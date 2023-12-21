Получил по голове Абкар в центре поля в борьбе против Модрича. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Пробивал головой Омородион в борьбе с защитником после скидки от Гуриди, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

С правого фланга прострелил низом в штрафную соперника Риоха, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Кепе.

Продавил двоих защитников по флангу Родриго и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог подставить ногу.

Пробивал по воротам с линии чужой штрафной Вальверде после смещения с фланга, но в падении отбил сферу в сторону Сивера.

Подставился грамотно в центре поля Гуриди и вынудил нарушить правила Беллингема, который еще и желтую получил за разговоры.

Уложил соперника руками на газон Дуарте в борьбе с защитником. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Дальний заброс исполнял в штрафную Модрич на ход Родриго, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

Дуарте забросил по флангу на ход Омородиону, но тот не смог оторваться от Рюдигера и в итоге потерял мяч.

По флангу прорывался Горосабел, но напоролся на Беллингема, который в силовой борьбе с соперником нарушил правила.

Сместился с фланга в центр Родриго и покатил в центр на Диаса, но перехватил этот пас Марин в последний момент.

Мягко забросил в штрафную соперника Модрич на ход Диасу, который пытался пробить в падении, но не дотянулся до мяча.

По флангу отдавал пас Начо на ход Родриго, но того опередил Дуарте и в подкате вынес сферу за пределы поля.

Сместился с правого фланга Гуриди к линии штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Рюдигер.

Выиграл подбор у штрафной соперника Риоха и пробил с лету в дальнюю девятку, но не он попал в створ ворот.

26' С углового Бланко навесил на ближнюю штангу, но здесь спокойно Гарсия вынес сферу далеко в центр поля.

25' Отобрал мяч на фланге Гуриди и тут же прострелил вдоль ворот, но от ноги Крооса сфера полетела на угловой.

24' Диагональ исполнял Рюдигер на правый фланг, куда забегал Модрич, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

23' Догнал мяч на фланге Модрич и покатил в центр на Диаса, но тот с разворота пробил немного выше перекладины.

22' С угла поля навесил Гуриди на дальнюю штангу, но грамотно на выходе сыграл Кепа и забрал мяч в свои руки.

21' В центре поля руками подтолкнул соперника Начо в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Алавеса".

20' Со штрафного навесил на дальнюю штангу вновь Кроос, но здесь в падении Диас не смог добраться до мяча.

19' На фланге оказался на газоне Родриго в борьбе против Горосабела. Штрафной удар исполнять будут гости.

18' Пробивал по воротам Гуриди в касание после поперечного паса от Дуарте, но мяч полетел далеко от штанги.