Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Г О О О О Л - Рауль Гарсия забивает с правой ноги!

90' Авила Эсекьель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Дардер Серхи пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

88' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Мальорка

81' Матч возобновлен

79' Судье надоело, что Коста Хауме тянет время и он наказал его горчичником

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Будимир Анте пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

74' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

73' Удар от ворот произведет Осасуна

72' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тактическая замена. Арнаис Хосе уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

65' Хорошую попытку сделал Арнаис Хосе . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Орос Аймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Коста Хауме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Команда Мальорка довольна результатом к этому моменту.

60' Сегодняшная посещаемость составляет 14192 болельщиков

57' Антонио Санчес наказан за толчок Орос Аймар

56' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Г О О О О Л - Родригес Даниэль I забивает с правой ноги!

53' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

53' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Антонио Санчес нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

50' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Осасуна

47' Маффео Пабло получил желтую карточку от судьи