Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024

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Польша, Уэльс, Финляндия/Украина/Исландия, Эстония.Израиль, Босния и Герцеговина, а также две из трёх команд – Финляндия/Украина/Исландия.Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.В пути А уже известна одна пара:дома. Вторая пара будет известна по итогам жеребьёвки, как и обе пары пути В.А вот в пути С известны обе пары: