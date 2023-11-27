Тур: 12.
3:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолГарсия Анхель
20' Желтая карточкаАндреу Эвангелос
45' Желтая карточкаДеваст Себастьен
49' Желтая карточкаБашту Угу
2:0
55' ГолТонгья Франко
64' Желтая карточкаПонс Пере
73' Желтая карточкаФран Соль
85' Желтая карточкаФрандзис Христофорос
3:0
86' ГолЛопеш Рафаэл
90'+4
Ход матча
6'
1:0
20'
45'
49'
55'
2:0
64'
73'
82'
86'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
66 Silva
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
АЕК Ларнака
АЕЛ Лимасол
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
73.3%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
38 матчей
28.9%
34.2%
36.9%
11 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.8%
63.2%
21%
6 побед 24 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.7%
42.1%
34.2%
9 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.2
0.94
Среднее время на гол
75
95
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.22
1.2
Среднее время на гол
73
75
Всего голов
46
41
Голов в среднем за матч
1.21
1.08
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
74
83
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|10 (2)
|0.83
|Димерс Марк
|3
|0.25
|Тричковски Иван
|2
|0.17
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.08
|Дьюрчо Адам
|1
|0.08
|Понс Пере
|1
|0.08
|Гарсия Анхель
|1
|0.08
|Фараж Имад
|1
|0.08
|Тонгья Франко
|1
|0.08
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|2
|0.17
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.17
|Филипович Петар
|1
|0.08
|Макрис Андреас
|1
|0.08
|Срнич Драголюб
|1
|0.08
|Мендоса Хавьер
|1
|0.08
|Папафотис Вассилис
|1
|0.08
|Silva
|1
|0.08
|Андреу Эвангелос
|1
|0.08
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|4
|0
|Дионку Альфа
|4
|0
|Санчес Факундо
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Фран Соль
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Роберж Валентин
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Медоевич Слободан
|1
|0
|Башту Угу
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
2
АЕК Ларнака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АЕЛ Лимасол
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
7
АЕК Ларнака
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
АЕЛ Лимасол
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
18
3
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
17%
1
33%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
1
33%
31-45
2
11%
1
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
20%
2
17%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Забито
22
11
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
14%
2
18%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
4
18%
3
27%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
2
9%
2
18%
76-90
Пропущено
15
21
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
6
40%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
20%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0
АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
АЕЛ Лимасол
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
32
42
14
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
57
39
48
111
210
111
210
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5