Тур: 21. Стадион: Оцелул. Главный судья: Bogdan Dumitrache
0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
23'
Владение мячом
21
Teles
67
Фредерик
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
44
Садику
Рияд
32
Шерони
Алин
23
Andrei
Dragu
12
Adams
Friday
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 TelesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Andrei DraguНападающий
- Нападающий
-
12 Adams FridayНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Полузащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
-
88 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Razvan Cret
-
Главный тренер: Mihai Ciobanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оцелул Галац
Ботошани
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|9 (2)
|0.43
|Yuri Cisotti
|4 (2)
|0.19
|Фредерик
|3
|0.14
|Teles
|2
|0.1
|Фатаи Кехинде
|1
|0.05
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.05
|George Carjan
|1
|0.05
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|7 (3)
|0.33
|Eugen Gabriel David
|3
|0.14
|Дикан Виктор
|2
|0.1
|Виргиль Пинсон
|1
|0.05
|Шерони Алин
|1
|0.05
|Иличич Мирослав
|1
|0.05
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.05
|Роман Михай V
|1
|0.05
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живулич Диего
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Гонсалвес
|4
|0
|George Carjan
|3
|0
|Бодиштяну Штефан
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Teles
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Eugen Gabriel David
|5
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Шерони Алин
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Флореску Эдуард
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Ботошани
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
11
Оцелул Галац
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Ботошани
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
13
8
Оцелул Галац
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Ботошани
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
22
19
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
14
23
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
7
50%
6
26%
76-90
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
18%
1
5%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
3
16%
76-90
Пропущено
20
38
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 17
1
5%
5
13%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
4
20%
5
13%
31-45
2
10%
9
24%
46-60
2
10%
5
13%
61-75
10
50%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1
Результаты матчей
Оцелул Галац
Ботошани
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
128
614
515
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|5
|3
|38 - 20
|44
|2.
|21
|10
|6
|5
|37 - 21
|36
|3.
|21
|9
|7
|5
|31 - 23
|34
|4.
|21
|8
|9
|4
|34 - 22
|33
|5.
|21
|8
|6
|7
|27 - 25
|30
|6.
|21
|8
|6
|7
|30 - 31
|30
|7.
|21
|7
|8
|6
|28 - 31
|29
|8.
|21
|6
|11
|4
|27 - 23
|29
|9.
|21
|8
|3
|10
|33 - 33
|27
|10.
|0:0
|21
|5
|12
|4
|22 - 20
|27
|11.
|21
|5
|12
|4
|22 - 22
|27
|12.
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|13.
|21
|5
|9
|7
|23 - 28
|24
|14.
|21
|5
|8
|8
|25 - 31
|23
|15.
|20
|3
|4
|13
|12 - 31
|13
|16.
|0:0
|21
|0
|10
|11
|18 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|4
|0
|20 - 4
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|15 - 11
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|10.
|10
|3
|6
|1
|14 - 13
|15
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|13.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|0:0
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|15.
|10
|1
|3
|6
|3 - 12
|6
|16.
|0:0
|10
|0
|6
|4
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|2.
|11
|5
|5
|1
|19 - 16
|20
|3.
|0:0
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|11
|3
|7
|1
|14 - 9
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|8 - 9
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|17 - 17
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|13.
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|16.
|0:0
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6