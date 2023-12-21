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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Мальорка
1:1
Первый тайм: 21'
Осасуна
0'
0:1
7' Гол
Ибаньес Пабло
1:1
13' Гол
Настасич Матия

Ход матча

7'
0:1
Ибаньес Пабло
13'
Настасич Матия
(Родригес Даниэль I)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 115
Мальорка 44.3% (51)
X 49.6% (57)
Осасуна 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мальорка
Ничья
Осасуна
4.37
4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
15
Маффео
Пабло
12
Саму
Кошта
8
Ману
Морланес
11
Коста
Хауме
18
Санчес
Антонио
17
Ларин
Кайл
14
Родригес
Даниэль
I
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
15
Пенья
Рубен
19
Ибаньес
Пабло
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
7
Монкайола
Хон
17
Будимир
Анте
20
Арнаис
Хосе
Мальорка
3-4-3
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Осасуна

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

26 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Среднее время на гол

53
78

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.77
0.77

Среднее время на гол

50
117

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.73
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

52
93

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.28
Мурики Ведат 4 (1) 0.22
Родригес Даниэль I 1 0.06
Санчес Антонио 1 0.06
Саму Кошта 1 0.06
Настасич Матия 1 0.06
Ларин Кайл 1 0.06
Раильо Антонио 1 0.06
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Маффео Пабло 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (3) 0.44
Гарсия Рубен 2 0.11
Гомес Мойсес 2 0.11
Арнаис Хосе 1 0.06
Катена Алехандро 1 0.06
Авила Эсекьель 1 0.06
Орос Аймар 1 (1) 0.06
Гарсия Рауль 1 0.06
Ибаньес Пабло 1 0.06
Видаль Начо 1 0.06
Муньос Икер 1 0.06
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Родригес Даниэль I 5 0
Настасич Матия 4 0
Коста Хауме 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Вальент Мартин 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Саму Кошта 3 0
Копете Хосе 3 0
Маффео Пабло 1 1
Ларин Кайл 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Лато Тони 1 0
Пратс Абдон 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 6 1
Авила Эсекьель 2 2
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гарсия Рауль 2 0
Эррера Серхио 2 0
Круз Хуан 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Осасуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Осасуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

4
5
Мальорка
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
71% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Осасуна
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

5
11
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
40%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
1
7%
4
33%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
4
29%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
4
29%
6
32%
76-90

Пропущено

20
26
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
20%
2
8%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
6
30%
5
19%
61-75
1
5%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0
Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2

Результаты матчей

Мальорка
Осасуна

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
4
4
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
6
11
1
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 13 4 1 38 - 11 43
3.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
4.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Осасуна
 1:1 Заявка 18 5 5 8 20 - 27 20
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Алавес
 0:0 Заявка 18 4 5 9 14 - 23 17
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 1:1 Заявка 18 2 10 6 15 - 21 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 0:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 10 14
12.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 1:1 Заявка 9 1 7 1 6 - 6 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Осасуна
 1:1 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
8.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 1:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 0:0 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Саму Кошта из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 21'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 20'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 20'
    Контроль мяча: Мальорка: 71%, Осасуна: 29%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Мальорка
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра в одни ворота сейчас. Мальорка доминирует и владеет мячом
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 88 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 115
    Мальорка 44.3% (51)
    X 49.6% (57)
    Осасуна 6.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Осасуна
    4.37
    4.15
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    5.16
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Осасуна

    Исход игры
    Мальорка
    44.3% (51)
    Ничья
    49.6% (57)
    Осасуна
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    20% (22)
    Меньше
    80% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (49)
    1:0 Мальорка
    23.5% (27)
    2:1 Мальорка
    13.9% (16)
    0:0 Ничья
    5.2% (6)
    2:0 Мальорка
    4.3% (5)
    1:2 Осасуна
    3.5% (4)
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