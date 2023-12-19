Тур: 18. Стадион: Мендисорроса. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Позже
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Главный тренер: Гарсия Луис
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Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Алавес
Реал Мадрид
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
2.67
2.67
Среднее время на гол
33
33
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.24
|Кике Гарсия
|2
|0.12
|Риоха Луис
|1
|0.06
|Дуарте Рубен
|1
|0.06
|Седлар Александр
|1
|0.06
|Гевара Андер
|1
|0.06
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.06
|Хави Лопеc
|0
|0
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|13
|0.76
|Родриго
|7
|0.41
|Хоселу Санмартин
|5
|0.29
|Винисиус Жуниор
|4
|0.24
|Диас Браим
|3
|0.18
|Карвахаль Даниэль
|2
|0.12
|Кроос Тони
|1
|0.06
|Модрич Лука
|1
|0.06
|Вальверде Федерико
|1
|0.06
|Тчуамени Орельен
|1
|0.06
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосабел Андони
|5
|0
|Гевара Андер
|5
|0
|Гарсия Луис
|5
|0
|Дуарте Рубен
|4
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Марин Рафа
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Теналья Науэль
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Тчуамени Орельен
|3
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Беллингем Джуд
|3
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
4
Алавес
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Реал Мадрид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
3
21
Алавес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
3
25
Голы по времени матча
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 8
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
1
13%
3
17%
76-90
Пропущено
12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
17%
3
50%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
5
21
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
20%
3
14%
31-45
1
20%
8
38%
46-60
1
20%
4
19%
61-75
1
20%
2
10%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Забито
13
39
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 11
10 Не забивали 1
3
23%
3
8%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
3
23%
5
13%
31-45
4
31%
10
26%
46-60
1
8%
10
26%
61-75
2
15%
5
13%
76-90
Пропущено
24
10
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
13%
5
50%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
8
33%
0
0%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
1
4%
1
10%
61-75
7
29%
29%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0
Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0
Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1
Результаты матчей
Алавес
Реал Мадрид
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Алавес
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
71
26
35
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
161
215
125
215
611
116
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 20
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|38 - 11
|42
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|4.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 14
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 33
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|14 - 24
|14
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 24
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|10 (4)
|Хетафе
|Майораль Борха
|10 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогнозы на матч Алавес - Реал Мадрид
Исход игры
Алавес
0% (0)
Ничья
0% (0)
Реал Мадрид
100% (50)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
55.1% (27)
Нет
44.9% (22)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
38% (19)
1:2 Реал Мадрид
34% (17)
1:3 Реал Мадрид
18% (9)
0:3 Реал Мадрид
4% (2)
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