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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 12.
АЕК Ларнака
3:0
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
1:0
6' Гол
Гарсия Анхель
20' Желтая карточка
Андреу Эвангелос
45' Желтая карточка
Деваст Себастьен
49' Желтая карточка
Башту Угу
2:0
55' Гол
Тонгья Франко
64' Желтая карточка
Понс Пере
73' Желтая карточка
Фран Соль
85' Желтая карточка
Франдзис Христофорос
3:0
86' Гол
Лопеш Рафаэл
90'+4
АЕК Ларнака
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

АЕК Ларнака
АЕЛ Лимасол

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
73.3%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

38 матчей

28.9%
34.2%
36.9%
11 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.8%
63.2%
21%
6 побед 24 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.7%
42.1%
34.2%
9 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
3:1
К
0:2
ПД
2:1
ТМС
1:2
К
1:1
К
0:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
1:1
К
2:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:2
CC
0:0
КК
0:1

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.2
0.94

Среднее время на гол

75
95

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.22
1.2

Среднее время на гол

73
75

Всего голов

46
41

Голов в среднем за матч

1.21
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

74
83

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 10 (2) 0.83
Димерс Марк 3 0.25
Тричковски Иван 2 0.17
Лопеш Рафаэл 1 0.08
Дьюрчо Адам 1 0.08
Понс Пере 1 0.08
Гарсия Анхель 1 0.08
Фараж Имад 1 0.08
Тонгья Франко 1 0.08
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 2 0.17
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.17
Филипович Петар 1 0.08
Макрис Андреас 1 0.08
Срнич Драголюб 1 0.08
Мендоса Хавьер 1 0.08
Папафотис Вассилис 1 0.08
Silva 1 0.08
Андреу Эвангелос 1 0.08

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 4 0
Дионку Альфа 4 0
Санчес Факундо 2 0
Бруну Гама 2 0
Фран Соль 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Томович Ненад 1 0
Роберж Валентин 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Густаву Луиш 1 0
Фараж Имад 1 0
Тонгья Франко 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 5 0
Филипович Петар 3 1
Мендоса Хавьер 4 0
Цука Рави 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Медоевич Слободан 1 0
Башту Угу 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
2
АЕК Ларнака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АЕЛ Лимасол
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
7
АЕК Ларнака
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
АЕЛ Лимасол
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

18
3
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
17%
1
33%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
1
33%
31-45
2
11%
1
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
20%
2
17%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

22
11
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
14%
2
18%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
4
18%
3
27%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
2
9%
2
18%
76-90

Пропущено

15
21
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
6
40%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
20%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0
АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
АЕЛ Лимасол

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
3
2
4
2
2.5
1
4
2
4
3.5
1
4
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
2
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Анортосис
 12 7 3 2 22 - 11 24
5.
Омония Никосия
 12 6 5 1 25 - 13 23
6.
АЕК Ларнака
 12 5 4 3 21 - 16 19
7.
Неа Саламина
 12 5 4 3 20 - 16 19
8.
Аполлон
 12 5 3 4 16 - 10 18
9.
АЕЛ Лимасол
 12 4 1 7 12 - 20 13
10.
Этникос Ахна
 12 3 3 6 17 - 29 12
11.
Закакиу
 12 2 4 6 18 - 31 10
12.
Отеллос
 12 2 3 7 11 - 18 9
13.
Кармиотисса
 12 1 3 8 12 - 27 6
14.
Докса Катокопия
 12 0 1 11 5 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
4.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
5.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 17 - 11 11
7.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
9.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
10.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Деваст Себастьен получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Андреу Эвангелос получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Г О О О О Л - Гарсия Анхель бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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