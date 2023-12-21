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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Алавес
0:0
Первый тайм: 41'
Реал Мадрид
0'
39' Желтая карточка
Беллингем Джуд

Ход матча

39'
 
Беллингем Джуд

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 164
Алавес 3% (5)
X 1.2% (2)
Реал Мадрид 95.7% (157)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Реал Мадрид
6.20
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5.85
4.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
3
Дуарте
Рубен
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
11
Риоха
Луис
18
Гуриди
Хон
21
Реббах
Абдеррахман
32
Омородион
Сэмюэль
25
Аррисабалага
Кепа
17
Васкес
Лукас
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
20
Гарсия
Франсиско
III
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
10
Модрич
Лука
5
Беллингем
Джуд
21
Диас
Браим
11
Родриго
Алавес
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-2-2-2

История личных встреч

Алавес
Реал Мадрид

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:4

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2.67
2.67

Среднее время на гол

33
33

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 0.22
Кике Гарсия 2 0.11
Риоха Луис 1 0.06
Дуарте Рубен 1 0.06
Седлар Александр 1 0.06
Гевара Андер 1 0.06
Реббах Абдеррахман 1 0.06
Хави Лопеc 0 0
Гуриди Хон 0 0
Хаджи Янис 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 13 0.72
Родриго 7 0.39
Хоселу Санмартин 5 0.28
Винисиус Жуниор 4 0.22
Диас Браим 3 0.17
Карвахаль Даниэль 2 0.11
Кроос Тони 1 0.06
Модрич Лука 1 0.06
Вальверде Федерико 1 0.06
Тчуамени Орельен 1 0.06
Гарсия Франсиско III 0 0
Васкес Лукас 0 0
Алаба Давид 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 5 0
Гевара Андер 5 0
Гарсия Луис 5 0
Дуарте Рубен 4 0
Абкар Абделькабир 4 0
Риоха Луис 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Марин Рафа 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Теналья Науэль 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Тчуамени Орельен 3 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Беллингем Джуд 3 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Менди Ферлан 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Алавес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
4
Алавес
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Реал Мадрид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

3
21
Алавес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

3
25

Голы по времени матча

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 8
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
1
13%
3
17%
76-90

Пропущено

12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
17%
3
50%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

5
21
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
20%
3
14%
31-45
1
20%
8
38%
46-60
1
20%
4
19%
61-75
1
20%
2
10%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Забито

13
39
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 11
10 Не забивали 1
3
23%
3
8%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
3
23%
5
13%
31-45
4
31%
10
26%
46-60
1
8%
10
26%
61-75
2
15%
5
13%
76-90

Пропущено

24
10
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
13%
5
50%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
8
33%
0
0%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
1
4%
1
10%
61-75
7
29%
29%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0
Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0
Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1

Результаты матчей

Алавес
Реал Мадрид

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Алавес
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
7
1
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
16
1
2
15
1.5
12
5
2
15
2.5
6
11
1
16
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 13 4 1 38 - 11 43
3.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
4.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Осасуна
 1:1 Заявка 18 5 5 8 20 - 27 20
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Алавес
 0:0 Заявка 18 4 5 9 14 - 23 17
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 1:1 Заявка 18 2 10 6 15 - 21 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 0:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 10 14
12.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 1:1 Заявка 9 1 7 1 6 - 6 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Осасуна
 1:1 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
8.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 1:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 0:0 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Уложил соперника руками на газон Дуарте в борьбе с защитником. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • Желтая карточка
    40'
    Подставился грамотно в центре поля Гуриди и вынудил нарушить правила Беллингема, который еще и желтую получил за разговоры.
  • Опасный момент
    39'
    Пробивал по воротам с линии чужой штрафной Вальверде после смещения с фланга, но в падении отбил сферу в сторону Сивера.
  • 38'
    Продавил двоих защитников по флангу Родриго и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог подставить ногу.
  • 37'
    С правого фланга прострелил низом в штрафную соперника Риоха, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Кепе.
  • 36'
    Пробивал головой Омородион в борьбе с защитником после скидки от Гуриди, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
  • 35'
    Получил по голове Абкар в центре поля в борьбе против Модрича. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 34'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Риоха и пробил с лету в дальнюю девятку, но не он попал в створ ворот.
  • 33'
    Сместился с правого фланга Гуриди к линии штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Рюдигер.
  • 32'
    По флангу отдавал пас Начо на ход Родриго, но того опередил Дуарте и в подкате вынес сферу за пределы поля.
  • 31'
    Мягко забросил в штрафную соперника Модрич на ход Диасу, который пытался пробить в падении, но не дотянулся до мяча.
  • 30'
    Сместился с фланга в центр Родриго и покатил в центр на Диаса, но перехватил этот пас Марин в последний момент.
  • 29'
    По флангу прорывался Горосабел, но напоролся на Беллингема, который в силовой борьбе с соперником нарушил правила.
  • 28'
    Дуарте забросил по флангу на ход Омородиону, но тот не смог оторваться от Рюдигера и в итоге потерял мяч.
  • 27'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Модрич на ход Родриго, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
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    • 26'
      С углового Бланко навесил на ближнюю штангу, но здесь спокойно Гарсия вынес сферу далеко в центр поля.
    • Угловой
      25'
      Отобрал мяч на фланге Гуриди и тут же прострелил вдоль ворот, но от ноги Крооса сфера полетела на угловой.
    • 24'
      Диагональ исполнял Рюдигер на правый фланг, куда забегал Модрич, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 23'
      Догнал мяч на фланге Модрич и покатил в центр на Диаса, но тот с разворота пробил немного выше перекладины.
    • 22'
      С угла поля навесил Гуриди на дальнюю штангу, но грамотно на выходе сыграл Кепа и забрал мяч в свои руки.
    • 21'
      В центре поля руками подтолкнул соперника Начо в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Алавеса".
    • 20'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу вновь Кроос, но здесь в падении Диас не смог добраться до мяча.
    • 19'
      На фланге оказался на газоне Родриго в борьбе против Горосабела. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 18'
      Пробивал по воротам Гуриди в касание после поперечного паса от Дуарте, но мяч полетел далеко от штанги.
    • 17'
      Мягко забросил со штрафного на дальнюю штангу Кроос, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 16'
      На чужой половине поля грамотно подставился Беллингем и вынудил нарушить правила соперника. Опасный стандарт исполнят гости.
    • 15'
      Тонко отдавал Модрич в штрафную на ход Беллингему, но тому добраться до мяча не позволил в подкате Абкар.
    • 14'
      Продавил соперника по флангу Диас и навесил в центр штрафной, но здесь Модричу не позволил пробить Марин.
    • 13'
      На фланге грубо сыграл в подкате Горосабел в ногу Модричу, судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 12'
      Диагональ исполнял в штрафную Вальверде на ход Диасу, но тот проиграл верховую борьбу Марину.
    • 11'
      На фланге получил по ногам Вальверде в борьбе против Бланко. Штрафной удар исполнять будут игроки "Реала".
    • 9'
      Сместился с фланга в центр Реббах и пробил по воротам, но на пути мяча на этот раз оказался Рюдигер.
    • 8'
      Пробивал с дальней дистанции Гуриди после сольного прохода, но мяч кулаками в сторону смог отбить Кепа.
    • 7'
      С фланга мягко забросил в штрафную Реббах на ход Омородиону, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
    • 6'
      В центре поля получил Гевара в борьбе против Беллингема. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • Офсайд
      5'
      Дальний заброс исполнял в штрафную Гуриди на ход Реббаху, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 4'
      Ушел от соперника по флангу Родриго и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 3'
      Протащил мяч по центру к штрафной соперника Диас и покатил поперек на Вальверде, который пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 25.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:0 Реал Мадрид

    Исход игры
    Алавес
    2.9% (5)
    Ничья
    1.2% (2)
    Реал Мадрид
    96% (166)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    47.75% (53)
    Нет
    52.25% (58)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    25.4% (44)
    1:2 Реал Мадрид
    17.3% (30)
    1:3 Реал Мадрид
    11.6% (20)
    0:3 Реал Мадрид
    5.2% (9)
    0:1 Реал Мадрид
    2.3% (4)
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    Алавес
    Реал Мадрид
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