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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Алавес
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 48
Алавес 0% (0)
X 0% (0)
Реал Мадрид 100% (48)
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Ничья
Реал Мадрид
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Алавес
Реал Мадрид

История личных встреч

Алавес
Реал Мадрид

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:4

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2.67
2.67

Среднее время на гол

33
33

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 0.24
Кике Гарсия 2 0.12
Риоха Луис 1 0.06
Дуарте Рубен 1 0.06
Седлар Александр 1 0.06
Гевара Андер 1 0.06
Реббах Абдеррахман 1 0.06
Хави Лопеc 0 0
Гуриди Хон 0 0
Хаджи Янис 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 13 0.76
Родриго 7 0.41
Хоселу Санмартин 5 0.29
Винисиус Жуниор 4 0.24
Диас Браим 3 0.18
Карвахаль Даниэль 2 0.12
Кроос Тони 1 0.06
Модрич Лука 1 0.06
Вальверде Федерико 1 0.06
Тчуамени Орельен 1 0.06
Гарсия Франсиско III 0 0
Васкес Лукас 0 0
Алаба Давид 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 5 0
Гевара Андер 5 0
Гарсия Луис 5 0
Дуарте Рубен 4 0
Абкар Абделькабир 4 0
Риоха Луис 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Марин Рафа 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Теналья Науэль 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Тчуамени Орельен 3 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Беллингем Джуд 3 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Менди Ферлан 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Алавес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
4
Алавес
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Реал Мадрид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

3
21
Алавес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

3
25

Голы по времени матча

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 8
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
1
13%
3
17%
76-90

Пропущено

12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
17%
3
50%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

5
21
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
20%
3
14%
31-45
1
20%
8
38%
46-60
1
20%
4
19%
61-75
1
20%
2
10%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Забито

13
39
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 11
10 Не забивали 1
3
23%
3
8%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
3
23%
5
13%
31-45
4
31%
10
26%
46-60
1
8%
10
26%
61-75
2
15%
5
13%
76-90

Пропущено

24
10
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
13%
5
50%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
8
33%
0
0%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
1
4%
1
10%
61-75
7
29%
29%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0
Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0
Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1

Результаты матчей

Алавес
Реал Мадрид

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Алавес
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
7
1
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
16
1
2
15
1.5
12
5
2
15
2.5
6
11
1
16
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
4.
Атлетико М
 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 7 4 6 15 - 14 25
9.
Хетафе
 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
14.
Вильярреал
 Заявка 17 4 4 9 23 - 33 16
15.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
16.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
17.
Севилья
 Заявка 16 2 7 7 20 - 24 13
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
3.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
4.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
13.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
15.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
17.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Хетафе Майораль Борха 10 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.

    Главный судья: Де Мера Исидро Диас

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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    Алавес 0% (0)
    X 0% (0)
    Реал Мадрид 100% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Реал Мадрид
    6.20
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    6.15
    4.40
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    Прогнозы на матч Алавес - Реал Мадрид

    Исход игры
    Алавес
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Реал Мадрид
    100% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    55.1% (27)
    Нет
    44.9% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    38% (19)
    1:2 Реал Мадрид
    34% (17)
    1:3 Реал Мадрид
    18% (9)
    0:3 Реал Мадрид
    4% (2)
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