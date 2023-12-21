Тур: 18. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 14192 Главный судья: Мелеро Марио
0'
0:1
7' ГолИбаньес Пабло
1:1
12' ГолНастасич Матия
28' Желтая карточкаРаильо Антонио
47' Желтая карточкаМаффео Пабло
2:1
53' ГолРодригес Даниэль
3:1
62' ГолРаильо Антонио
79' Желтая карточкаКоста Хауме
3:2
90' ГолГарсия Рауль
90' Желтая карточкаАвила Эсекьель
90'+7
Ход матча
7'
0:1
12'
28'
47'
53'
2:1
62'
79'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 7
-
6 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
319 Количество передач 453
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Маффео
Пабло
12
Саму
Кошта
11
Коста
Хауме
17
Ларин
Кайл
12
Аресо
Хесус
15
Пенья
Рубен
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
20
Арнаис
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоПолузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коста ХаумеПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Давид ЛопесЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Осасуна
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
26 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.15
Среднее время на гол
53
78
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.77
0.77
Среднее время на гол
50
117
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.73
0.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
52
93
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|5
|0.28
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.22
|Родригес Даниэль I
|2
|0.11
|Раильо Антонио
|2
|0.11
|Санчес Антонио
|1
|0.06
|Саму Кошта
|1
|0.06
|Настасич Матия
|1
|0.06
|Ларин Кайл
|1
|0.06
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|8 (3)
|0.44
|Гарсия Рауль
|2
|0.11
|Гарсия Рубен
|2
|0.11
|Гомес Мойсес
|2
|0.11
|Авила Эсекьель
|1
|0.06
|Арнаис Хосе
|1
|0.06
|Катена Алехандро
|1
|0.06
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.06
|Ибаньес Пабло
|1
|0.06
|Видаль Начо
|1
|0.06
|Муньос Икер
|1
|0.06
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|4
|1
|Коста Хауме
|5
|0
|Родригес Даниэль I
|5
|0
|Настасич Матия
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Маффео Пабло
|2
|1
|Вальент Мартин
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Ларин Кайл
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Пратс Абдон
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|6
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Будимир Анте
|4
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Круз Хуан
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Унаи Гарсия
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Осасуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
7
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
4
5
Мальорка
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
72% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Осасуна
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
4
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
1
14%
4
24%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
1
7%
4
33%
76-90
Забито
17
21
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
5
29%
29%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
4
24%
7
33%
76-90
Пропущено
22
29
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
23%
3
10%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
5
23%
4
14%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
6
27%
6
21%
61-75
2
9%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0
Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2
Результаты матчей
Мальорка
Осасуна
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
36
54
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
144
513
711
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 11
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 21
|45
|3.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 19
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|20 - 18
|28
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 22
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 24
|16
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 24
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 11
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
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|9 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 3:2 Осасуна
Исход игры
Мальорка
44.3% (51)
Ничья
49.6% (57)
Осасуна
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
20% (22)
Меньше
80% (88)
Обе команды забьют
Да
64.55% (71)
Нет
35.45% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (49)
1:0 Мальорка
23.5% (27)
2:1 Мальорка
13.9% (16)
0:0 Ничья
5.2% (6)
2:0 Мальорка
4.3% (5)
1:2 Осасуна
3.5% (4)
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