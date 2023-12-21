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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 14192 Главный судья: Мелеро Марио
Мальорка
3:2
Конец матча
Осасуна
0'
0:1
7' Гол
Ибаньес Пабло
1:1
12' Гол
Настасич Матия
28' Желтая карточка
Раильо Антонио
47' Желтая карточка
Маффео Пабло
2:1
53' Гол
Родригес Даниэль
3:1
62' Гол
Раильо Антонио
79' Желтая карточка
Коста Хауме
3:2
90' Гол
Гарсия Рауль
90' Желтая карточка
Авила Эсекьель
90'+7

Ход матча

7'
0:1
Ибаньес Пабло
12'
Настасич Матия
(Родригес Даниэль I)
1:1
28'
Раильо Антонио
 
46'
 
Орос Аймар
Торро Лукас
46'
 
Муньос Икер
Гомес Мойсес
47'
Маффео Пабло
 
53'
Родригес Даниэль
(Маффео Пабло)
2:1
62'
Раильо Антонио
(Родригес Даниэль I)
3:1
66'
 
Гарсия Рауль
Арнаис Хосе
66'
 
Авила Эсекьель
Ибаньес Пабло
70'
Пратс Абдон
Ларин Кайл
 
71'
Дардер Серхи
Ману Морланес
 
79'
Коста Хауме
 
79'
Копете Хосе
Коста Хауме
 
81'
 
Барха Энрике
Монкайола Хон
90'
3:2
Гарсия Рауль
(Авила Эсекьель)
90'
 
Авила Эсекьель
90'
Льябрес Хавьер
Санчес Антонио
 
90'
Дьедью Амат
Родригес Даниэль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 319 Количество передач 453
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Мальорка 44.3% (51)
X 49.6% (57)
Осасуна 6.1% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
15
Маффео
Пабло
12
Саму
Кошта
8
Ману
Морланес
11
Коста
Хауме
18
Санчес
Антонио
17
Ларин
Кайл
14
Родригес
Даниэль
I
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
15
Пенья
Рубен
19
Ибаньес
Пабло
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
7
Монкайола
Хон
17
Будимир
Анте
20
Арнаис
Хосе
Мальорка
3-4-3
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Осасуна

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

26 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Среднее время на гол

53
78

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.77
0.77

Среднее время на гол

50
117

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.73
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

52
93

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.28
Мурики Ведат 4 (1) 0.22
Родригес Даниэль I 2 0.11
Раильо Антонио 2 0.11
Санчес Антонио 1 0.06
Саму Кошта 1 0.06
Настасич Матия 1 0.06
Ларин Кайл 1 0.06
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (3) 0.44
Гарсия Рауль 2 0.11
Гарсия Рубен 2 0.11
Гомес Мойсес 2 0.11
Авила Эсекьель 1 0.06
Арнаис Хосе 1 0.06
Катена Алехандро 1 0.06
Орос Аймар 1 (1) 0.06
Ибаньес Пабло 1 0.06
Видаль Начо 1 0.06
Муньос Икер 1 0.06
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Коста Хауме 5 0
Родригес Даниэль I 5 0
Настасич Матия 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Маффео Пабло 2 1
Вальент Мартин 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Саму Кошта 3 0
Копете Хосе 3 0
Ларин Кайл 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Лато Тони 1 0
Пратс Абдон 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Раильо Антонио 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 6 1
Авила Эсекьель 3 2
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гарсия Рауль 2 0
Эррера Серхио 2 0
Круз Хуан 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Осасуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
7
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

4
5
Мальорка
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
72% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Осасуна
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
4
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
1
14%
4
24%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
1
7%
4
33%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
5
29%
29%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
4
24%
7
33%
76-90

Пропущено

22
29
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
23%
3
10%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
5
23%
4
14%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
6
27%
6
21%
61-75
2
9%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0
Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2

Результаты матчей

Мальорка
Осасуна

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
7
11
2
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 14 3 1 39 - 11 45
2.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
3.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
4.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 21 - 29 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Мальорка
 Заявка 18 3 9 6 17 - 22 18
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Алавес
 Заявка 18 4 4 10 14 - 24 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Мальорка заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Мальорка: 42%, Осасуна: 58%.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Будимир Анте. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Орос Аймар нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Авила Эсекьель получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Мальорка 44.3% (51)
    X 49.6% (57)
    Осасуна 6.1% (7)
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    Где смотреть матч Мальорка 3:2 Осасуна онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 3:2 Осасуна

    Исход игры
    Мальорка
    44.3% (51)
    Ничья
    49.6% (57)
    Осасуна
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    20% (22)
    Меньше
    80% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (49)
    1:0 Мальорка
    23.5% (27)
    2:1 Мальорка
    13.9% (16)
    0:0 Ничья
    5.2% (6)
    2:0 Мальорка
    4.3% (5)
    1:2 Осасуна
    3.5% (4)
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