
Буонанотте Факундо 1 0.06
Данк Льюис 1 0.06
Хиншелвуд Джек 1 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Хефферсон Лерма 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Митчелл Тайрик 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 4 1
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Роша Игор II 3 0
Буонанотте Факундо 3 0
Балеба Карлос 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Брайтон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
6
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
17
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
Брайтон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
3
33%
6
38%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

12
19
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
6
50%
5
26%
76-90

Забито

10
18
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
4
40%
6
33%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

19
34
4 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
5%
2
6%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
1
5%
4
12%
31-45
6
32%
8
24%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
7
37%
8
24%
76-90

Пропущено

25
31
8 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
3
12%
4
13%
1-15
3
12%
7
23%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
3
12%
2
6%
46-60
4
16%
6
19%
61-75
10
40%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1
Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1
Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Брайтон

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
1
4
14
1.5
9
9
1
17
2.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 37 - 21 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 1 7 18 - 21 28
8.
Вест Хэм
 Заявка 17 8 3 6 29 - 30 27
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 10 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 24171 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Кристал Пэлас: 35%, Брайтон: 65%.
  • 95'
    Ричардс Крис из команды Кристал Пэлас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Эзе Эберечи из команды Кристал Пэлас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Ван Хекке Ян-Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Гехи Марк ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    David Ozoh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Данк Льюис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Кристал Пэлас пытается что-то создать.
  • 93'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Кристал Пэлас 18.9% (23)
    X 45.9% (56)
    Брайтон 35.2% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кристал Пэлас 1:1 Брайтон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Брайтон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    18.9% (23)
    Ничья
    45.9% (56)
    Брайтон
    35.2% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.12% (47)
    Меньше
    56.88% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    84.4% (92)
    Нет
    15.6% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.9% (45)
    1:2 Брайтон
    23.8% (29)
    2:1 Кристал Пэлас
    9.8% (12)
    0:1 Брайтон
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    1:0 Кристал Пэлас
    3.3% (4)
    0:2 Брайтон
    1.6% (2)