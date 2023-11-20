История личных встреч
Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
онлайн-трансляция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Результаты последних матчей
Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
(1 матч)
100%
0 побед 1 ничья 0 поражений
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Церемония открытия чемпионата мира - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка чемпионата Европы 2024 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
Прогнозы на матч Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024 - онлайн-трансляция
Исход игры
Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
25.3% (24)
Ничья
70.5% (67)
онлайн-трансляция
4.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
11.69% (9)
Меньше
88.31% (68)
Обе команды забьют
Да
37.66% (29)
Нет
62.34% (48)
Популярный счёт
0:0 Ничья
45.3% (43)
1:1 Ничья
22.1% (21)
1:0 Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
4.2% (4)
2:1 Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
4.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!