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Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
 
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онлайн-трансляция
Прогнозы 93
Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024 25.8% (24)
X 72% (67)
онлайн-трансляция 2.2% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
онлайн-трансляция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЖСМЕ2
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Голов в среднем за матч

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Среднее время на гол

0
0

Результаты последних матчей

Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
(1 матч)
100%
0 побед 1 ничья 0 поражений
Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024 - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Церемония открытия чемпионата мира - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка чемпионата Европы 2024 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
  • До матча
  • Путь А: Польша, Уэльс, Финляндия/Украина/Исландия, Эстония.
    Путь В: Израиль, Босния и Герцеговина, а также две из трёх команд – Финляндия/Украина/Исландия.
    Путь С: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.

    В пути А уже известна одна пара: Польша Эстонии дома. Вторая пара будет известна по итогам жеребьёвки, как и обе пары пути В.

    А вот в пути С известны обе пары: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

     
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024 - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2023, осталось 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:0 – на это поставили 45.3% пользователей.
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Прогнозы 93
Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024 25.8% (24)
X 72% (67)
онлайн-трансляция 2.2% (2)
Все прогнозы
Где смотреть матч Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024 - онлайн-трансляция онлайн

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Прогнозы на матч Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024 - онлайн-трансляция

Исход игры
Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
25.3% (24)
Ничья
70.5% (67)
онлайн-трансляция
4.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
11.69% (9)
Меньше
88.31% (68)
Обе команды забьют
Да
37.66% (29)
Нет
62.34% (48)
Популярный счёт
0:0 Ничья
45.3% (43)
1:1 Ничья
22.1% (21)
1:0 Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
4.2% (4)
2:1 Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
4.2% (4)
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