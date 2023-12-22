25' Танасе Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Teles получил желтую карточку от судьи

22' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

19' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Шерони Алин не смог попасть в створ ударом издали

17' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Alexandru Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Teles пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

9' Jonathan Cisse успешно блокирует удар.

8' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Цигэнашу Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Ботошани

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Ох, нехорошо это выглядит. Gabriel Eugen David получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Gabriel Eugen David на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ботошани начинает с центра поля